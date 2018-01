HOROSCOP 2018 CASSANDRA: Bani, carieră, sănătate. Cine are mai mult de muncă, cine e lovit de noroc, ce cupluri au probleme

BERBEC 21.03-20.04:

Viata personala. Va bucurati de succes si primiti laude care va fac placere. Stabiliti-va obiectivele si lucrati neincetat pentru a va implini tot ce v-ati propus. Mercur este retrograd in Berbec de la sfarsitul lunii martie pana la mijlocul lunii aprilie. In aceasta perioada puteti face schimbari importante asupra aspectului dumneavoastra. Toti pot beneficia de imbunatatirea imaginii. Spre sfarsitul lunii iunie si toata luna august puteti sa va indreptati atentia pentru a va face strategii solide pentru viata personala si serviciu.

Dragoste. In cuplu, veti detine mai mult controlul asupra vietii romantice si a celei de familie. Cand Mercur se afla retrograd in Berbec vi se ofera oportunitatea de a reevalua si redistribui responsabilitatile in casa. In aprilie si mai vi se asigura tot felul de emotii si delicii de tot felul. Luna este in Taur si este posibila o evadare romantica. Din august pana in septembrie, fericirea ar trebui sa fie de necontestat. In octombrie si noiembrie veti tine relatia dumneavoastra puternic legata iar in noiembrie, cand Jupiter intra in Sagetator, dragostea devine mult mai generoasa.

Pentru cei care inca nu si-au gasit sufletul pereche anul 2018 le aduce mai multa popularitate si apreciere de la cei care sunt in jurul dumneavoastra. Veti cunoaste cativa oameni la un nivel ridicat, insa deveniti mai selectivi si mai fericiti. Cand Jupiter intra in Sagetator, in luna noiembrie, toata lumea va deveni mai generoasa cu romantismul. Puteti incepe o relatie care nu se va termina curand. Nu treceti cu vederea pe cineva mai linistit si mai matur.

Cariera si bani. Pentru a obtine mai mult succes si un castig financiar mai mare va trebui sa va redirectionati eforturile spre tintele pe care vi le-ati propus. Veti fi dispusi sa faceti sacrificii inteligente pentru a avansa. Fiti ceva mai ambitiosi decat sunteti de obicei si veti reusi sa va gasiti avansarea mult ravnita. Panditi momentul si faceti prima miscare in septembrie sau poate in noiembrie, cand Soarele se intalneste cu Jupiter in Sagetator.

TAUR 21.04-21.05:

Viata personala. Planeta care va guverneaza, Venus, este cea mai dominanta de pe cerul anului 2018. Inca din prima zi a anului obiectivele si aspiratiile dumneavoastra vor fi apreciate si sustinute. Nu fiti reticenti in a face o schimbare mare sau, daca este necesar, schimbati-va statutul. Cand Soarele intra in Taur, Venus este deja acolo, asa ca veti fi inconjurati de ganduri frumoase, insa nu trebuie sa compromiteti totul grabindu-va. In octombrie si noiembrie veti pune pret pe relatiile serioase. Uitati-va bine la lumea pe care ati construit-o in jurul dumneavoastra si pastrati doar ce functioneaza bine.

Dragoste. Pentru cei care sunt in cuplu, anul 2018 poate face adevarate minuni, mai ales daca va stabiliti interesele comune. Nimic nu va poate sta in cale. Orice obstacol din viata dumneavoastra de familie va fi depasit. In octombrie si noiembrie Venus este retrograd dar dragostea va fi mai puternica.

Pentru cei singuri, anul 2018 le aduce un mare avantaj. Se pare ca nimeni nu poate rezista farmecului dumneavoastra. Cu cat sunteti mai populari, cu atat perspectiva de a va intalni dragostea este mai aproape.

Cariera si bani. Tot ceea ce veti spune in acest an va fi bine primit si veti lucra in favoarea dumneavoastra. Prima jumatate a anului va fi aglomerata, mai ales lunile aprilie si iunie, insa rezultatele nu vin imediat. Fiti rabdatori si multumiti ca va pastrati structura financiara. In vara si in toamna fluxul financiar creste lent. Abia in noiembrie ati putea experimenta o adevarata explozie de noroc care sa va aduca un castig bun si succes in cariera.

