HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018: Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi încrederea în mai bine, orice ar fi! PREVIZIUNILE ZILEI

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Esti obligat sa pui aici punct unei actiuni care nu mai poate continua in acelasi mod. Este fie e o usa inchisa – pe care e bine s-o lasi asa – fie un capat de drum, cu scopul de a incepe altul mai bun, trebuie sa ai curajul sa spui odata: stop! Nu te apuca repede de altceva, ci mai intai trece in revista pasii parcursi pana aici ca sa extragi concluziile necesare pentru ceea ce vrei sa pornesti imediat dupa. Pauza oferita e perfecta pentru a te odihni, a te detasa de tot ce ai construit pana aici, pentru a uita ceea ce n-a mers bine, ca, peste cateva zile, sa deschizi alta cale mult mai interesanta. Dar nu te poti apuca de ceva nou cat timp trecutul nu e asezat la locul lui!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Dacă cel mai mare vis al tău, la ora actuală, este să cucereşti inima cuiva, fă un pas în faţă şi arată cine eşti. Te va remarca într-o aură specială, încât s-ar putea îndrăgosti pe loc de tine! Succesul sentimental ar fi asigurat, fie că e vorba de dorinţa de a începe o relaţie nouă, fie de repararea unor probleme anterioare din relaţia existentă. Ai un aer aparte care atrage atenţia asupra ta, inspiri încredere, putere, autoritate iar celălalt va fi atras de tine ca de un magnet, fără să reziste şarmului tău. Îl cucereşti mult mai uşor, pentru că ieşi în evidenţă printr-o altfel de lumină decât înainte, fiind momentul tu de afirmare. Cum să nu-ţi placă să străluceşti?

HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Stai cu urechile pâlnie la orice pont de natură financiară care ar putea trece pe lângă tine, pentru că ar putea fi sursa unui mare noroc. E ca şi cum te-ai afla la locul potrivit în momentul potrivit pentru o şansă excelentă de câştig, ceva ce te poate propulsa mai repede spre materializarea unei dorinţe ce se poate măsura şi în bani. Afacerile încheiate astăzi, promisiunile de ordin material, cadourile sau ofertele palpabile îndreptate direct spre tine s-ar putea să valoreze mult sau să deschidă poarta spre o etapă mai prosperă în viaţa ta. Merită să profiţi de şansă imediat, fără să stai pe gânduri, pentru că sună profitabil!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Un final de drum demult anunţat se materializează astăzi şi, pe moment, te lasă fără direcţie. Nu privi acest sfârşit ca pe un eşec, ci e o ocazie bună de a lua o pauză şi a te detaşa de toate, ca, mai apoi, să gândeşti o strategie nouă. Nu îţi ies toate lucrurile aşa cum ai spera, mai dai piept şi cu piedici, sar din toate ai ceva de învăţat. Cel mai mult regreţi faptul că cineva ţi-a atras atenţia că se apropie acest moment, dar nu ai ţinut cont de avertismente, ca eventual să iei măsuri din timp. Acum e prea târziu să mai schimbi direcţia, poţi să pui doar punct. Şi de la capăt!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)



Greu de spus dacă e o zi veselă sau tristă, de parcă ai avea parte de ambele feţe ale medaliei în acelaşi timp. Afli veşti nu tocmai plăcute de la cei dragi, ceea ce, pe moment, te întristează, dar după ce trece şocul iniţial, vei găsi imediat soluţii. Totul e să nu te laşi copleşit de emoţia negativă care vine la pachet cu vestea cea proastă, căci totul are o rezolvare. Nu accepta tristeţea în mintea ta, ci luptă cu starea emoţională care te paşte, pentru că numai cu un zâmbet pe faţă, un tonus optimist, şi cu încredere că se poate, vei depăşi cu brio chiar şi cel mai critic moment al depresiei.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Nu sta retras într-o astfel de zi, pentru că cele mai frumoase lucruri se întâmplă afară, printre oameni, în spaţii cât mai numeroase, căci acolo te vei simţi în largul tău. Se ştie că eşti o fire sociabilă care găseşte subiecte de conversaţie în orice împrejurare, dar azi ai şansa de a cuceri anturajul printr-o atitudine veselă şi un discurs amuzant ce atrage simpatia celor prezenţi. Orice activitate în care e nevoie să iei legătura cu mase largi de oameni (cu un public, clienţi în număr mare sau mass-media) atrage uşor succesul şi popularitatea în faţa celor care te urmăresc cu plăcere şi admiraţie.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Aprecierile care vin de la ceilalti te stimuleaza sa dai ce ai mai bun in tine, pentru ca e o placere sa te dedici unor oameni care au incredere in tine. Toti te privesc ca pe eroul zilei, ca pe cea mai potrivita persoana in situatia de fata, de care depinde solutionarea cu brio a unui moment dificil. Tu detii toate resursele unui succes deplin, deci incarca-te cu laudele si incurajarile lor, pentru ca asa iti vei extrage energia necesara victoriei finale. Lasa modestia la o parte, fa un pas in fata si spune ca tu esti cel care stie cel mai bine ce e de facut. Nu-i vei dezamagi; dimpotriva!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Nu se intampla nimic iesit din comun astazi pentru tine, dar iti convine de minune lipsa evenimentelor. Asa te poti relaxa un pic, te poti rupe de iuresul in care ai fost prins in ultima perioada. Greu de crezut ca nu vei face chiar nimic astazi, dar iti place linistea care se aseaza sau pasivitatea care pune stapanire pe tine. Nu te grabesti sa iesi din acest calm odihnitor, si, daca ai putea, ti-ai lua chiar o zi de vacanta, in care sa lenevesti, sa citesti, sa pierzi vremea facand… nimic. Nu ai parte de asemenea atmosfera tihnita oricand, deci profita de ea pentru a-ti reincarca bateriile la capacitate maxima.



