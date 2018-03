HOROSCOP 25 martie 2018: Zi de cules amintiri plăcute. O călătorie, o privire în club, o atingere discretă...

HOROSCOP BERBEC

Iesi din casa oriunde vezi cu ochii, pentru ca azi sunt favorizate calatoriile prin locuri ce au efecte fantastice asupra psihicului tau. Chiar si o excursie undeva fara tinta s-ar potrivi de minune atmosferei acestei zile, de aceea ar fi bine sa accepti orice invitatie care te-ar putea scoate din casa.

Te vei intoarce acasa cu bateriile reincarcate, pentru ca natura, aerul curat sau atmosfera relaxanta in care petreci cele cateva ore vor avea un rol energizant asupra ta.

HOROSCOP TAUR

Tu esti decis sa pui punct aici unei actiuni, dar vine un stimulent suficient de puternic ce te obliga sa te mai gandesti inainte de a spune adio. Nu te grabi sa renunti, poate mai exista o cale de iesire din impas, iar solutia poate sosi de la persoane mult mai dinamice si mai optimiste decat tine.

Daca motivatia vine, totusi, de undeva, vei reusi sa duci mai departe ce ai inceput, pentru ca acum crezi din nou ca exista o solutie! Nu te opri, chiar daca acum iti lipseste energia si curajul, ci cere ajutorul!

HOROSCOP GEMENI

Felul mai sever in care vorbesti celor din jur ii poate intimida pe cei mai sensibili sau pe cei care nu se ridica la nivelul tau intelectual. Te simti bine in aceasta postura, dar nu prea ai satisfactii daca o faci pe desteptul in fata celor mediocri.

Daca vrei sa-ti masori istetimea cu adevarat, fa-o ci cei de acelasi rang, ca sa isi dai seama cate stii. Ceilalti oricum nu stiu mai nimic din ceea ce povestesti tu si oricum vei straluci, chiar si prin lucruri marunte.

HOROSCOP RAC

Ai nevoie de ajutor pentru a depasi un moment de slabiciune fizica. Asculta sfaturile experimentate ale unei persoane care a trecut deja prin momente similare si a depasit cu bine impasul. Foloseste reteta sa de succes si iti vei reveni repede la normal.

Nu pierde vremea cu propriile experimente cand poti aplica mult mai repede ponturile celui care se ofera acum sa te indrume in procesul vindecarii. Stie bine ce spune si merita sa-i calci pe urme. El se simte bine, in forma, organismul lui degaja sanatate si energie pozitiva, deci de ce nu ai face ca el?

HOROSCOP LEU

La gesturile tale de prietenie si de simpatie nu primesti chiar semnalele dorite, de parca ti-ai risipi emotiile pe cine nu merita. Esti prea generos cu oameni pe care ii indragesti sincer si care nu iti ofera inapoi decat critici, vorbe dure, o stare apasatoare de tensiune si tot felul de reactii pe care nu le sperai de la ei.

Fii mai precaut cand vine vorba sa-ti oferi prietenia, pentru ca nu toata lumea stie sa se bucure de prea plinul tau de bunatate. Unii nu vor face decat sa profite de ce ai tu de oferit, uitand sa ofere si ei ceva bun.

HOROSCOP FECIOARA

O zi in prezenta celor mai dragi persoane nu poate fi decat un dar divin, deci bucura-te de tot ce ti se ofera cu generozitate pentru fericirea ta. Ai motive de distractie, de veselie, de buna dispozitie, de parca toate problemele de pana mai ieri au disparut ca prin farmec.

Te comporti ca un copil lipsit de griji si bine faci, pentru ca numai o astfel de atitudine pozitiva iti poate garanta o zi excelenta. Iubirea e si ea motiv de fericire, pentru ca cel drag te rasfata in permanenta cu gesturi tandre si frumoase.

HOROSCOP BALANTA

Cel mai bine te simti printre oameni cu care intri usor in discutie. Ai norocul de a da peste persoane tinere, vesele, puse pe glume care te stimuleaza si pe tine la dialog. Reusesti sa te relaxezi complet in asemenea companie amuzanta, pentru ca umorul are efecte binefacatoare asupra ta la final de saptamana.