GEMENI 22.05-21.06:

Viata personala. Urmeaza un an cand veti incepe multe proiecte noi si veti explora noi cai in viata. Anul 2018 va va aduce imbunatatiri si schimbari in viata si cariera dumneavoastra. Ati putea intra intr-o lume noua. Mercur retrograd apare anul acesta de trei ori in semne de Foc. Viata nu ar trebui sa-si incetineasca ritmul deloc. In primavara trebuie sa va perfectionati mai mult. In vara va asumati mai putine riscuri si va distrati destul de mult. In noiembrie, guvernanta zodiei Gemeni, Mercur, se intalneste cu generoasa Jupiter si viata se coloreaza instantaneu.

Dragoste. Prima jumatate a anului 2018 poate fi destul de complicata pentru cupluri. Va implicati emotional si social destul de mult. Chiar din prima zi, Luna intra in Rac si veti deveni mai sensibili. In cazul in care relatiile la locul de munca devin mai atragatoare in ianuarie sau februarie, va puteti instala o stare de confort. In martie veti impartasi planuri si dorinte de viitor si traiti vremuri de vis alaturi de persoana iubita. Asa de bine veti mai socializa abia in iunie. In octombrie si noiembrie Venus este retrograd asa ca se pot ivi animozitati ce pot parea majore, dar veti gasi modalitatea de a depasi totul. Decembrie este o luna plina de iubire.

Pentru Gemenii solitari abia in aprilie veti mai reveni in natura si veti descoperi un admirator care va va impartasi aceleasi valori. In iulie veti dori sa stati inconjurati de oameni. La sfarsitul lunii august pasiunile se intorc mai repede ca pana acum. Abia in octombrie si in noiembrie vi se atenueaza entuziasmul pentru romantism si va veti hotari sa reevaluati o relatie abandonata.

Cariera si bani. In ceea ce priveste cariera, in 2018 nu va fi vorba despre ingrijorare si nesiguranta. Mai degraba, veti avea nenumarate idei grozave si veti intra in contact cu mullti profesionisti. O situatie financiara s-ar putea schimba in ianuarie sau la inceputul lunii februarie. Fiti inteligenti si lasati timiditatea deoparte.

RAC 22.06-21.07:

Viata personala. Anul 2018 este ca o carte deschisa pentru dumneavoastra. Aveti acces la tot ceea ce stelele au de oferit, indiferent daca este vorba despre munca, familie, finante, dragoste sau orice altceva. O eclipsa de Luna din ianuarie v-ar putea impinge mai departe decat va place in lumina reflectoarelor. Este o experienta care va poate demonstra cat de autoritar sunteti. O alta eclipsa de Luna are loc la sfarsitul lui iulie si va determina sa deveniti mai vigilenti in ceea ce priveste viziunea proprie asupra lumii ce va inconjoara. Jupiter este retrograd in Scorpion din martie pana la inceputul lunii iulie si in perioada aceasta sunteti mult mai cerebrali.

Dragoste. Anul 2018 este condus de emotii pentru cupluri, iar acestea simt acest lucru in fiecare zi. In iunie si iulie veti fi impresionati de inteligenta si inventivitatea celuilalt partener de viata. Acum, orice problema persistenta sau un conflict se poate rezolva mult mai usor. In august insa sunteti puternic atrasi unul de celalalt. Si in octombrie apar sentimente profunde, senzuale. Jupiter iese din pozitia retrograda si apar sentimente generoase.

Cei singuri sunt marcati in luna ianuarie de o promovare la locul de munca. In martie straluceste la orizont o relatie romantica, cand Neptun isi arunca asupra dumneavoastra stralucirea. Poate sa apara iluzia unui partener ideal, dar nu trebuie sa aveti incredere deplina in acesta. In octombrie si noiembrie aveti parte de putina odihna. Distractiile serioase vin abia dupa jumatatea lunii noiembrie.

Carier|a si bani. Sunteti mult mai profesionisti si capabili pe tot parcursul anului. Luati rapid decizii cruciale care sa conduca spre o promovare si la un castig mult mai mare. In februarie sunteti energici, in aprilie sunteti practici si inventivi, iar capacitatile maxime le atingeti in iulie.

