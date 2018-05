HOROSCOP 22 MAI 2018: O zodie o ia de la capăt. Previziunile zilei

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti pus in fata unui adevar dureros care te dezarmeaza total… Nu se mai poate face nimic si, chiar daca nu iti convine deloc situatia in sine, trebuie sa o accepti ca pe un sacrificiu. Este o renuntare categorica, de parca ti-ai lua ramas bun pentru totdeauna de la o stare de lucruri. Chiar daca, pe moment, socul despartirii e mare, dupa ce vei iesi de sub influenta nefasta a acestei zile, vei incepe sa descoperi alternative mai bune. Azi totul pare pierdut, fiind nevoit sa o iei de la capat in cu totul alta directie.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Manipulezi sume mari de bani, dar nu intr-o singura directie importanta, ci pentru a achita mai multe plati minore. Este bine si asa, pentru ca poti sterge de pe lista de obligatii mai multe puncte dintr-un foc, dar regreti ca o suma atat de mare nu a putut lua o directie mai consistenta. Daca nu aveai atatea facturi in asteptare, ai fi putut investi in ceva scump si necesar pentru confortul tau.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu esti in apele tale dar cine rezoneaza cel mai bine la problemele tale daca nu persoana iubita? Nici nu trebuie sa-i spui ce simti, ca el deja stie ce se intampla cu tine si va incerca sa iti ridice moralul atat cat poate. Ai nevoie de multe dovezi de iubire, de vorbe dulci, de declaratii de dragoste, pentru ca acestea sunt sursa ta de energie atunci cand esti cu psihicul la pamant. Primeste gesturile de afectiune ale celui drag si raspunde-i cu aceeasi generozitate, pentru ca schimbul de emotii si sentimente e cheia oricarei relatii de succes. Cum sa nu te motiveze iubirea?

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Inima ta bate din ce in ce mai tare pentru ca se apropie un eveniment care provoaca emotii intense. Abia astepti sa se intample, dar totodata esti un pic nesigur, pentru ca ti-e teama ca nu cumva sa faci vreo greseala. Relaxeaza-te, bucura-te de trairile tale de acum, pentru ca ele anunta de fapt ceva cu totul deosebit care iti poate schimba viata! Poate e vorba de o intalnire care va avea un rol marcant de acum inainte. Poate e o decizie de zile mari de a porni pe o cale complet noua. in fata unei astfel de situatii e si normal sa ai asemenea emotii!

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Timpul are o cu totul alta greutate privit din punctul in care ai ajuns acum. Desi toate au un ritm specific de inaintare, desi esti convins ca toate sunt scrise undeva si programate foarte bine, de data aceasta esti uimit de ceea ce se intampla, de parca ai avea parte de evenimente pe care nu le-ai prevazut. Orice se poate intampla, deci fii pregatit si pentru eventuale modificari chiar si in cele mai bine conturate planificari, pentru ca viitorul se schimba continuu. Deciziile de azi vor influenta ziua de maine, deci ai grija ce alegi!

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Primesti o invitatie care iti face mare placere si pentru ca aduce la cunostinta evenimente frumoase, cu iz de sarbatoare, din perioada imediat urmatoare, privesti cu entuziasm spre momentul promis. Poate fi o invitatie la nunta, vestea venirii pe lume a unui copil, poti primi o oferta excelenta ce merita acceptata fara sa stai pe ganduri sau un telefon vestitor de lucruri deosebite. Persoanele pe care le intalnesti azi au un efect benefic asupra ta pentru ca iti ridica moralul si te determina sa privesti spre viitor cu optimism, ceea ce rareori ti se intampla.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Vestile care sosesc de departe au un efect excelent asupra ta: te stimuleaza, te dinamizeaza, iti ridica moralul pentru ca da, sunt vesti dintre cele mai bune. Daca pleci la drum, fii sigur ca pe parcursul calatoriei sau la destinatie te asteapta oameni tonici, lucruri frumoase, surprize placute, incat e o reala bucurie sa pornesti! Chiar daca pleci cu unele retineri, dupa ce se vor ivi primele aspecte pozitive, toate se vor tine lant din bine in si mai bine. Lasa rezervele, dubiile sau temerile deoparte, pentru ca tot ce apare pe parcursul acestei zile are efecte excelente asupra ta, dandu-ti chef de viata!

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Muncesti cu sarg, constient ca rezultatele unui proiect la care iti aduci contributia depind numai si numai de fortele tale. Detii toate resursele necesare unui succes deplin: si chef de munca, si energie, si rabdare, si ambitie, si mijloacele concrete de a pune in practica ceea ce ai cladit pana acum la nivel teoretic, deci nu mai e decat o chestiune de timp pana se vad roadele muncii tale. Esti pe drumul cel bun, apar suficiente stimulente pe parcurs care iti confirma faptul ca ceea ce ridici cu mainile tale e de valoare si va avea efectele scontate la final, deci nu te opri: punctul final nu e departe!

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Profita de ragazul care ti se ofera azi, chiar daca, pe moment, esti tentat sa te enervezi si sa privesti totul in negru, ca pe un blocaj. O pauza in planurile tale sau in miezul unor evenimente foarte dinamice nu e chiar un lucru rau, pentru ca te ajuta sa te retragi din agitatia inconjuratoare si sa arunci o privire inapoi. Avand acest moment de respiro, poti descoperi la timp ca ai scapat ceva din vedere si ai putea lua masuri imediat. Maine ar putea fi deja prea tarziu sa mai repari ceva, dar acum, detasat de tot ce te impingea de la spate, ai putea interveni salvator.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai grija la reactiile impulsive sau agresive pe care le ai fata de persoanele ceva mai sensibile. Chiar daca tu consideri ca nu exagerezi cu nimic, celalalt poate fi intr-o pasa extrem de fragila si va lua riposta ta drept un atac la persoana. Un gest necugetat, o vorba spusa necontrolat sau o atitudine ofensiva poate deranja enorm pe un prieten, care va suferi in sinea sa pentru comportamentul tau. Nu merita asemenea tratament din partea ta deci domoleste-ti patima.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Cand vezi ca apar atat de multe piedici si ocolisuri dupa ce ai dat startul unei actiuni, incepi sa te indoiesti ca duce totusi undeva. E posibil sa fie nevoie de o analiza retrospectiva a etapelor parcurse pana acum, pentru a putea modifica ceva din mers. Nu e timp sa o iei de la capat, dar poti deturna totul intr-o directie complet noua dupa ce vei gasi punctul slab al acestor planuri. Ai sigur un plan de rezerva la dispozitie astfel incat sa nu consideri ca e un plan esuat, ci doar unul care necesita transformari radicale. Dupa ce vei schimba macazul, lucrurile vor reveni la normal mai repede, descoperind cat de important e uneori sa nu te opui schimbarii.

HOROSCOP 22 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Atragi alaturi de tine persoane fara experienta, incepatoare in unele domenii, care te privesc cu admiratie, asteptand mult de la tine. Vor un sfat, o indrumare, o lectie de viata, semn ca iti apreciaza experienta sau superioritatea in unele planuri. Tu ai ce sa le impartasesti, stii atatea, ca atare te vei dedica lor cu inima deschisa, dornic sa transmiti mai departe ceea ce stii. Nimic nu e mai incantator decat sa vezi oameni care nu stiau nimic atunci cand au venit la tine, ca pleaca de aici cu lectia invatata, fiind cu ceva mai intelepti decat la inceput. Poti fi un profesor excelent pentru cei tineri!