HOROSCOP 21 AUGUST 2018: Lucrurile mărunte vă pot strica ziua. Previziuni complete pentru marţi

HOROSCOP BERBEC

Ai o directie clar stabilita de mers, dar ceva nu-ti convine la ea. Parca ai dori altceva sau poate cineva din jur iti propune o alta idee care ti se pare mult mai interesanta. Nu renunta la prima varianta, incearc-o sa vezi unde duce, si doar dupa ce vei da piept cu cine stie ce piedici sa te gandesti si la planul de rezerva.

Nu e solutia cea mai buna sa abandonezi un drum deja inceput doar pentru ca te atrage altul, ci te poti ocupa, cumva, de amandoua, succesiv. Dupa prima incercare, poate vei descoperi daca merita sau nu sa incerci si a doua varianta.

HOROSCOP TAUR

Nu te grabi sa extragi o concluzie cu iz negativ doar din cauza unui raspuns care, la prima vedere, te dezamageste. E posibil ca dupa o vreme sa mai apara informatii care sa repare situatia de acum, incat vei regreta ca te-ai pripit in concluzii.

Unele lucruri au nevoie de mai mult timp pentru a se aseza pe teren sigur, ca atare, in cazul problemei care te framanta acum nu se poate spune ca ai ajuns inca la nivelul cel mai bun. Sunt probele inerente de pe parcurs ca in final sa primesti exact rezolvarea cuvenita. Mai ai rabdare inainte de a spune ce crezi despre aceasta situatie.

HOROSCOP GEMENI

Te poti impotmoli intr-o multime de lucruri marunte incat vei pierde timp pretios fara rost. Mai bine le ignori, chiar daca esti genul de om caruia ii cam place sa caute nod in papura, dar, de data aceasta, a te apleca spre aceste maruntisuri nu e deloc in avantajul tau.

Nu descoperi nimic folositor din analiza ta minutioasa, ci doar informatii eronate, piste false si minciuni inofensive. Prefa-te ca nu le vezi, ca sa nu-ti consumi energia pe lucruri atat de minore care ar merita trecute cu vederea!

HOROSCOP RAC

Nu te astepta ca toti oamenii cu care intri azi in contact sa se comporte exemplar si corect cu tine, ci fii pregatit si pentru unele animozitati. Unii te judeca pe nedrept, dar si tu ii critici pe altii tu fara motiv, pentru ca nu va acordati unii altora suficient timp in a va cunoaste atat de bine incat sa va priviti corect.

Nu te grabi sa etichetezi pe cineva fara sa-i fi oferit suficient timp inainte de a-ti da cu parerea despre cum e el cu adevarat, nu poti cataloga pe cineva corect privindu-l doar dintr-o singura directie. Oferiti-va unul altuia mai mult timp de aprofundare a relatiei!

HOROSCOP LEU

Vestile bune vin in toate partile si cum sa nu te bucuri si tu de ceea ce auzi? Cei dragi au multe lucruri frumoase de transmis despre evenimentele din viata lor care ii fac acum atat de fericiti si simt nevoia sa impartaseasca si cu tine tot ce li se intampla.

Felicita-i, transmite-le numai ganduri bune si laude, pentru ca ii va ajuta enorm sustinerea celor dragi! Si tu ai face la fel in momentele tale de sarbatoare, pentru ca nimic nu aduna mai bine familia aproape decat la bucurie! Ba chiar se poate ivi si sansa unei petreceri ad-hoc: spune da imediat!

HOROSCOP FECIOARA

Ai nevoie de ceva care sa te linisteasca, sa-ti potoleasca furtuna de emotii si ganduri care te-a coplesit. Te afli in fata unui eveniment care genereaza o stare psihica greu de controlat, ca tracul de dinaintea intrarii in scena. Cum singur nu gasesti carligul de care sa te agati pentru a te relaxa cat de cat, profita de prezenta unor persoane care au acest efect asupra ta.

Cu vocea lor domoala, cu ton scazut si linistitor, cu atitudinea lor detasata de orice, te pot ajuta si pe tine sa revii la o stare mai buna, tinand in frau emotiile negative scapate de sub control: teama, panica, anxietatea.