LEU 22.07-22.08:

Viata personala. Vi se preconizeaza un an de aur, cand veti arde energia la viteza maxima si veti fi practici. Ceea ce realizati in acest an poate fi facut sa dureze. Totul este sa actionati cu intelepciune. Nodul lunar Nord se afla acum in Leu si evenimentele din viata dumneavoastra pot fi karmice. O eclipsa de Luna are loc in ianuarie si va poate provoca probleme emotionale legate de trecut. Eclipsa partiala din luna august va poate afecta statutul social, asa ca fiti prevazatori. In lunile iulie si august, Mercur este retrograd in Leu si se pare ca va ganditi mai mult inainte sa luati masuri.

Dragoste. Anul 2018 aduce pentru cupluri o schimbare. Ar putea fi ca o briza proaspata ce patrunde atunci cand lasati fereastra deschisa. Mercur este retrograd de trei ori in semne de Foc si asta inseamna ca in aprilie, in august si in septembrie va faceti mai greu intelesi. In luna august deveniti mai putin increzatori sau chiar agresivi. Si starea aceasta va trece iar partenerul va va intelege. Anul se termina pentru cupluri in mod stralucit.

Leii singuratici isi vor gasi pe cineva accesibil si care se potriveste cu gusturile si dorintele de moment. Desigur, lucrul acesta poate fi o binecuvantare, dar si un blestem. Abordati noile cunostinte cu un optimism cald si cu precautie rezonabila.

Cariera si bani. Anul abunda in oportunitati de a face bani, doar ca trebuie sa le dati o sansa sa va prinda din urma. Din martie pana la inceputul lui iulie Jupiter este retrograd in Scorpion, iar acest lucru va favorizeaza. Trebuie doar sa fiti rabdatori cu dumneavoastra si milosi fata de propriul buget. In cariera este posibil sa doriti sa avansati prea repede sau visati prea departe. Fiti cumpatati!

FECIOARA 23.08-22.09:

Viata personala. Este un an intens, cu urcusuri si coborasuri, iar dumneavoastra puteti profita la maxim de perioadele bune. Mercur are in acest an trei retrogardatii si toate in semne de Foc (Berbec in aprilie, Leu in august si Sagetator in noiembrie). Dupa fiecare perioada va veti simti mai bine si mai pasionati. Luna august si inceputul lui septembrie vor fi pline de momente puternice pentru dumneavoastra. De la sfarsitul lunii iunie pana spre sfarsitul lunii august veti fi orientati doar spre munca. Aveti insa grija sa nu faceti greseli in cariera si in viata sociala.

Dragoste. Oamenii vor incerca sa va tina ocupati tot timpul anului si asta e bine. Va servi pentru a va apropia mai mult de partenerul de cuplu si va veti aprecia reciproc mult mai mult. Daca problemele la locul de munca vor deveni tulburatoare in ianuarie sau in februarie, in schimb viata de familie va fi reconfortanta si sustinuta. In aprilie, situatia financiara a unui prieten sau a unui membru de familie v-ar putea provoca o anumita anxietate sau indoiala. Veti fi preocupati de munca pe tot timpul verii, dar tot va veti face timp pentru o evadare romantica.

Fecioarele singure vor avea destula energie pentru a tine pasul cu toate provocarile. Cele mai ridicate tensiuni si solicitari emotionale vor fi in ianuarie si februarie. Acum ati putea intalni pe cineva fascinant. Martie si aprilie va aduc destule fantezii romantice si promisiuni pe care le veti sorta. Cea mai „lenesa” perioada este iunie si iulie, cand ati putea chiar sa va pregatiti pentru o pauza in ceea ce priveste romantismul. Sfarsitul anului va gaseste preocupati de o posibila relatie.

Cariera si bani. Pe tot parcursul anului va veti confrunta cu tot felul de chestiuni legate de munca si bani. Daca vi se da dreptate sunteti dispusi sa faceti o mare schimbare. Aveti motivatia si interesul prorpriu pentru a profita la maximum de oportunitati. Reeveluati-va visele pentru succesul din luna martie. Vi se implineste un mare vis.

