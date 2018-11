HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2018: Te poţi trezi cu nişte sume de bani promise mai demult

HOROSCOP BERBEC

Daca nu ai cu cine colabora astazi, nu intra in panica. Numai trecand printr-un moment dificil iti vei da seama ca detii tot ce ai nevoie pentru un succes deplin. Daca pretinzi de la ceilalti o implicare mai serioasa, ai fi dezamagit, descoperind ca partenerii tai de lucru tot de la tine asteapta solutii, tot pe umerii tai arunca toate responsabilitatile. Ca stiai sau nu ca ai asemenea talente de lider, azi le vei descoperi si le vei valorifica cu brio, deci nu te lasa coplesit sau influentat de cei care il iau pe nu se poate in brate. Tu poti, deci arata!

HOROSCOP TAUR

Stai un pic pe loc si nu te mai gandi la etapele urmatoare ale unui plan pe care il dezvolti. Azi e o zi in care trebuie sa arunci o privire in urma, ori pentru ca solutia la problema de acum se afla printre amintirile sau experientele deja acumulate, ori ai scapat ceva din vedere care, daca nu este adus la zi acum, poate deveni intr-o zi cel mai dificil impediment ce nu te va lasa sa mergi mai departe. Nu insista sa te ocupi doar de lucruri noi, pentru ca si aspectele mai vechi au un rol in tot ceea ce te preocupa. Aminteste-ti ce ai uitat, verifica-ti lista de sarcini restante, trece in revista etapele parcurse pana acum pentru a rezolva eventualele scapari.

HOROSCOP GEMENI

Nu poti coopera cu o persoana care, desi isi da tot interesul pentru proiectul la care lucrati umar la umar, nu se bazeaza pe informatii prea solide. Mai degraba isi da cu parerea, experimenteaza, incearca sa vada ce iese, nu sunt aspecte certe pe care le poti lua si tu in seama, Lasa-l sa-si incerce norocul, iar tu mergi pe caile deja verificate. Celalalt va gresi si atunci ar putea arunca vina pe umerii tai, daca te vei implica in treburile sale. El va incerca sa scape de consecintele propriei sale neglijente, aruncand pe umerii tai responsabilitatea, dar daca nu te bagi, isi va plati singur oalele sparte!

HOROSCOP RAC

Daca poti, stai pe margine azi si nu face nici un pas in nicio directie. Inactivitatea e chiar un avantaj in cazul de fata, pentru ca nu te lasa sa faci vreo greseala. Esti tinut pe loc de un mare blocaj pe care, deocamdata, nu il poti depasi, dar poate acest ragaz care ti se ofera din senin se va dovedi a fi benefic pentru tine. E o zi in care a nu face nimic este exact solutia cea mai potrivita, deci nu insista nici sa te bati cu morile de vant, nici sa depasesti cu orice pret impasul, pentru ca n-ar fi decat un consum inutil de resurse. Asteapta, ai rabdare, va trece de la sine.

HOROSCOP LEU

Discuti cu cei dragi din familie daca este sau nu momentul unor investitii mai solide. Va gandeati de multa vreme la ele, dar le-ati tot amanat din cauza altor prioritati. Se pare ca a venit si vremea lor, dar nu trebuie sa va avantati in cheltuieli masive fara o analiza serioasa a resurselor voastre actuale si viitoare. Daca rezultatul iese promitator, iesiti la cumparaturi cu incredere, dar nu lua nimic fara sa te sfatuiesti cu parintii sau cu jumatatea ta. Opiniile celor care tin la tine ofera o alta viziune asupra situatiei voastre financiare, ca sa stiti mai bine pe ce va bazati.

HOROSCOP FECIOARA

Te poti trezi cu niste sume de bani promise mai demult, dar care, din diverse motive, au tot intarziat sa apara. Se pot redresa o serie de probleme financiare mai vechi si ai numai motive de satisfactie ca totul revine incet la normal. Totul e ca, furat de bucuria incasarii banilor, sa nu iesi deja la cumparaturi si sa dai iama prin ei, pentru ca nu par sa fie intr-o cantitate prea mare. E doar ceea ce ti se cuvenea de mai demult si are rolul de a restabili echilibrul de care nu ai mai beneficiat de ceva vreme, deci ai grija cum gestionezi acesti bani.

