HOROSCOP 20 MARTIE 2018: Introspecţia şi analiza trebuie să domine ziua de marţi

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Se pare ca esti hotarat sa schimbi multe in viata ta. Creioneaza planuri si apoi actioneaza. Acum esti emotiv si risti sa gafezi serios daca te avanti in vreo directie la intamplare. Tine cont de sfaturile sau solutiile oferite de ceilalti. Senzatia ca cineva iti tot pune bete in roate este pregnanta, dar exista un rost si in asta. Acela de a te mai gandi odata inainte de a intreprinde ceva.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Chiar daca te ocupi de treburile cotidiene, gandurile tale sunt indreptate spre forul tau interior si spre nevoile tale sufletesti. Este un moment de bilant vizavi de relatiile si situatiile in care esti implicat. Fii discret, evita sa povestesti altora despre starile tale si mai ales rezerva-ti clipe de liniste si relaxare. Sanatatea este vulnerabila, dar nu se recomanda consultatii si analize medicale.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Posibil sa-ti revizuiesti atitudinea fata de prieteni si fata de sustinatorii din segmentul profesional. Discutiile cu aceste persoane vor scoate in evidenta carentele din relatiile cu aceste persoane. Analizeaza bine pe cine mai pastrezi in preajma ta de acum incolo. Fereste-te de a s-ti spune planurile si intentiile. Foarte usor, orice vorba de-a ta poate fi rastalmacita de ceilalti.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Esti solicitat mult in segmentul profesional, mai ales de catre sefi. Va trebui sa-ti prezinti activitatea pe care o desfasori la serviciu si sa propui solutii de imbunatatire a acesteia. Fii atent la vorbe, deoarece unii vor cauta sa te destabilizeze emotional. Ai incredere in tine si sutine-ti punctele de vedere ferm, cu rabdare si cu dovezi viabile. Dupa-amiaza, linistea si confortul casei te vor relaxa mult.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Se pare ca te gandesti la o calatorie indepartata. Astazi sunt momente prielnice pentru a te informa in acest sens, dar si pentru a lua legatura cu persoanele cunoscute aflate in alte tari. Este posibil sa abordezi o alta fizlozofie de viata de acum incolo. Activitatile intelectuale sunt sustinute, dar cele pe care le-ai mai facut candva. O discutie cu cineva din anturajul apropiat iti va lamuri aspecte profesionale.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Ziua este favorabila achitarii facturilor sau serviciilor de care beneficiezi in mod frecvent. Pe de o parte trebuie sa dai bani, insa pe de alta parte este posibil sa primesti bani sau favoruri fie din partea partenerului de viata, fie dinspre segmentul profesional. Ar fi bine totusi sa-ti reformulezi atitudinea fata de aspectele materiale ale vietii, pentru ca dincolo de ele se afla adevaruri de cu totul alta natura.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Debutul saptamanii te va face sa privesti atent la segmentul partenerial. Persoanele care au roluri importante in acest segment de viata reprezinta de fapt fatete ale tale, integrate mai mult sau mai putin in structura fiintei tale. Ce iti displace trebuie reconstruit sau inlaturat. Ce iti place trebuie cultivat si dezvoltat in permanenta. Fereste-te de discuti aprinse, reprosuri sau asteptari prea mari vizavi de altii.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

La serviciu este forfota, ai multe de facut, iar colegii pare ca iti pun bete in roate. Hiba este la tine, in sensul ca tu ai nevoie sa-ti revizuiesti atitudinea fata de munca si implicatiile ei. Pe de alta parte si sanatatea te necajeste, subliniind faptul ca echilibrul intre viata personala si profesionala este precar. Opreste-te din iuresul cotidian si priveste atent in preajma ta. Reorganizeaza-ti stilul de viata.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Zi importanta la capitolul relatii sentimentale. Ar fi bine sa lasi deoparte asteptarile vizavi de iubire si implicatiile ei. Cei dragi iti vor oferi lectii de viata interesante, poate cam dificile la prima vedere. Insa, daca analizezi la rece vorbele si faptele lor vei constata ca nevoile lor afective le poti indeplini arareori. Astfel ca nici ei nu reusuesc sa-ti raspunda pe masura asteptarilor tale.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

In segmentul familial se intrezaresc lectii de viata foarte interesante, chiar cu note bulversante. Discutiile cu un membru mai in varsta al familiei iti vor oferi observatii pertinente vizavi de felul in care relationezi cu ceilalti. Bine ar fi sa iei aminte la ce ti se spune si apoi sa cauti solutii de imbunatatire a personalitatii tale si a modului tau de manifestare. Subiectele medicale reprezinta o tema frecventa.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Relatiile cu anturajul apropiat sunt la ordinea zilei. Fie ca discuti cu ajutorul mijloacelor artificiale de comunicare, fie fata in fata cu cineva, emotiile sunt greu de gestionat. Controleaza-ti reactiile, alege-ti cu grija vorbele si selecteaza persoanele carora vrei sa te destainui sau pe care vrei sa le asculti. Dupa-amiaza, retrage-te in linistea si confortul casei alaturi de cei dragi.

HOROSCOP 20 MARTIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Posibil sa primesti bani sau cadouri, insa orice si oricat ai primi, nemultumirile tale vizavi de avutul tau sunt majore. Interesant este ca dispui de suficiente resurse materiale, pentru un trai decent. Esti provocat de contextele zilei, sa-ti reformulezi sistemul valorilor morale si spirituale fata de tot ce tine de planul material. Relaxeaza-te, foloseste atat cat ai nevoie si bucura-te de toate.