BALANTA 23.09-22.10:

Viata personala. In anul acesta accentul se pune pe dumneavoastra si trebuie sa va pregatiti ca oamenii din jur sa va ceara sfatul. Exercitati-va autoritatea cu har si generozitate. Marte este retrograd de la sfarsitul lunii iunie pana la finalul lunii august, asa ca planurile pentru cariera ar putea fi intarziate, dar se va incheia cu o traiectorie stabila. Venus este retrograd din octombrie pana in prima jumatate a lunii noiembrie, influentandu-va mult. Iubirea insa va domni peste toate.

Dragoste. Pentru cupluri, anul 2018 va fi plin de iubire puternica, serioasa si senzuala. Partenerul de viata va poate determina sa progresati, dar va puteti descurca si singuri. Ianuarie si februarie pot fi luni cand impartasiti cheful de munca. Mai multa distractie va fi in lunile iunie si iulie. Venus incepe retrograd la inceputul lunii octombrie in Scorpion si se termina la jumatatea lunii noiembrie in Balanta iar acest lucru poate intensifica problemele de relatie. Renuntati la orice achizitii majore in aceasta perioada.

Pentru Balantele singuratice, anul 2018 le influenteaza sa fie cam pretentioase. Aveti incredere in propriile instincte deoarece de multe ori primele impresii pot produce consecinte neasteptate. Perspectivele romantice va vor iesi in cale, trebuie sa alegeti persoana potrivita.

Cariera si bani. Afacerile, cariera si finantele arata puternice si vibrante in acest an. Aveti o multime de abilitati pentru a face fata situatiilor dificile, asa ca nu trebuie sa disperati. Cativa potentiali parteneri sau asociati va prezinta oferte de afaceri care va surad, insa va trebui sa fiti constienti ca sunt mai mult pe termen lung. Gestionati-va cu grija finantele si se vor ivi surprize mai putine. Este mai usor sa cheltuiti mai putin si sa salvati mai mult.

SCORPION 23.10-21.11:

Viata personala. In 2018 sunteti persoane puternice, ca o adevarata forta a naturii. Odata ce va decideti asupra unui plan, nimic si nimeni nu va mai poate opri. Aveti la dispozitie un mare succes si veti fi deosebit de populari. Cel de-al treilea retrograd din acest an al planetei Mercur incepe in Sagetator si se termina in Scorpion, iar acest lucru va poate afecta mai mult in viata sociala sau educationala. Marte este retrograd de la sfarsitul lunii iunie pana la sfarsitul lunii august in Capricorn si trebuie sa fiti mai atenti la cariera. Din luna septembrie veti parcurge restul anului ca o proba de foc, dar veti avea succes.

Dragoste. Cuplurile vor fi pe culmile succesului, putand progresa. Soarele si Venus va vor garanta ca nu va veti plictisi si probabil ca ambii parteneri va veti face reciproc surprize placute. Daca nativii scorpion vor fi ocupati cu munca, partenerul va sti sa va sprijine ca sa depasiti mai usor stresul acumulat. In luna octombrie si inceputul lui noiembrie emotiile vi se intensifica si balanta se inclina catre partener. Ii veti acorda mai multa atentie. Decembrie va fi satisfacator.

Scorpionii singuratici se vor bucura de fiorii romantici si isi vor gasi exact partenerul pe care si-l doresc. Soarele intra in Scorpion si va arunca mai mult farmec decat va doriti pe tot parcursul anului. De la sfarsitul lunii iunie pana la sfarsitul lunii august se pare ca se diminueaza pasiunile. Si Venus retrograd din octombrie si jumatate din noiembrie ar putea sa va schimbe viata sociala.

Cariera si bani. Urmeaza un an productiv pentru Scorpioni. Orice schimbare brusca a carierei sau a finantelor va trebui sa aiba radacini in realitatea practica. Primele doua luni ale anului se pare ca sunt cele mai agitate, fara mari modificari. Fluxul numerar va fluctua si el. Acordati-va timp inainte sa faceti orice achizitie majora. Daca sunteti sarguinciosi si respectati planurile facute veti incheia anul intr-o forma excelenta.

