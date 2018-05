HOROSCOP 23 MAI 2018: O zi în care se aruncă în dreapta şi-n stânga cu banii. PREVIZIUNILE ZILEI

HOROSCOP BERBEC

Piedicile apar la tot pasul, fie datorita unor factori externi, fie interni, cum ar fi propriile inhibitii, complexe sau temeri. Se intampla ceva in jur, ceva ce inspira neincredere si nu ai curajul sa actionezi prompt, reprimandu-ti pornirile sau calculand fiecare pas.

Putina prudenta nu strica, dar nu transforma prudenta in pasivitate sau eschivare. Poate te simti izolat, singur, neincrezator in fortele proprii, un pic mai pesimist decat de obicei, de parca ai avea o viata austera, care nu-ti ofera prea multe motive de bucurie sau de speranta. Lipseste ceva, dar nu stii exact ce.

HOROSCOP TAUR

Te simti ciudat in prezenta unei persoane mature, care impune respect prin simpla sa prezenta. Modestia e modul tau de a-i recunoaste valoarea sau superioritatea, de parca nu ai avea curajul nici sa vorbesti in fata sa. Ai ceva de invatat de la el, care devine astfel mentor sau profesor pentru tine intr-un domeniu pe care tu abia acum il descoperi, in timp ce el poate fi deja o somitate in materie.

Timiditatea te copleseste in cazul in care ai de a face cu cineva care iti este cu ceva mai presus: ca rang, ca functie, ca varsta, ca experienta.

HOROSCOP GEMENI

In familie au loc acum evenimentele cele mai placute ce devin sursa ta de energie pentru a merge mai departe. Pentru ei, capeti acum mai mult curaj sa pornesti intr-o directie complet noua catre care si ei te indeamna, deci nu poti sa-i dezamagesti batand in retragere.

De dragul lor, devii dintr-o data mult mai activ, mai implicat, mai dornic de schimbare, si faci tot ce-ti sta in putinta sa inaintezi spre ceea ce-si doresc ei mai mult. Nimic nu ti se pare mai motivant decat fericirea celor dragi!

HOROSCOP RAC

Incearca sa faci azi un exercitiu: trage o linie pe o foaie de cate ori folosesti cuvantul nu si ai sa fii uimit de rezultate. Daca ai incepe de azi sa eviti ca orice fraza sa contina negatii, ai vedea ce usor se rezolva orice problema. Spune-ti de fiecare data ca poti, ca stii, ca detii toate resursele potrivite pentru ceea ce doresti sa realizezi si cuvantul nu va disparea complet din vocabular.

Orice nu spus chiar si alaturi de cea mai puternica afirmatie, diminueaza din start sansele de succes ale dorintei tale. Nu cumva spui ceva de genul vreau urmatorul lucru, dar nu il voi avea niciodata? Sterge ultima parte a frazei si ai sa vezi ce minunat suna!

HOROSCOP LEU

Visele tale cele mai mari sunt realizabile, dar pana vei ajunge la ele mai e cale lunga. Trebuie sa-ti pui mai mult in valoare calitatile legate de rabdare si prudenta in evolutia lenta, pas cu pas, pentru ca esti constient ca nu se ajunge repede la scopul tau cel mai important.

Ar fi bine sa-ti unesti fortele cu persoane cu interese similare, ca sa va sustineti unii pe altii in lungul drum pana la implinirea acestui tel. Simpla ta prezenta devine un exemplu viu ca se poate, pentru cei carora le lipseste increderea.

HOROSCOP FECIOARA

Rareori ai parte de o companie atat de receptiva si de dornica de comunicare ca cea in care te afli acum, deci profita din plin de buna intelegere ce se resimte in acest mediu Parca ati fi buni prieteni, parca va completati unii pe altii, deci formati o echipa foarte unita in care armonia se resimte la orice gest.

Va oferiti unul altuia tot suportul si prietenia se leaga si mai mult. Incearca sa nu iti impui in nicio situatie doar propria vointa, ci asculta si ce spune celalalt, deoarece schimbul de idei este astazi la cote maxime si va bucura pe toti in egala masura.

