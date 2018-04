HOROSCOP 23 APRILIE 2018: Dileme, sfaturi, iubiri neîmpărtăşite la birou. Cum începe săptămâna pentru fiecare zodie

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi, de felul tau, ai o atitudine mai rezervata chiar si in fata succesului, trebuie sa-ti depasesti teama pentru a te bucura cu adevarat de vestile bune care dau buzna in calea ta. Merita sa sarbatoresti mai entuziast reusita, sa arati lumii o fata mult mai zambitoare si mai vesela, pentru ca iei parte la un eveniment cu adevarat deosebit care merita sarbatorit cu surle si trambite. Da, poate esti ceva mai prudent, ti-e frica sa spui hop pana nu sari sau sa povestesti lumii despre fericirea ta pana nu sunt toate clarificate, dar o atitudine pozitiva e binevenita oricand! Bucura-te, asadar, cu toata fiinta!

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Priveste-te lucid si rational, exigent si impartial, ca si cum nu ai fi tu, ci o persoana din afara ta pe care trebuie s-o judeci cu obiectivitate. Chiar daca iti gasesti o multime de defecte, accepta-le asa cum sunt si incearca sa le indrepti, iar calitatile multiple cu care esti inzestrat trebuie puse mai bine in valoare. Te privesti ca intr-o oglinda clara si sincera si reusesti sa te vezi asa cum esti cu adevarat, deoarece, cunoscandu-te pe tine insuti, reusesti sa devii din ce in ce mai bun. Esti intr-un proces de schimbare si ajustezi mereu cate ceva in beneficiul evolutiei tale.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te implici azi intr-o competitie, fara teama de a arata la ce esti tu cel mai bun, fara sa te gandesti la eventualele atacuri indreptate spre tine, ai putea iesi invingator. Ai un spirit combativ bine ascutit, nu te dai inapoi de la dispute aprinse, pentru ca esti convins ca ai dreptate si ca detii toate mijloacele necesare victoriei. Spiritul tau critic proverbial nu tace, pentru ca stii ca detii informatii certe pe care te bazezi in aceasta confruntare de idei, ca atare vai de cei care au curajul sa te contrazica. Invingatorul esti tu, pentru ca esti de neintrecut in orice dezbatere de pe pozitii adverse.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Este o zi cu emotii extreme. Sunt momente in care te retragi in umbra, dornic de anonimat, fara sa te stie nimeni, dar si momente in care orgoliul te impinge in fata, de parca nu ai suporta ca lumea sa nu tina cont de opinia ta. E greu sa pastrezi echilibrul intre cele doua atitudini diferite, pentru ca una te trage inapoi si cealalta te impinge in fata, una iti cere sa taci si sa astepti, cealalta sa actionezi acum, deci va fi greu sa pastrezi echilibrul intre aceste doua laturi ale personalitatii tale. Probabil fiecare dintre ele se potriveste altui context, ca atare trebuie sa te adaptezi fiecarei situatii.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Daca cel drag iti pregateste astazi o surpriza neplacuta, ar fi bine sa nu i-o treci cu vederea, poate pentru a cata oara? Nu e bine sa-i tolerezi iar si iar gesturile incorecte, reactiile agresive sau tratamentul dur la care te supune, pentru ca tu meriti sa fii iubit si rasfatat, nu jignit si criticat intruna! Nu mai accepta aceasta atitudine, deci ia taurul de coarne si spune lucrurilor pe nume: mai bine singur decat sa suporti din nou asemenea reactie, care nu face altceva decat sa-ti raneasca inima. Impune-i un ultimatum: ori isi schimba atitudinea fata de tine, ori fiecare merge pe drumul sau. Ce rost sa te chinui mai departe cu ceva nepotrivit?