SAGETATOR 22.11-21.12:

Viata personala. Planeta care va guverneaza, Jupiter, va determina sa fiti ambitiosi si puternici, mentinandu-va in viteza. Aveti planuri mari de realizat, va faceti noi cunostinte si veti calatori in multe locuri. Jupiter este retrograd in Scorpion din martie pana la inceputul lunii iulie si acest lucru va face si sa calculati atent orice miscare. De pe 8 noiembrie, Jupiter paraseste Scorpionul si intra in Sagetator. Din acest moment si pana la sfarsitul anului veti simti ca nimic nu va poate opri sau incetini.

Dragoste. Anul 2018 este unul puternic pentru cupluri, mai ales pentru cei care doresc sa faca ceva impreuna, sa-si continue cariera si sa-si consolideze familia. Cateva zile dificile ar putea sa apara in martie si aprilie dar partenerul va fi acolo sa va sprijine. Sfarsitul anului, mai precis in noiembrie, va gaseste un pic descumpaniti si veti lua mai greu decizii importante. Insa, inceputul lunii decembrie va aduce multa dragoste.

Pentru Sagetatorii solitari anul 2018 le ofera toata atractia si popularitatea pe care si-ar dori-o. Jupiter este retrograd in Scorpion din martie pana la inceputul lunii iulie si va pastra sub control toate vartejurile sociale in care veti intra. Marte este retrograd in Leu de la sfarsitul lunii iunie pana in august si va va ajuta sa mentineti pasiunea sub control. Va puteti satisface insa cele mai agreabile perspective de dragoste mai tarziu, la jumatatea lunii noiembrie, cand Venus intra in Balanta. In aceasta perioada puteti incheia angajamente de durata.

Cariera si bani. Afacerile si banii cum vin, asa se si duc. In fiecare an sunt urcusuri si coborasuri, dar mai mult ca oricand, pentru dumneavoastra in acest an vor exista doar avansari. Primul succes vine la sfarsitul lunii martie si la inceputul lui aprilie. Din martie pana in iulie cheltuielile scad si situatia va fi mai usor de salvat. Afisati-va abilitatile organizationale si in noiembrie si decembrie veti avea succes. Sfarsitul anului va fi puternic financiar.

CAPRICORN 22.12-19.01:

Viata personala. Viata va fi mult mai buna in 2018 si o perspectiva mai clara va face sa va atingeti obiectivele si visele mult mai usor. Nu aveti un farmec superficial, ci este harul care va atrage prieteni si veti face o avere frumusica. Guvernanta dumneavoastra, Saturn, este in Capricorn, iar acest lucru va da multa forta. Saturn este retrograd de la mijlocul lunii aprilie pana la inceputul lui septembrie si s-ar putea sa deveniti prea nerabdatori. Nu va concentrati doar pe probleme, gasiti mai bine calea pentru a iesi din situatiile dificile.

Dragoste. In cuplu, partenerul dumneavoastra va va asculta indeaproape opiniile. Acest lucru este cel mai important in februarie si martie, cand fiecare idee pare perfecta la inceput, dar nerabdarea devine o problema frecventa. Sfarsitul verii va aduce clipe atragatoare, cand distractia devine mai linistita din octombrie pana la jumatatea lui noiembrie si cand ar trebui sa evitati angajamentele de durata. Sfarsitul anului va gaseste implicati in multe proiecte sociale.

Pentru Capricornii singuratici primele trei luni ale anului pot fi ocupate de tot felul de evenimente, iar conexiunile ocazionale pot functiona foarte bine. In august se pare ca cineva doreste sa aiba grija de dumneavoastra si trebuie s-o luati ca pe o provocare karmica. Pe la inceputul lunii octombrie veti avea o perspectiva noua asupra unei relatii care are potential.

Cariera si bani. Primul si ultimul trimestru al lui 2018 ar putea fi cea mai interesanta parte a anului. Mijlocul anului este insa departe de a fi plictisitor. Probleme legate de bani sau de angajare ar putea sa va dea putin de furca in februarie si martie. Uranus intra in Taur la mijlocul lunii mai, iar fluxul numerar ar putea deveni neregulat. O restructurare a bugetului se poate face la inceputul lunii iunie insa trebuie sa reduceti extravaganta ca sa faceti fata cheltuielilor.