Si prezenta copiilor este la fel de benefica, deci coboara un pic la nivelul lor si simte-te liber sa faci ce vrei. Iti vei incarca bateriile facand lucruri simple si placute care iti aduc aminte de copilarie.



HOROSCOP SCORPION

Greu de spus daca nivelul la care ai ajuns te bucura sau se poate si mai bine, de parca ai avea parte de ambele fete ale unei situatii simultan. E ca si cum un succes se ridica pe insuccesul altuia sau o mare reusita are si un pret de platit, ca atare numai de starea ta de spirit depinde spre ce panta te indrepti: in sus sau in jos?

Incearca sa nu lasi latura ta pesimista sa te copleseasca ci priveste mai intai partea buna a lucrurilor, fara sa te gandesti si la aspectul mai putin placut din spatele reusitei. Intotdeauna exista si reversul medaliei, dar nu-l cauta neaparat acum!

HOROSCOP SAGETATOR

Suferintele din amor nu ocolesc pe nimeni iar azi dai si tu piept cu o astfel de situatie in care simti ca inima ti se umple de tristete. Simti ca se destrama un vis frumos, ca ceea ce credeai ca e pe placul tau are de fapt si o fata ascunsa ce te face sa suferi iar iluziile se risipesc precum baloanele de sapun.

Daca nu esti tu, direct, vizat de astfel de momente cu incarcatura emotionala negativa, atunci suferi pentru altcineva drag tie de parca ar fi propriile tale probleme. Pui suflet in necazurile sale si cauti o solutie in locul lui.



HOROSCOP CAPRICORN

E un moment bun sa te privesti cu ochi ingaduitori, admirativi, cu mai multa stima de sine, pentru ca detii toate calitatile care te fac demn de a fi iubit. Daca nu te iubesti pe tine insuti asa cum esti, cum ai vrea sa te remarce ceilalti si sa te adore?

Priveste-te in oglinda cu un dram de detasare, nu pentru a-ti vedea defectele, asa cum adeseori faci, ci pentru a-ti descoperi maretia, unicitatea, miracolul care il reprezinti pe aceasta lume. Spune-ti cat de multe ai primit de la viata, de la destin, de la Dumnezeu, si ai sa vezi ce lunga e lista si atunci vei spune cu intelepciune si iubire: sunt fericit!



HOROSCOP VARSATOR

Stii ca nu esti multumit de nivelul pe care te afli si ca trebuie neaparat sa faci ceva nou si curajos, dar desi dorinta exista, nu stii de unde sa incepi! Vrei sa fie ceva maret, perfect, si pentru ca ai pretentii atat de ridicate, nu prea iti vine ideea aceea stralucita care sa te duca direct acolo, pe culmea cea mai inalta!

Acum conteaza sa faca ceva, orice, in directia sperata, ca atare trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa asezi o caramida la acel succes viitor.

Uneori e bine sa asezi in acelasi cos mai multe resurse, chiar fara legatura intre ele, si cand vor fi suficient de multe si de variate, vei incepe sa descoperi ce poti face cu ele. Asta faci si tu: culegi idei, caci va aparea si liantul potrivit care le va uni!



HOROSCOP PESTI

Este un moment bun sa duci la sfarsit un proiect care a consumat mari resurse de energie si timp, dar esti multumit pe deplin de nivelul la care ai ajuns. Esti in acel punct in care poti privi cu mandrie la ce ai realizat.

Ai urmat etapa cu etapa o strategie foarte bine gandita de la inceput, nu te-ai abatut de la propriul regulament iar acum culegi roadele demne de mandrie.

Ai investit tot ce ai avut mai bun in tine pentru acest demers complicat, dar acum, ca se termina, ti se pare ca a mers ca uns si ca n-a fost chiar asa de greu pe cat parea la inceput. Zambesti de satisfactie cand vezi ce a iesit din mainile sau mintea ta si meriti si o recompensa.