HOROSCOP BALANTA

Lasa toate fobiile deoparte, nu au ce cauta la o persoana care a trecut prin atatea in ultimii ani, acum esti mult mai matur, mai puternic, ai invatat ca nimic nu te poate afecta daca nu permiti tu, deci toate aceste motive care iti creeaza inca neplaceri la nivel psihic, ar trebui ignorate.

Nici tu nu-ti dai seama de unde ai atatea frici – sa vorbesti in public, sa dai un telefon, sa iti exprimi parerea, sa circuli noaptea etc – dar nu conteaza de unde provin, ci cum le poti sterge de pe creierul tau. Prin stapanire de sine, prin care sa demonstrezi ca esti acel om puternic pe care il cunoaste lumea, si macar de ochii lumii, iti poti infrana fricile. Doar nu ai vrea ca lumea sa te vada ca tremuri de la un fleac!

HOROSCOP SCORPION

Ai mare noroc azi sa te afli in compania unei persoane net superioare tie ca experienta de viata, ca pregatire profesionala, ca atare profita de fiecare clipa in care sta in preajma ta. Deschide urechile si ochii pentru ca vin spre tine atat de multe raspunsuri utile, informatii necesare si sfaturi bune pe care le poti pune in aplicare imediat in beneficiul tau.

Cel care iti transmite azi toate aceste informatii devine profesor pentru tine, un mentor care si-a asumat rolul de a fi sursa de informatie pentru altii care abia acum fac primii pati pe calea pe care el a devenit deja expert. Bucura-te de asemenea sansa!

HOROSCOP SAGETATOR

E timpul sa spui foarte clar ce ai hotarat intr-o situatie dezechilibrata, pentru ca nu mai poti continua la fel. Ti se cere o interventie salvatoare si rapida, acum, nu mai e vreme de gandire. Cauta ce anume iti doresti cel mai mult si treci la fapte.

Numai de deciziile tale de acum depinde echilibrarea cu succes a acestei probleme, de parca leacul ar depinde de un da sau un nu pe care chiar tu il poti afirma sus si tare. Tu esti un as cand vine vorba de hotarari prompte, lucide si corecte, deci vei alege cea mai buna varianta.

HOROSCOP CAPRICORN

Unii chiar nu pot face ceea ce promit azi cu atata vehementa, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vei descoperi ca n-a fost decat gura de ei! S-au aventurat in directii pe care nu le pot atinge, au facut angajamente pe care nu le pot respecta, si e frustrant sa stai pe loc din cauza exagerarilor celor care nu au stiut sa-si calculeze bine fortele. Decat sa depinzi de ei si mai apoi sa-ti incurce tie toate planurile, mai bine nici nu ai asculta ceea ce promit.

Doar se bat cu pumnu-n piept de ceea ce pot face, dar vei vedea ca nu au cum sa se tina de cuvant. Nu te increde in astfel de oameni laudarosi, dar neputinciosi!

HOROSCOP VARSATOR

Cu unii oameni nu te poti purta brutal, ci trebuie sa-i menajezi ca si cum ar fi niste flori. E vorba de cei dragi, de copii, de femei sensibile, ca atare lasa atitudinea agresiva care te incearca si fii delicat. Chiar daca nu e genul tau sa fii asa, e compromisul care si se cere acum pentru a fi pe placul unora mai fragili din fire.

Opreste-ti cuvintele impulsive, controleaza-ti nervii si fii bland si bun. Ai sa primesti din partea celuilalt un zambet cald care iti va topi inima instantaneu, descoperind ca, intr-adevar, aceasta era atitudinea cea mai buna pentru a-i arata celuilalt ca iti pasa.

HOROSCOP PESTI

Ce creezi tu nu e inteles sau poate nici apreciat de toata lumea, dar, la urma urmei, nu trebuie sa faci totul dupa un sablon ca sa fii acceptat. Fii tu insuti, un original, daca asta simti, un strain daca nu te adaptezi, pentru ca atunci cand e vorba de produsul imaginatiei, nu exista un limbaj stas care se poate aplica la toata lumea.

Tu vezi cerul mov si merele albastre, ei si? Ai tot dreptul sa iti manifesti spiritul artistic asa cum iti dicteaza propria fantezie. Nu spune nimeni sa fii ca toata lumea, deci mergi pe calea ta, chiar daca, momentan, nu prea te aplauda nimeni. Intr-o zi vei fi inteles!