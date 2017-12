Horoscop 2018. Zodiacul la superlativ: cea mai sexy, cea mai puternică, cea mai vicleană zodie....Topul complet

Cea mai puternica zodie din 2018

In mod surprinzator, cea mai puternica zodie este Pesti. Firi blande si romantice, de obicei, in acest an sunt gata sa dea piept cu toate provocarile si obstacolele cu care se vor intalni in 2018.

Cea mai sexy zodie din 2018

Berbecul va straluci din acest punct de vedere in 2018. Poate ca nu sunt cei mai frumosi nativi ai zodiacului, dar sunt o zodie care emana energie, determinare si siguranta de sine. Iar aceste calitati vor fi intotdeauna admirate de sexul opus.

Cea mai de incredere zodie din 2018

La acest capitol pe primul loc este Fecioara. Nativii acestei zodii sunt firi loiale, devotate, gata oricand sa te ajute. In 2018 vor arata maximum de compasiune, iar lumea ii va aprecia pentru acest lucru.

Cea mai vicleana zodie din 2018

Daca n-ai ghicit deja, iti spunem noi: Scorpionul! Va fi pus pe razbunare si va face orice ca sa-ti atinga scopurile. Nimic si nimeni nu le va putea sta in cale. Iar cand vor gresi ceva, nu vor recunoaste in ruptul capului. Atentie, sa nu-ti faci dusman vreun Scorpion in acest an!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.