HOROSCOP BALANTA

Daca iubesti, esti capabil sa ierti mai mult, da treci mai usor cu vederea si sa lasi judecatile deoparte. Priveste-l pe cel drag cu mai multa toleranta, nu ataca si nu acuza, pentru ca, daca te lasi acum furat de tendinta de a o face pe durul, vei regreta mai apoi cand vei observa urmarile criticilor tale. Mai bine arata o imensa ingaduinta fata de partener, chiar si daca ti-ar fi gresit cu ceva, si arata-i ca esti deschis spre dialog, sa va oferiti unul altuia niste explicatii logice.

E posibil ca o atitudine de acest gen, in care va ascultati unul pe altul, sa redreseze excelent o situatie dezechilibrata anterior.

HOROSCOP SCORPION

Daca esti sustinut de cei dragi, ai mai mult curaj sa te implici intr-o actiune ce necesita un mare consum de energie. Singur, nestiind daca ceilalti tin cu tine, nu ai avea aceeasi indrazneala de a porni la drum, dar asa, privind in jurul tau ca ceilalti te incurajeaza sincer, parca prinzi tot mai multa forta sa duci mai departe ce ai inceput.

Esti abia la primii pasi, dar increderea celor din familie si aprobarea prietenilor se vor dovedi a fi miraculoase pentru a trece cat mai repede la etapele urmatoare.

HOROSCOP SAGETATOR

O zi in prezenta celor mai dragi persoane nu poate fi decat un dar divin, deci bucura-te de tot ce ti se ofera cu generozitate pentru fericirea ta. Ai motive de distractie, de veselie, de buna dispozitie, de parca toate problemele de pana mai ieri au disparut ca prin farmec.

Te comporti ca un copil lipsit de griji si bine faci, pentru ca numai o astfel de atitudine pozitiva iti poate garanta o zi excelenta. Iubirea e si ea motiv de fericire, pentru ca cel drag te rasfata in permanenta cu gesturi tandre si frumoase.

HOROSCOP CAPRICORN

Ai un moment de varf in plan financiar ce iti inspira incredere si abundenta. Iti arati prosperitatea ori prin gesturile generoase pe care le faci fata de cei dragi, ori printr-o atitudine usor risipitoare, dand cu bani in stanga si-n dreapta fara sa calculezi cat cheltui. Daca iti poti permite luxul sau rasfatul, o vei face cu bucurie, considerand ca acesta e rolul principal al banilor: de a aduce bucurie, de a face fericiti pe cei la care tii.

Profita de acest minunat moment de prosperitate si cumpara-ti ceea ce iti doreai, dar nu da toti banii din buzunar totusi. Un eventual abuz lasa urme…

HOROSCOP VARSATOR

O noua sansa financiara ar putea aparea acum, fie ca e vorba de un venit suplimentar, fie ca e vorba de o cheltuiala. La baza se afla o activitate creatoare, poate cu tenta artistica, din aceasta actiune iesind nu numai satisfactii materiale, ci si emotionale. Iti place ceea ce faci si, pe langa placere, mai ies si niste bani in plus.

Banii pot proveni de la cineva din familie sau o anumita suma poate fi investita intr-un obiect pentru confortul familiei sau al caminului, de forma unui obiect de decor care sa placa tuturor.

HOROSCOP PESTI

Discuti cu un expert in domeniu care iti face o trecere in revista a posibilitatilor pe care le ai la dispozitie intr-un proiect care te preocupa. Informatiile sale sunt bine documentate, deci te poti baza intru totul in ceea ce isi transmite, pentru ca are experienta in ceea ce face. Asculta-l ca pe un mentor, ca pe un profesor, ca pe un specialist de la care primesti cele mai utile sfaturi.

E cu atat mai motivanta discutia cu cat el iti prezinta mai multe optiuni asupra carora poti chibzui, nu doar o singura cale, dar nu te grabi inca sa alegi doar una dintre ele. Ai timp sa analizezi pe indelete.