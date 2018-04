HOROSCOP 20 APRILIE 2018: Se simte adiere de weekend, ce zodii sunt favorizate vineri

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vestea bomba care cade azi in calea ta te lasa fara replica, de parca s-ar destrama un mare vis. Revii cu picioarele pe pamant in cel mai abrupt mod si e normal sa fii debusolat si trist. Risti chiar sa aluneci spre depresie, spre o zona sensibila a psihicului tau, dar daca ai avea alaturi de tine pe cei dragi, nimic nu va fi greu de trecut. Accepta grija celor care tin cu adevarat la tine, pentru ca vorbele lor de incurajare, semnele lor de afectiune vor contrabalansa perfect situatia si vei incepe sa vezi, chiar si in cel mai negru punct, o raza de lumina. Nu lupta singur cu problemele.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu iti vezi de treaba cu seriozitate si simt de raspundere, dar nu la fel se poate spune de cei care iti stau alaturi si care fac tot posibilul sa profite de eforturile tale si sa traga, mai apoi, succesul doar pe turta lor. Fii foarte atent cu cine lucrezi sau cui iti oferi azi serviciile, ca nu cumva sa fie vorba de niste profitori mincinosi care se bucura de tot ceea ce faci, iar la final isi asuma ei toate creditele, uitand chiar sa-ti si multumeasca pentru rolul jucat de tine. Mai bine iti urmaresti doar propriile tale scopuri, cu un dram de egoism chiar, pentru ca azi nu merita sa oferi nimic celor care iti tin companie.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te afli intr-un anturaj preponderent feminin, dar in care nu te simti prea in largul tau, de parca nu s-ar discuta lucruri care sa te intereseze si pe tine. Faci cumva opinie separata, chiar daca esti de acelasi sex ca tovarasele tale, pentru ca tu ai cu totul alte probleme pe cap. Se discuta despre cumparaturi, despre preturi, despre activitati mondene, or tu esti acum stresat de cu totul alte aspecte. Daca nu-ti gasesti locul in acest mediu, fa un efort sa pleci de aici, ca sa nu strici atmosfera in jurul tau cu o stare de indiferenta care-i poate deranja pe ceilalti.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Azi nu prea ai chef de nimic, te copleseste o stare de comoditate pentru ca nu esti motivat de nimic care sa te traga inapoi la treaba. Iti iei o zi intreaga de vacanta in care sa dormi mai mult si sa nu faci nimic complicat. Tu ai uneori astfel de momente cand lenea pune stapanire pe tine, dar probabil ai ajuns intr-un impas si nimic nu te ajuta sa depasesti piedica, de aceea te cam lasi doborat de hop. Poate o zi de pauza nu strica pentru a te detasa, a te relaxa un pic, pentru ca, iesit cumva din miezul evenimentelor, s-ar putea sa vezi mai usor solutia. Acum n-o vezi, fiind extenuat fizic si mental.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Nu primesti intotdeauna aceleasi semne de afectiune si de simpatie de la cei din jur, chiar daca tu le vorbesti amabil si frumos. Unii vor da replici severe chiar si la cele mai placute gesturi ale tale, dar nu pune la suflet acest comportament! Esti convins ca oricine are toanele lui si, daca azi se poarta urat, maine sigur isi va da seama de felul cum te-a tratat si va repara greseala. Dai dovada de atata intelegere si toleranta, care ii vor dezarma foarte repede pe cei nervosi si agresivi, deci nu aluneca si tu pe aceeasi panta!

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Te simti complexat, inhibat de niste reguli pe care altii ti le impun ca litera de lege, ceea ce iti reduce simtitor libertatea de miscare sau de actiune. Esti bogat sa faci cum ti se spune, desi nu esti deloc de acord cu acele principii dictate de altii cu autoritate, dar probabil nu te poti opune, deocamdata. Faci astfel un mare compromis, dar considera acest gest ca fiind pretul ce se cere platit pentru a depasi un impas. Poate te simti impovarat sau vinovat ca accepti principii pe care nu le accepti si in care nu crezi, dar e doar modul tau de a te supune ordinelor altora mai puternici, care pot apela si la masuri coercitive in caz de nesupunere. N-ai dori asta…

