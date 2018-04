HOROSCOP 22 APRILIE 2018: O zi superbă pentru o zodie, iubirea vine ca un balsam. Previziunile zilei

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca iubesti, esti capabil sa ierti mai mult, da treci mai usor cu vederea si sa lasi judecatile deoparte. Priveste-l pe cel drag cu mai multa toleranta, nu ataca si nu acuza, pentru ca, daca te lasi acum furat de tendinta de a o face pe durul, vei regreta mai apoi cand vei observa urmarile criticilor tale. Mai bine arata o imensa ingaduinta fata de partener, chiar si daca ti-ar fi gresit cu ceva, si arata-i ca esti deschis spre dialog, sa va oferiti unul altuia niste explicatii logice. E posibil ca o atitudine de acest gen, in care va ascultati unul pe altul, sa redreseze excelent o situatie dezechilibrata anterior.

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Uneori, ti-e frica s-o iei de la capat, pentru ca esti prea atasat de ceea ce aveai deja, dar azi e bine sa spui adio acelei emotii, acelei stari de lucruri de care nu te poti desprinde. Apare altceva, mai promitator la orizont, care te atrage ca un magnet, ca atare e momentul cel mai bun sa te desprinzi. Gata, inchide acel capitol, e vremea sa pleci din acel loc spre alte orizonturi. Nu va fi o despartire dureroasa, nu vei avea ce regreta, pentru ca ceea ce ti se ofera in schimb, in cealalta parte, suna mult prea frumos ca sa-i poti rezista. Accepta deci cu inima deschisa!

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iubirea vine ca un fel de balsam dupa o perioada grea. Poate tocmai ai trecut printr-o despartire sau un eveniment trist care a lasat urme in inima ta si nu mai crezi ca poate sa vina ceva bun la orizont care sa-ti distraga atentia de la suferinta ta, dar fii atent la ceea ce apare dupa colt. Uneori, pentru a te vindeca de o fosta iubire esuata cel mai bine e sa deschizi poarta catre o noua iubire, si asta se poate intampla chiar azi, cand nici nu stii de unde se iveste sansa de a iubi din nou. Nu te mai crampona de fostele relatii, nu le mai trece iar si iar in revista, ci ridica-te si descopera iubirea care vine catre tine. Risti sa n-o vezi daca strai cu ochii in pamant si-ti torni cenusa-n cap…

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Ai toate motivele sa astepti lucruri din ce in ce mai bune in planurile la care muncesti cu drag. Primesti tot mai multe indicii suplimentare care iti confera tie un sentiment de siguranta ca te apropii repede de acel scop deplin. Nu te culca pe laurii victoriei insa, continua pe aceeasi linie si in acelasi ritm sustinut, pentru ca nu ai ajuns inca la capat. Esti intr-un punct culminant, asa e, dar nu trebuie sa renunti la viteza si entuziasmul cu care ai construit nivelul actual, ci sa mai ai un pic de rabdare pana la finalul acestuia. Ramai in priza!

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Micile rautati ar trebui sa ramana mici, deci fa un efort sa nu alimentezi cine stie ce conflict, dar nici sa cazi in capcana altuia, pentru ca azi ai alaturi de tine oameni cu intentii nu tocmai pozitive. Daca te enervezi pe parcursul zilei, ai tendinta de a te intoarce acasa un pachet de nervi si pe cine iti eliberezi tu nervii? Pe familie, desigur, care nu are nicio vina. Ba chiar ar putea interpreta gresit iritarea din vocea ta, ca si cum ai avea ceva impotriva lor. Lasa toate problemele la usa cand te intorci acasa, si daca si ceilalti sunt nervosi, amintiti-va de iubire si diplomatie pentru a dezamorsa rapid bomba.

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Merita sa vorbesti cu altii despre marile tale vise, pentru ca s-ar putea sa intalnesti azi persoane care au trecut si ele prin situatii similare si ti-ar putea oferi sfaturi foarte bune pentru a ajunge mai repede la telul tau suprem. Asculta-i cu luare aminte, pentru ca ei stiu foarte bine ce spun, pentru ca ei au ajuns deja la acel punct catre care tu inca mai vaslesti. Preia din ideile lor ceea ce poti folosi si nu uita sa le multumesti, candva, ca au jucat rol de indrumatori motivationali care te-au stimulat sa ajungi cu brio la capatul acestei calatorii. Iti sunt de mare ajutor, respecta-le instructiunile!