VARSATOR 20.01-18.02:

Viata personala. Anul 2018 este plin de schimbari, dar toate astea va fac mai influenti si mai importanti. S-ar putea sa priviti superficial insa daca va concentrati, progresul si succesul este garantat. Cele mai importante schimbari ale vietii dumneavoastra de zi cu zi ar putea incepe sa se intample din acest an. Vara va fi sub influenta lui Marte retrograd, dar va va oferi calm, mai ales daca cei din jurul dumneavoastra vor depasi situatiile complicate. Tineti cont ca pasiunea, puterea si popularitatea sunt cuvinte-cheie in acest an.

Dragoste. Cuplurile vor avea un an deosebit de armonios. O eclipsa de Luna din 31 ianuarie va poate face sa va simtiti vulnerabili. Veti depasi momentul sustinandu-va unul pe celalalt. Februarie devine mai emotional, iar in aprilie traiti vremuri pasionale. In ultimele trei luni ale anului deveniti mult mai seriosi. Venus retrograd se termina la jumatatea lunii noiembrie in Balanta si asta inseamna ca puteti face promisiuni mult mai puternice.

Pentru Varsatorii singuri, dragostea si viata sociala sunt evidentiate pe tot parcursul anului, dar cel mai puternic in primele patru luni. Faceti cunostinta cu multi oameni noi si o sa fiti impresionati de cativa dintre acestia. Jumatatea lunii iulie si la inceputul lunii august, cand sunt doua eclipse de Soare, s-ar putea sa va gaseasca nelinistiti si in cautarea confortului emotional. Intalniti pe cineva care, ulterior, se dovedeste a merita efortul.

Cariera si bani. Cariera si banii sunt la cote ridicate pe tot parcursul anului. In ianuarie si februarie incheiati legaturi de afaceri care va vor prinde bine in restul anului. Niste semne de indecizie ati putea avea atunci cand va bazati pe bunastarea celorlalti. Acest fapt este perfect, atata timp cat nu va neglijati propriile nevoi financiare. Cu Uranus care se invarte intre Berbec si Taur, banii pot fluctua si fluxul numerar devine imprevizibil. Fiti atenti la cheltuieli!

PESTI 19.02-20.03:

Viata personala|. Stelele muncesc din greu si nici dumneavoastra nu va lasati mai prejos. Aveti senzatii intense, intelegere si intuitie ascutita pe tot parcursul anului. Neptun va va ramane alaturi si nu va veti pierde din vedere propriile vise. Jupiter petrece cel mai mult timp in Scorpion, fiind retrograd din martie pana la inceputul lunii septembrie, iar asta inseamna ca probleme esentiale legate de viata vor fi rezolvate cu promptitudine si cu usurinta.

Dragoste. Cuplurile vor gasi multa bunatate, desi lumea exterioara li se va parea aspra si neobosita. Vremuri complicate vin in ianuarie, februarie si martie, insa acest lucru va va ajuta pe amandoi sa intelegeti de ce aveti nevoie. Romantismul va poate oferi o mica pauza si ar trebui sa ramaneti linistiti pana in vara cand Marte este retrograd in Capricorn. Din octombrie si pana la sfarsitul anului veti observa cum starea de spirit se imbunatateste.

Pestii singuratici vor zambi in februarie si martie, desi eclipsa de Luna din 31 ianuarie ar putea sa va scoata in cale cateva contacte romantice promitatoare. S-ar putea sa recunoasteti calitatile a doua persoane care v-au atras atentia in trecut. In timpul verii este posibil mai mult sa munciti decat sa va distrati. Dar e posibil si sa cunoasteti pe cineva care este dispus sa va stea alaturi pe termen lung.

Cariera si bani. Munca si succesul este in centrul atentiei in acest an. Saturn in Capricorn va determina sa fiti precauti, responsabili si respectati. Nodurile lunare din Leu si Varsator va ofera deschideri pentru ambitiile cele mai inalte si pentru a fi dispusi sa va asumati riscuri in cariera, mai ales cand o faceti cu pasiune. Sfarsitul lunii iunie si toata luna august veti reduce cheltuielile si veti lua cat mai putine decizii importante.Cu Jupiter in Sagetator, veti incheia anul cu succes.