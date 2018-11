HOROSCOP 2019 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Este un an karmic, cu lecţii frumoase, daruri şi provocări". Ce zodii au noroc

Numerologul Mihai Voropchievici a spus cum arată anul 2019 în emisiunea ”Adevăruri ascunse” realizată de Cătălina Porumbel la Antena 3.

Pentru cei născuți pe 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31:

”2019 va fi un an excelent cu împliniri, zile superbe, prosperitate și evenimente magice. Va fi un an bun pentru căsătorie, călătorii. Este un an bun pentru cupluri. Ar putea fi și posibilă mutare pe alte meleaguri, mult noroc, oferte de muncă și oferte de afaceri. Vă puteți transforma proiectele în realitate. Susținerea partenerului în cuplu sau în prietenii te ajută să-ți îndeplinești un mare vis. Anul 2019 te face un vizionar, îți oferă niște lucruri fantastice”, a zis Mihai Voropchievici.

Pentru cei născuți pe 2, 7, 12, 17, 22, 27:

”Este anul oportunităților și parteneriatelor profesionale sau personale. Trebuie să luați o decizie clară, trebuie să faceți ce vă doriți cu adevărat. Sunt mari șanse să vi se îndeplinească dorințele. Totuși, an agitat și schimbător în prima parte. Până se liniștesc apele sunt încă pe influența anului 2018. După trimestrul I vin multe surprize plăcute. Fericire, succes, abundență financiară. Vin bani din surse nebănuite. Apar experiențe inedite. Provocarea anului este să vă adaptați unor situații”, a zis numerologul.

Pentru cei născuți pe 3, 8, 13, 18, 23, 38:

”Veți fi tentați să faceți curățenie în viața voastră. Mulți vor porni pe un nou drum în viață, dar numai luând decizii cu bătaie lungă. Este foarte posibilă o schimbare a domiciliului sau a locului de muncă (sau chiar a echipei). Veți avea mult noroc financiar. Vor veni contracte importante. Mulți dintre voi vă desprindeți din relațiile toxice. Să nu vă fie teamă: orice schimbare înseamnă progresc”, a zis numerologul.

Pentru cei născuți pe 5, 10, 15, 20, 25, 30:

”Este un an karmic, dar cu lecții frumoase și darnice. Trebuie doar să acceptați provocările anului. Călătoriți mult, sunteți sănătoși, partenerii de viață vă răsfață. Divergențele care au fost în cuplu dispar ca prin minune. În a doua parte a anului apar realizări minunate în familie și plan profesional. Vă oferă anul acesta iubire și compasiune în măsura cu care și voi le oferiți. An de explorare, introspecție. Vă aduceți dorințele în prim-plan. Faci pace cu tine și cu trecutul.”, a zis numerologul.

Mai multe detalii aici