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Viitorul arata foarte bine pentru ca se intrezareste undeva la orizont o perspectiva extrem de promitatoare. Fa tot posibilul sa ajungi cat mai repede acolo, pentru ca pare un mare vis implinit, un apogeu atins pe forte proprii. Vei culege foarte curand roadele muncii tale de pana aici, dar mai ai totusi o ultima etapa de parcurs, dar cand esti atat de stimulat de ceea ce te asteapta la capat, prinzi si mai multa energie pentru a face pasi mari intr-acolo. Incearca sa nu te lauzi la toata lumea cu succesul tau viitor, ci mai intai ajungi acolo si abia dupa aceea meriti felicitari!

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu te lasa pacalit de niste aparente sumbre, pentru ca, daca te lasi furat de furie, s-ar putea sa gresesti. Mai informeaza-te inainte de a contra-ataca, mai sapa dupa adevar inainte de a te revolta, pentru ca lucrurile nu sunt chiar asa cum par. Chiar daca dai piept cu o situatie care nu face nimanui placere si o iei foarte personal, ai tendinta de a face tot felul de banuieli cu privire la ce se ascunde in spatele acestei situatii. Exista riscul sa faci presupuneri eronate, deci mai asteapta o vreme. Lasa lucrurile sa se sedimenteze inainte de a-ti da cu parerea, pentru ca primul impuls de astazi nu duce in directia corecta. Daca arunci acum cu declaratii dure, maine s-ar putea sa regreti.

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Esti un generator de idei inspirate, dar nu ajunge doar sa inventezi pe banda rulanta, ci sa si pui in practica ceea ce inventezi. Cauta o cale de a-ti materializa ideile minunate, altfel se duc, zboara, le uiti! Daca nu ai cum sa le si aplici in acest moment, scrie-le. Pune-le pe hartie si lasa-le o vreme sa se sedimenteze, caci va veni o vreme potrivita pentru a le transpune in realitate. Da, poate acum lipsesc mijloacele concrete de a le folosi, dar trebuie sa tii minte ca le-ai lasat acolo in asteptare si sa le reiei candva, cand conditiile unei evolutii vor fi indeplinite.

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Nu ai prea multe motive de veselie astazi, de parca, la tot pasul, apar numai obstacole in planurile tale. Parca nu te mai intelegi cu nimeni, si cand vezi cat de agresivi sunt unii fata de tine, preferi sa te retragi in carapacea ta, nevazut de nimeni, poate-poate asa scapi de reactiile pe care nu le meriti. Izolandu-te in spatele unei masti de indiferenta si raceala doar ca sa te protejezi de reactiile negative ale celor care sunt irascibili si rautaciosi, ai putea respinge si gesturi frumoase, care totusi exista in jurul tau. Dar ascuns in spatele acestei platose protectoare, nici acestea nu mai ajung la tine, pentru ca nu lasi pe nimeni sa se apropie.

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Vestea buna care soseste azi e ca o gura de aer proaspat dupa o perioada stresanta si obositoare. De fapt, iti propui sa lasi orice problema la o parte, macar pentru o zi, ca sa regasesti bucuria de a zambi si a te simti bine alaturi de cei dragi. Copiii sunt alaturi de tine si te cobori cumva la nivelul lor, pentru ca, la urma urmei, ai si tu un copil interior care are nevoie sa se manifeste liber, sa faca ce vrea, sa se joace, sa se elibereze de griji. Fa asta intr-o astfel de zi si ai s-o inchei cu un sentiment de relaxare deplina, ca si cum ar fi o zi de vacanta. Ai suficiente motive de a te distra, de a rade, de a sarbatori chiar!

HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Desi ai impresia ca tot dai si dai banii si nu se mai intorc la tine, e o senzatie gresita! A da bani nu inseamna ca e ceva rau, important e ca ai de unde da, deci priveste situatia si din acest punct de vedere. Bine ca ai resursele potrivite pentru a face fata listei de cheltuieli si cumparaturi, si remarca diferenta dintre: trebuie sa dai bani si ii ai si sa dai bani cand n-ai un sfant in buzunar, ca atare nu privi gestul de a deschide portofelul ca pe un motiv de stres, ci zi mersi ca ii ai! Cheltuielile, chiar daca sunt mai mari ca de obicei acum, vor avea intr-un final si conotatii pozitive, deci merita investitia!