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Esti un exemplu de succes in ochii multora. Unii chiar se compara cu tine, lucru care poate genera si invidii, daca aceia nu sunt la nivelul tau, ori admiratie, pentru ca unii chiar vor sa-ti calce pe urme. Fii constient de valoarea ta, nu fi modest si nici nu te privi cu ochi critic, pentru ca ai ajuns aici prin efort sustinut si studiu indelungat. Succesul te propulseaza si mai sus, pentru ca nivelul pe care te afli poate fi rampa de lansare spre un etaj superior. Chiar daca esti mandru de tine, pentru cel care esti acum, intotdeauna e loc de mai bine si simti ca vrei sa urci si mai sus. Te privesti in viitor si te vezi si mai grozav decat acum, deci tinteste sus si urca!

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Chiar daca schimbarile pe care le asteptai nu survin cu surle si trambite, adica nu se petrece nimic spectaculos, ai incredere in ele. Uneori, nu e nevoie de ceva iesit din comun pentru ca viata ta sa se transforme, ci poti merge pe un teren bine cunoscut, fara nimic nou in peisaj, dar numai ce descoperi la un moment dat ca sensul e altul. Fa la fel si acum, lasa-te dus de normalitatea lucrurilor, dar sperand ca acest drum sa duca la acel etaj nou la care speri. Nu pretinde si nici nu visa evenimente speciale, pentru ca viata ta se schimba in cel mai banal ritm si mod, tocmai pentru a nu-ti da peste cap firescul cotidian.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Muncesti mult, pentru ca vrei sa-ti faci dreptate intr-o situatie in care te simti defavorizat. Cineva s-a bagat in treburile tale si a dat peste cap ordinea corecta si acum bati pasul pe loc pentru a redresa situatia cum se cuvine. Nu te lasa dominat de altii care iti flutura prin fata ochilor legi, documente, rezultate din trecut care ar putea sa incline balanta in favoarea lor, pentru ca tu presimti ca, la originea reusitelor lor, se afla o intentie negativa sau un gest incorect si nu te lasi pana nu le scoti la lumina.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Duci dupa tine o obsesie care a devenit apasatoare pentru sufletul tau. Te simti vinovat, parca, pentru toate pacatele pamantului, dar exagerezi gravitatea situatiei. Nu nu ai nicio vina in situatia creata, a fost o lectie de destin prin care treceai oricum, pentru ca aveati ceva de invatat din asta, deci nu-ti turna cenusa in cap degeaba, ca si cum tu ai fi generat furtuna. Gandeste-te la acel impas ca la un punct de referinta in destin, ceva ce trebuia sa apara, un hop care oricum nu putea fi depasit, dar nu tu ai declansat situatia! Invata de aici ceea ce destinul vrea sa-ti arate si nu-ti chinui sufletul: nu e vina ta.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Ai grija la decizia pe care esti gata s-o iei pentru ca, desi pe tine poate te avantajeaza, pe altul il trimite intr-o zona cam sumbra. Evident, asa e viata, cand unul castiga, altul pierde, dar nici sa sacrifici total pe cel de langa tine pentru fericirea ta nu e bine. Cauta o solutie de mijloc, prin care si unul si altul sa iasa multumit din aceasta impartire. Cum tu tii enorm la propria persoana, e normal sa alegi ceva in beneficiul personal, dar pune-te, macar o clipa, si in pielea celui care te priveste de pe margine cu jind.

HOROSCOP 20 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Esti prins intr-o actiune care nu mai evolueaza atat de bine pe cat a inceput. Ritmul a scazut simtitor si incep sa apara tot felul de piedici care-ti taie elanul si scad interesul cu care ai pornit candva pe acest drum. Esti gata chiar sa si renunti, de vreme ce nu se mai intampla nimic nou, dar nu te grabi inca la abandon, mai insista, mai impinge un pic aceasta caruta ramasa in drum, pentru ca poate fi doar acea faza de platou in care totul stagneaza, dupa cateva zile s-ar putea sa apara noutati, si atunci oare nu vei regreta ca ai renuntat atat de repede cand era mai greu? Mai ai rabdare!