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Nu sta să-ţi plângi singurătatea, pentru că există ceva bun şi în a fi singur. Privită într-un ton optimist, singurătatea este tot una cu libertatea, deci bucură-te că nu e nimeni lângă tine să te bată la cap, să-ţi taie cheful, să te oprească să te manifeşti cum vrei, să te critice întruna, să te ţină legat lângă el. Încearcă să te detaşezi de puţinele momente în care consideri că e esenţial să ai pe cineva alături – un prieten bun sau un partener de suflet – şi să descoperi punctele forte ale singurătăţii, pentru că sunt foarte multe. Ai găsit cel puţin trei? Bravo, vezi că a fi singur are şi conotaţii pozitive? Bucură-te că eşti singur, e tot una cu a fi liber!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Simţi nevoia să vorbeşti mai des azi de cele sfinte, despre Dumnezeu, despre rolul pe care l-a jucat divinitatea în tot ce ai realizat până acum în viaţă. Şi bine faci, pentru că vine un moment în care poţi trece în revistă paşii parcurşi şi descoperi cu recunoştinţă cât de frumos ai fost susţinut, că au contribuit o mulţime de factori ce nu ţineau direct de tine, iar aceştia nu pot proveni decât de sus. Vrei să-ţi arăţi mulţumirea prin gesturi umanitare, oferind şi tu ceva din ceea ce ai sau din ceea ce poţi face, fiind modul tău de a răsplăti tot ce ai primit de la viaţă. E ofranda ta, darul tău sincer şi pur îndreptat spre ceruri, dar oferit aici pe pământ, ca semn de mulţumire şi de iubire!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Dacă vrei o zi excelentă, înconjoară-te de oameni optimişti şi tonici, conform stării tale de bine de azi! Dacă atragi aproape doar pe cei trişti, care se plâng întruna de problemele vieţii, îţi strici şi tu tot cheful. Atitudinea pe care o ai pe parcursul acestei zile stă la baza rezultatelor excelente cu care vei fi răsplătit, ca atare luptă din răsputeri cu încercările celor din jur de a te întrista, de a te împovăra cu necazuri, de a te trage înapoi în oala suferinţelor care nici măcar nu-ţi aparţin. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze şi încrederea în mai bine, orice ar fi!



HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)



Nu fi atât de critic cu cei din jurul tău, ci priveşte-i aşa cum sunt. Bine, n-or fi ei perfecţi, nici tu nu eşti la urma urmei, dar în loc să le scoţi în evidenţă numai defectele, ce-ar fi să vezi că au şi o lungă listă de calităţi care merită puse mai mult în valoare. E bine să-i vezi aşa cum sunt, şi să renunţi la aşteptări inutile. Dacă speri de la oameni mai mult decât pot ei oferi, rişti să suferi o decepţie, dar nici să-i cobori la extrema cealaltă – cum că nu sunt buni de nimic şi merită să-i priveşti numai de sus – nu e cea mai corectă atitudine. Fii cât se poate de obiectiv, cinstit cu ei, realist, şi pune-te un pic în pielea lor, să vezi ce-ai simţi dacă ai fi tratat aşa cum îi tratezi tu?