HOROSCOP BALANTA

Buna organizare a lucrurilor iti convine de minune, pentru ca reusesti sa te incadrezi perfect in termenii pe care ii ai la dispozitie. Ba chiar te simti bine si jubilezi cand vezi ca altii se impiedica, nu reusesc sa faca nimic impinsi de la spate, dar tu parca ai fi prieten cu timpul care trece. Duci la indeplinire o sarcina, poate chiar inainte de termen, si astfel iti mai ramane timp sa revizuiesti etapele parcurse sau sa te ocupi si de ceva pentru sufletul propriu.

HOROSCOP SCORPION

Nu stii cum sa reactionezi in fata unui eveniment care poate fi privit din doua unghiuri diferite. Ai putea sta sa astepti sa se sedimenteze lucrurile pana ce vei fi sigur ca au ajuns pe un nivel sigur sau ai putea interveni si tu ca sa grabesti lucrurile pentru a se ajunge mai repede la scopul propus. Desi e bine sa fii dinamic, gata mereu de actiune, se pare ca de data aceasta alegi pasivitatea, lasand totul sa se regleze de la sine si abia dupa aceea vei decide ce e de facut.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu te mai indoi de resursele tale sau de capacitatea ta de a beneficia de ce poate fi mai bun pe lume, pentru ca ai la dispozitie, la modul cel mai concret, o multime de lucruri puse acolo de destin exact pentru tine. Ai incredere in tine si in calitatile tale, crede ca drumul pe care mergi duce acolo unde doresti si profita de tot ce ti se presara din abundenta pe acest drum. Existenta ta e cel mai frumos dar dat de sus, deci apreciaza mai mult ce ai si ce esti, pentru ca este exact ce-ti trebuie. Nu visa la ceva ce nu e pentru tine, ci bucura-te cu ce ai deja la indemana! Tot ce ai nevoie exista deja in calea ta, totul e sa intinzi tu mana si sa iei!

HOROSCOP CAPRICORN

Tu nu treci nimic prin prisma emotiilor, acum, deci vei putea sa le oferi o parere avizata dupa ce ai verificat toate argumentele pro si contra care ii vizeaza. Poti juca, deci, rol de consilier, de judecator, de arbitru, iar decizia pe care o iau ceilalti are la baza numai parerile tale. Ai de ce sa fii mandru de tine cand vezi cat de multa lume apeleaza la sfaturile tale. Multi se bazeaza pe capacitatea ta de a analiza corect situatiile in care sunt ei implicati, pentru ca ai un rationament limpede, o judecata justa, ce se bazeaza pe impartialitate si detasare.

HOROSCOP VARSATOR

Oboseala iti spune cuvantul pentru ca vine un moment cand risti sa clachezi, pur si simplu. Problema e ca nici pe ceilalti nu te poti baza, se vede ca si tu si ei sunteti la fel de extenuati, de demotivati, si asteptati fiecare unii de la altii o incurajare, un miracol care sa va redea cheful de munca. Daca vezi ca nimic nu iese nici pe cont propriu, nici in colaborare cu tovarasii tai de lucru, ia-ti o zi libera si las-o mai moale cu planurile care necesita un consum imens de resurse. Nu ai la purtator tot ce-ti trebuie pentru a duce la indeplinire ce ai inceput.

HOROSCOP PESTI

Ai nevoie de multa liniste iar a fi singur nu e deloc atat de rau pe cat suna, de aceea azi alegi de buna voie… izolarea. Poate te pregatesti sufleteste pentru o mare confruntare, cum ar fi un proiect de serviciu foarte important, un examen sau un eveniment in viata personala cu conotatii emotionale majore, si nu te poti concentra eficient daca in jurul tau e galagie si agitatie. Ai dori sa dispara toti din jurul tau pentru o zi ca sa te ocupi doar de propriile interese. Citesti, studiezi, meditezi, dormi, toate acestea te pun in legatura cu sinele tau cel mai profund si de acolo pot aparea azi cele mai bune sfaturi. Asculta ce transmite vocea ta interioara, dar pe care nu o poti auzi in iuresul lumii.

