HOROSCOP 2019. Cele mai norocoase zodii de anul viitor. Vor fi cei mai răsfăţaţi din zodiac

Berbec

Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii vor avea surprize mari din partea partenerilor de viata. Fie vor fi ceruti in casatorie, fie isi maresc familia cu un nou membru. Romantismul va fi prezent tot anul, iar dragostea acestor nativi va fi mai puternica ca niciodata. In ceea ce priveste sanatatea, Berbecii pot sa stea linistiti. In afara de simple viroze sau raceli, nu se vor confrunta cu mari probleme in anul ce urmeaza.

Leu

Leii vor avea castiguri uriase in 2019. Au sanse sa devina foarte bogati, daca isi urmeaza cu strictete planurile puse la punct la final de 2018. Vor avea parte de un an de vis si nu vor mai fi nevoiti sa munceasca prea mult, deoarece banii vor veni fara prea mari eforturi.

Sagetator

Fericirea Sagetatorilor in anul 2019 vine mai ales din plan familial. In sfarsit isi gasesc linistea in sanul familiei. Mai mult, nativii singuri au sanse sa isi intalneasca sufletul pereche. Se anunta casatorii. De asemenea, cei care sunt casatoriti, vor fi rasfatati de partenerul de viata si coplesiti cu multa dragostea. Linistea sufleteasca primeaza pentru nativii din Sagetator in anul 2019.