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Te afli intr-un mediu care te cam irita, dar nu anturajul e vinovat de atitudinea ta cam agresiva, ci tu, pentru ca nu esti in cele mai bune toane. Ai mereu senzatia ca in jurul tau se afla inamici puternici care abia asteapta sa te atace. Ai senzatia ca cineva, in umbra, te urmareste ca sa te critice la prima abatere. Exagerezi: tu esti cel nervos azi si abia astepti o scanteie de scandal ca s-o transformi intr-un razboi. Calmeaza-te si incearca sa te adaptezi tu mediului in care te alfi, nu sa pretinzi de la ceilalti sa te suporte asa cum esti. Nervii pot fi si constructivi, la o adica, daca iti pui in joc energia spre un scop comun din care fiecare are de castigat.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Parca toate bat pasul pe loc si, pentru o fire grabita si agila ca tine, ritmul acesta de mers ti se pare ca de melc, de-a dreptul frustrant cand tu te grabesti sa ajungi mai repede la niste roade carora le acorzi o semnificatie aparte. Ar fi trebuit sa inveti deja ca lucrurile cele mai bune, in viata, sunt cele care se cladesc incet, ca atare accepta acest ritm lent, oricat de enervant ar fi, pentru ca se va dovedi a fi mult mai bun pentru ceea ce vei obtine. Daca te-ai grabi, ai scapa din vedere unele detalii care vor deveni mai apoi motiv pentru a te intoarce din drum.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Nu te amagi singur ca directia in care mergi e perfecta, cand intuitia iti spune ca nu e chiar asa. Poate esti influentat de cineva sa vaslesti spre un punct care se va dovedi a fi mai degraba o iluzie, decat un fapt real. Deschide bine ochii si nu te increde in toate promisiunile pompoase care ti se fac, pentru ca exista in preajma ta persoane care viseaza aiurea si te trag si pe tine in visul lor imposibil. Mai bine le spui verde-n fata ca se mint singuri, pentru ca tu vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva. Nu e visul tau, deci poti vedea realitatea cu maturitate si poate ii tragi si pe ei de maneca la timp.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Primesti un sfat care, pe moment, ti se pare ca blocheaza evolutia unor proiecte si esti gata sa-l tratezi cu indiferenta. Daca nu-l vei asculta, va veni ziua cand vei da piept cu roadele acestui sfat si vei regreta atunci ca nu ai tinut cont de el la vremea potrivita. Chiar daca acum, pe loc, ti se pare ca nu te ajuta asa cum ai fi dorit, accepta-l, urmeaza-l intocmai, pentru ca acest pont se bazeaza pe experienta prin care a trecut deja cel care ti-l ofera azi cu draga inima. Ar fi pacat sa-l respingi doar pentru ca efectele sale nu se vad imediat. Vor aparea si ele, dar ceva mai incolo!

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai tot amanat un anumit moment sau, din cauza unor piedici ce nu tineau de tine, nu se mai intampla, desi erai pregatit sa-i dai startul, dar iata ca toata asteptarea ta a meritat. Esti chiar in fata acelui moment sui te deschizi cu optimism si entuziasm catre aceasta noutate, convins ca este exact ceea ce aveai nevoie. Ai incredere in reusita acestui moment, tocmai pentru ca a fost indelung asteptat si pregatit la nivel teoretic, astfel incat nu poate iesi decat foarte bine. Investeste resursele pe care le-ai economisit in acest sens, pentru ca acum e vremea sa iasa la iveala tot ce ai acumulat, in asteptare.

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Viziunea ta optimista si deschisa asupra lucrurilor este cheia succesului. Numai tu stii cum te imparti cu brio in atatea directii, pentru ca reusesti sa faci mai multe lucruri in acelasi timp, fara sa te simti stresat, ba chiar pastrandu-ti si zambetul pe buze, incat uimesti pe toata lumea cu atitudinea ta deschisa in fata oricarei provocari. Se vede ca pui pasiune in tot ce faci si e normal ca, atunci cand lucrezi cu placere, rezultatele sa fie pe masura. Nu te mai cramponezi de piedici si lipsuri, asa ca altadata, ci reusesti sa spui ca totul e posibil, simplu si excelent!

HOROSCOP 23 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Nu te mai gandi ce are altul de pierdut atunci cand tu culegi laurii unei victorii, pentru ca intotdeauna cand unul urca, altul coboara. Asa e si acum, tu esti intr-un punct de maxim, la apogeu, dar altul, in umbra, sufera o infrangere. Lasa altruismul deoparte, bucura-te de sansa ta fara sa cauti nod in papura la succesul de care ai numai tu parte. De ce sa te intereseze ce spune lumea, ce parere are cel pe care l-ai dat deoparte, cat timp esti mandru de calea pe care ai urmat-o. N-are rost sa te gandesti ce pret a platit altul pentru ca tu sa ajungi aici: acum contezi doar tu!