Horoscop 2 mai 2018. Vărsătorii câştigă bani, iar Berbecii se implică în proiecte importante

BERBEC

Foarte posibila reusita, vi se incredinteaza un proiect, o functie si e de stors tot ce se poate din acest moment care v-ar putea plasa intr-o alta clasa valorica. Va dati intalnire cu niste oameni care vor sa lucrati impreuna, sau sa practicati un sport de agrement daca se iveste ocazia.

TAUR

Veti gasi solutii la toate problemele care apasau pe umerii vostri si o sa incepeti proiecte noi care sa va asigure banii de care-aveti nevoie. Se poate sa renegociati un contract si sa schimbati unele conditii, ca sa va mearga mai bine, sa fie echitabil.

GEMENI

Intalnire cu un posibil partener de afaceri si s-ar putea sa va puneti de acord in privinta unui contract care v-ar asigura un venit constant. O sa va-ntelegeti mult mai bine cu partenerul de cuplu dupa ce o sa elucidati un mister si veti afla adevarul referitor la sentimentele pe care le are fata de voi.

RAC

Bine ar fi sa fiti si mai grijulii cu sanatatea, sa nu lasati sa se agraveze o boala si sa le oferiti sprijinul moral, material si parintilor daca vedeti ca nu se descurca. E posibil sa incasati niste bani si sa va achitati de acele obligatii care va stateau pe suflet, sa dormiti linistiti.

LEU

S-ar putea sa primiti o aprobare, sa vi se dea unda verde la o plecare in strainatate, la munca, la studii si sa faceti progrese pe mai multe planuri. Un raspuns din partea cuiva fata de care aveti o paleta larga de sentimente si se poate naste o idila care sa se dezvolte frumos.

FECIOARA

O sa faceti un efort financiar sa zugraviti apartamentul, sa mai construiti cate ceva pe langa casa, ori poate dati avansul sa deveniti proprietarii unei locuinte. Poate trece diseara cineva pe la voi, in vizita, si o sa va faca bine sufleteste, o sa mai descarcati tensiuni.

BALANTA

Poate va trebui sa le dati un raspuns ferm unor angajatori sa se stie daca veti lucra impreuna sau va multumiti cu serviciul pe care-l aveti si-o sa mai vedeti din toamna. Ati putea primi ceva in dar, fie si o invitatie la masa in oras, la un film, semn ca e cineva caruia ii pasa de voi, ii e dor.

SCORPION

Va bate gandul sa va mutati la alt serviciu, dar poate va ganditi de doua ori inainte de a face pasul, ca sa nu faceti o miscare gresita. Poate faceti cumva sa eliminati disensiunile din viata de cuplu ca sa reasezati relatia pe un soclu si mai solid.

SAGETATOR

O sa va intalniti cu oameni tineri care sa va coopteze in diverse activitati sportive, artistice sau chiar din sfera profesionala si sa fie un castig reciproc. Ati putea castiga un proces, sa primiti banii cuveniti si sa va repozitionati in cadrul breslei, in societate si sa tintiti mai sus.

CAPRICORN

S-ar putea sa lucrati in alta echipa, alt departament, sunt ceva modificari, dar o sa va integrati din mers, ca nu va doriti sa fiti dati deoparte. Se pare c-o sa umblati, totusi, la banii pusi deoparte ca sa luati ceva care nu mai suporta amanare sau o fi vreo datorie de platit.

VARSATOR

Un castig banesc si o sa puteti achita datoriile curente, fara sa mai asteptati urmatorul salariu sau alt surplus financiar, care cine stie cand va veni. Se prea poate sa va iasa-n cale cineva care sa vi se potriveasca, din mai toate punctele de vedere si sa formati un cuplu pe viata.

PESTI

Cerintele par sa fie si mai mari la serviciu si sa mentineti stacheta sus, sa va doriti un loc la alt nivel in ierarhia de la slujba. Se poate sa dati de un sponsor cu dare de mana si o sa prinda viata proiectul, o sa deveniti si mai apreciati, cu mari sanse de promovare.