HOROSCOP 2 MAI 2018: Încep problemele după liberele de Ziua Muncii. Ce zodii sunt afectate

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa pornesti o actiune noua, dar fa-o cu moderatie, fara a te entuziasma atat de tare de la inceput. Trebuie sa-ti organizezi bine fortele, ca nu cumva sa dai totul pe o carte din prima etapa si mai apoi sa iti pierzi interesul si energia. Pas cu pas, vei ajunge acolo unde ti-ai propus, dar trebuie sa iti cantaresti bine fortele si mai ales sa nu te lasi furat de excesele de zel. Nici prea mult, nici prea putin, deci e nevoie de o atitudine echilibrata si cumpatata in tot ce faci ca sa fii sigur ca investesti exact atata energie cat e necesara pentru scopul final.

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cel mai de pret lucru pe lume, in acest moment, ti se pare iubirea care are de oferit pentru tine cele mai placute senzatii. Orele petrecute in compania celui drag ti se par de neinlocuit si traiesti totul cu intensitate maxima. Daca dragostea nu a intrat inca in viata ta, ea poate sa se mijeasca acum la orizont intruchipata de o persoana care ti se pare perfecta! Esti gata sa te indragostesti, dar, idealist cum esti, ai tendinta de a-l vedea pe cel drag intr-o aura de personaj de poveste.

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unii iti spun sa stai pe loc, sa nu pornesti aventura care ti se deschide acum in fata ochilor, ca e riscanta, ca nu stii tot ce trebuie, ca nu esti pe un teren stabil. Desi esti o fire prudenta, de obicei, pe tine te atrage ca un magnet sa-i dai drumul chiar acum, fara sa mai tii cont de precautii sau de suspiciunile celor din jur. in fond, conteaza cat de pregatit te simti tu in aceasta poveste, nu cat de sustinut esti de ceilalti. Nu ai parte de tovarasi prea dinamici, curajosi sau optimisti si e normal ca prezenta lor mai mult sa te incurce, dar tu esti sigur pe tine si increzator ca directia aceasta duce unde trebuie. Continua!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Nu primesti intotdeauna de la viata chiar tot ce ti-ai dori, nu in forma visata sau nu la momentul dorit, dar nu trebuie sa-ti pierzi credinta. Chiar si aceste mici esecuri au rolul lor, pentru ca ele te ajuta sa-ti educi rabdarea, sa-ti cultivi credinta, pentru ca, daca le-ai primi pe toate pe tava, ai avea o viata foarte banala. Asa lupti permanent cu piedicile, descoperi cat de puternic si ambitios poti fi, si tocmai pentru ca unele vise sunt mai greu de atins, cu atat mai mult te motiveaza lupta! Uneori primesti altceva in schimb, semn ca legea compensatiei functioneaza, ca atare accepta inlocuitorul, pana una – alta!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Un mare noroc apare in calea ta si te gaseste intr-o pasa buna, pentru ca stii sa profiti de sansa ca sa o faci sa lucreze in beneficiul tau. Ca primesti o veste foarte buna sau intalnesti persoana de care aveai nevoie pentru a duce mai departe o actiune importanta, esti de-a dreptul fericit ca ti-au iesit toate atat de bine. Practic, treci prin locul potrivit in momentul potrivit pentru a intalni persoana potrivita gata sa-ti impartaseasca solutia problema la situatia care te framanta. Asa da noroc!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Vindeca-ti inima de emotii negative, pentru ca le-ai acumulat fara motiv. Chiar nu ai de ce sa suferi: ti-ai infestat singur inima cu trairi negative care iti fac rau, de aceea ai nevoie de o detoxifiere totala. Iarta, uita, inchide sipetul cu amintiri triste, nu mai privi inapoi la lucruri care te dor. Ce a fost a fost, ar trebui sa mergi mai departe cu lectia invatata, fara sa tot treci in revista ce a fost mai neplacut. Imagineaza-ti ca tristetea ta se duce pe o apa, la vale, si in urma ramane un suflet eliberat de o povara nemeritata. Arunca balastul peste bord si zboara liber din nou!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

ti-e dor de soare, de mare, de vara si incerci o evadare din mediul tau obisnuit intr-o zona unde aceste dorinte ar putea fi indeplinite. O zi de weekend e perfecta pentru o calatorie sau o simpla drumetie prin imprejurimi, cu atat mai mult daca vremea e prielnica. Ai ocazia de a te remarca pe oriunde ai trece, pentru ca ai un tonus bun, o stare psihica excelenta si un chef grozav de distractie. Vestile care sosesc de departe, din alte localitati, suna excelent si simti nevoia sa sarbatoresti ceea ce afli alaturi de cei dragi.

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

in familie au loc evenimente placute ce devin sursa ta de energie pentru a merge mai departe. Pentru ei, capeti acum mai mult curaj sa pornesti intr-o directie complet noua catre care ei te indeamna, deci nu poti sa-i dezamagesti batand in retragere. De dragul lor, devii dintr-o data mult mai activ, mai implicat, mai dornic de schimbare, si faci tot ce-ti sta in putinta sa inaintezi spre ceea ce-si doresc ei mai mult. Nimic nu ti se pare mai motivant decat fericirea celor dragi!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu te lasa atras in conflictele absurde din jurul tau. Tu ai si alte instrumente la indemana pentru a-ti impune parerea, fara a apela la agresivitate sau nervi, asa cum o fac tovarasii tai de discutie. Retrage-te din acele medii in care planeaza o energie negativa, pentru ca aceasta atitudine isi blocheaza creativitatea si libertatea de expresie. Ai atatea lucruri interesante de facut si idei originale de aratat lumii, dar daca ii lasi pe cei nervosi si critici sa te reduca la tacere, s-ar pierde idei valoroase!

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Daca ai putea prelungi la nesfarsit starea de bine care te cuprinde astazi, ai fi fericit, deci fa tot posibilul sa profiti cat mai mult de aceasta stare! o petrecere ad-hoc s-ar potrivi de minune acestui final de saptamana si orele par sa nu se mai sfarseasca intr-o atmosfera vesela. La un moment dat, ai sentimentul ca timpul s-a oprit in loc si acelasi eveniment fericit se repeta iar si iar, spre marea ta satisfactie, semn ca, atunci cand esti optimist, poti sa pastrezi langa tine mult timp ce e mai frumos si bun in viata.

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Te cam joci cu norocul, dar si acesta are o limita. ti se ofera o data, de doua ori, dar nu se stii cat va dura, ca atare tine mai mult de ocaziile tale bune. Uneori esti prea sigur pe norocul tau si exact atunci dispare, deci nu miza numai pe bafta! Bazeaza-te si pe eforturile proprii. Pe de alta parte, dintr-o minune se poate rezolva o problema care te framanta, dar nu prin metoda de la care asteptai rezultate, ci dintr-o intamplare ciudata, picata din senin.

HOROSCOP 2 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti un prieten de nadejde care sare imediat in ajutor daca este solicitat. Cineva are nevoie de tine si nu stie cum sa te abordeze, dar tu simti ca nu stie ce e de facut intr-o anumita situatie si incerci, prin exemplu personal, sa-i oferi o solutie. Nu ajunge doar sa-i spui teoretic ce e de facut, ci pui si umorul la rezolvarea acelei probleme, convins ca va intelege mai bine cum sta problema daca ii arati concret cum se rezolva. Esti si un bun prieten, dar si un bun profesor in fata cuiva care chiar are multe de invatat de la tine.