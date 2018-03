HOROSCOP 23 MARTIE 2018: Pot apărea cheltuieli neprevăzute şi însemnate

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Sunt favorizate dialogurile cu persoanele mai tinere decat tine. Poti afla multe lucruri interesante despre cum sa-ti dezvolti personalitatea si cum sa-ti imbunatatesti viata. Unele aspecte dezbatute ti-ar putea crea disconfort, pentru ca recunosti in sinea ta ca sunt adevarate si ca ar cam trebui sa iei masuri. Fii rabdator cu tine insuti si asuma-ti responsabilitatile care-ti revin.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Se intrezaresc cheltuieli neprogramate sau nedorite. Pe moment poti fi destabilizat, existand riscul sa iei decizii nepotrivite. Vezi despre ce este vorba, chibzuieste fiecare situatie si apoi actioneaza cu calm. Cineva din anturajul apropiat te poate spirjini in toate demersurile tale de astazi. Totul este sa ceri ajutor si sa-l si accepti din toata inima. Spre seara, bucura-te de odihna si de cei dragi.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Datorita prietenilor este posibil sa te necajesti mult astazi. Unii vor dori sa iti dea sfaturi, fara sa le ceri, dar pe undeva au drepatate. Fii deschis la ceilalti si alege ce consideri ca este bun si de folos tie. Cu siguranta printre banalitati, acuze sau simple dialoguri vei gasi informatii deosebite si interesante. Spre seara, ti-ar prinde bine o plimbare in aer liber, un masaj sau un tratament de ingrijre a corpului.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Senzatia ca se petrec multe in culisele vietii tale este accentuata. In special in segmentul profesional se pare ca exista framantari, se fac si se desfac tot soiul de situatii de care tu afli abia dupa ce s-au desfasurat. Fii prudent si ocupa-te serios de indatoririle tale! A te lasa pe baza altora este o idee total contraindicata in perioada pe care o traversam. Rezerva-ti momente pentru plimbari in aer liber.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Starile tale de spirit sunt fluctuante, astfel ca iti este dificil sa te concentrezi pe activitati solicitante si pe dialogurile cu ceilalti. Posibil sa te necajesti datorita principiilor de viata ale celor apropiati. Ar fi bine sa te detasezi de tumultul cotidian si sa te gandesti la tine si la planurile tale de viata. Sunt momente bune de-ti revizi atitudinea, stilul de viata si relatiile cu ceilalti. Odihneste-te mai mult!

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

In plan profesional se intrezaresc schimbari, care-ti vor aduce responsabilitati noi. Hiba consta in faptul ca ti se maresc sarcinile de lucru, dar despre plata aferenta nu se vorbeste nimic. De aceea, gandeste-te bine daca accepti ceea ce ti se propune. Va veni si plata, insa cand si cum ramane de vazut. Dialogurile cu prietenii sau cu persoanele de incredere din mediul profesional iti vor oferi informatii pretioase.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Ai spor la desfasurarea activitatilor intelectuale, la planificarea calatoriilor, studiilor sau poti demara un proiect profesional gandit mai demult. Ar fi bine sa te sfatuiesti cu persoanele instruite din anturajul apropiat si sa inveti din experientele lor. Dupa-amiaza zilei este potrivita vizionarii unui film sau unui spectacol de teatru. Este posibil ca partenerul de viata sa-ti ceara explicatii pentru actiunile tale.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Tema principala a zilei o reprezinta cheltuielile personale fie pentru locul de munca, fie pentru a-ti imbunatati sanatatea. Pe de alta parte vei fi nevoit sa achiti facturi restante, taxe sau alte tipuri de datorii. Partenerul de viata sau rudele vor dori sa profite de pe urma bugetului tau sau a bunurilor tale personale. Cantareste bine lucrurile inainte de a oferi cu generozitate din agoniseala ta.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Impreuna cu partenerul de viata sau colaboratorii vei fi nevoit sa discuti cheltuielile comune si modul de folosire si administrare a bunurilor comune. Fii prudent si tine cont de sfaturile sau nevoile celorlalti, pentru ca risti sa strici relatii si situatii parteneriale bune. Dupa-amiaza, rezerva-ti momente de odihna, alaturi de membrii familiei. Ambianta domestica iti prieste de minune.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Se anunta o zi cu multa munca, indiferent ca stai acasa sau mergi la serviciu. Ar fi bine sa alegi treburile prioritare, pentru ca organismul tau este obosit si are nevoie de odihna si liniste. Cineva din familie te poate ruga sa-l ajuti fie cu sfaturi, fie cu bunuri materiale. Gandeste-te la propunerilor celorlalti si actioneaza in consecinta. Spre seara, bucura-te de confortul casei si de prezenta celor dragi.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Sunt posibile discutii aprinse cu persoana iubita sau copiii. Traversezi o perioada in care nevoile tale afective sunt exacerbate, iar putinta celor dragi de a-ti oferi iubire este diminuata. Orienteaza-ti eforturile si afectiunea spre tine insuti si lasa-i pe ceilalti deoparte. Activitatile specifice unui hobby sau dialogul cu un prieten drag si de incredere te pot linisti si bucura foarte mult.

HOROSCOP 23 MARTIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Ambianta familiala poate fi deranjata astazi de aspectele financiare. Posibil ca membrii familiei sa doreasca mai multi bani de la tine sau macar sa le faci cadouri si favoruri mai frecvent. Evita dialogurile pe aceste teme. Planifica-ti bugetul, in primul rand cum ai tu nevoie si apoi orienteaza-te si spre nevoile celorlalti. Treburile gospodaresti se desfasoara anevoios, de aceea fii prudent.