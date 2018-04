Horoscop 26 aprilie 2018: Toate merg ca la carte azi

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Deciziile pe care le iei acum isi vor arata efectele curand mai ales asupra corpului tau fizic. Poate renunti la un aliment care nu-ti face bine, iar alegerea facuta se va dovedi a fi foarte inteleapta. Poate te apuci de o cura de slabire si foarte rapid se vor vedea si urmarile excelente. Poate iti schimbi radical lookul sau stilul vestimentar, deci sunt decizii pe care le iei de cateva ori in viata si care vor crea o alta imagine asupra ta. Sa nu te mire ca nu va trece mult si lumea se va uita la tine cu alti ochi incercand sa descopere ce anume s-a schimbat la tine. Probabil lumina pe care o degaji si increderea sporita in felul in care arati.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Primesti un sfat care, pe moment, ti se pare ca blocheaza evolutia unor proiecte si esti gata sa-l tratezi cu indiferenta. Daca nu-l vei asculta, va veni ziua cand vei da piept cu roadele acestui sfat si vei regreta atunci ca nu ai tinut cont de el la vremea potrivita. Chiar daca acum, pe loc, ti se pare ca nu te ajuta asa cum ai fi dorit, accepta-l, urmeaza-l intocmai, pentru ca acest pont se bazeaza pe experienta prin care a trecut deja cel care ti-l ofera azi cu draga inima. Ar fi pacat sa-l respingi doar pentru ca efectele sale nu se vad imediat. Vor aparea si ele, dar ceva mai incolo!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu stii incotro sa mergi, pentru ca ai mai multe directii la fel de interesante, dar stii cum se intampla de multe ori: cand fugi dupa doi iepuri nu prinzi niciunul. Dar se poate si altceva: din cate variante ai la dispozitie, sa nu fie buna niciuna si ar putea sa apara o alta, complet diferita pe care sa merite sa mergi. Incearca sa amani marile decizii pe altadata, pentru alta zi, pentru ca s-ar putea sa mai apara detalii pe parcurs si sa regreti atunci ca n-ai mai asteptat. Nu s-au terminat cautarile tale, inca, deci nu spune ultimul cuvant, deocamdata.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Se pare ca traversati o perioada favorabila in plan profesional. Superiorii va apreciaza realizarile si nu este exclus sa fiti recompensat. In a doua parte a zilei este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma si sa aveti senzatia ca va lipseste energia. Nu este cazul sa va ingrijorati, dar ar fi bine sa va odihniti mai mult.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Joci un rol important acum, la inceputul unui proiect nou. Tu esti deschizatorul de drumuri, esti motorul care pune masinaria in functiune, dar felul in care ajungi la rezultate depinde si de contributia celor care ti se alatura. Ar fi bine sa fii tu liderul acestei actiuni, pentru ca ai toate calitatile necesare unui conducator de succes. Cine te are alaturi ca tovaras sau coleg de echipa, are numai de castigat, deoarece ai mereu de oferit un sfat bun, o incurajare adecvata. Reusesti sa-i mobilizezi si pe altii intr-un proiect important si nu refuzi nicio invitatie de a te alatura unei noi aventuri incitante.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Lupta sa-ti recapeti independenta totala, pentru ca nu dai randament daca esti nevoit doar sa urmezi indicatii date de altii. Daca ai libertate de miscare, de decizie, de actiune, rezultatele ar fi net superioare, ca atare ai tot dreptul sa te opui, pentru a face totul pe cont propriu asa cum crezi de cuviinta. Nu accepta sa ti se spuna ce sa faci, incotro s-o iei, cum sa gandesti sau cum sa actionezi, de vreme ce ai si tu propriile pareri, care se vor dovedi a fi mult mai bune. Nu accepta umilinta, supunerea, dominarea altora, nu lasa pe cei, aparent, mai puternici sa te transforme intr-un simplu executant al unor ordine!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Toate merg ca la carte azi, in ordine deplina, de parca cineva, mai presus de orice, orchestreaza toata aceasta actiune spre un scop pozitiv. Tu detii un rol central in aceasta reusita, pentru ca depui energie, pasiune si suflet in ceea ce faci, dar torni exact doza optima din fiecare resursa necesara: cat, cum si cand trebuie, fara sa dezechilibrezi evolutia lucrurilor. Se vede ca ai analizat corect care trebuie sa fie contributia ta in aceasta chestiune, astfel incat intervii intr-un mod intelept la momentul cel mai potrivit. Totul pare sa curga dupa un plan foarte bine stabilit: nici prea mult, nici prea putin, nici prea tarziu, nici prea devreme!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Te superi fara motiv pe glumele desantate ale unui amic care spune vrute si nevrute, dar fara nicio intentie negativa. Se foloseste de cinism, de ironie, de farse doar pentru a se simti el bine, fara sa-si dea seama ca atitudinea lui cam usuratica, de fapt, poate leza pe altii, printre care si pe tine. Atacurile sale la persoana sunt simple glume, nu te supara! Replicile sale se vor a fi doar amuzante, nicidecum critice, ca atare nu pune la suflet nimic din ceea ce-ti spune. Mai degraba ii raspunzi cu aceeasi moneda, ca sa vada si el ce simti tu. Recunoaste ca cel din fata ta doar o face pe nebunul si se manifesta liber doar din nevoia de a se distra si atat!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Primul pas spre o mare realizare e sa-i oferi acestui gand putere, ca atare stai azi putin si gandeste, viseaza, creeaza, ridica o constructie detaliata in mintea ta, pentru ca de aici incepe viitoarea realizare. Mai intai schitezi totul la nivel imaginar, teoretic, asa cum ti-ar placea sie sa fie, asteptand momentul si instrumentele potrivite pentru ca acest gand sa capete consistenta cu adevarat si in realitate. Deocamdata ofera-ti aceasta bucurie a visarii, lasa fantezia sa zburde cum vrea, pentru ca de aici porneste miracolul! Ca e un job nou, o iubire noua sau o casa noua, imagineaza-te ca si cum ar fi deja palpabile in viata ta.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Fiecare pas pe care il faci iti confirma din ce in ce mai bine victoria catre care te indrepti. Vin in fiecare clipa noi si noi detalii care contribuie la reusita cea mai mare care te asteapta la capat. Esti foarte motivat sa duci mai departe acel plan care evolueaza foarte bine! Etapa dupa etapa, construiesti un succes de toata frumusetea, de aceea nu trebuie sa scazi ritmul nici un moment. E un succes care se ridica lent, picatura dupa picatura, dar deja se vede clar incotro merg lucrurile, perspectivele fiind mai mult decat promitatoare. Nu te opresti din mers ci mentii acelasi ritm constant si bun de inaintare!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Iti asezi inima pe tava si i-o oferi celui drag neconditionat. E un moment perfect pentru a impartasi iubirea, pentru a recunoaste in fata cuiva ce simti, pentru a-ti exprima public dorintele sau emotiile, deci nu te teme sa spui sincer ce e in inima ta. Bune, rele, sunt sentimentele tale si trebuie sa le recunosti, fara sa te gandesti ce va spune lumea. O declaratie de dragoste facuta acum ar putea primi un raspuns pe masura, pentru ca ai putea avea surpriza sa descoperi ca si cel caruia ii adresezi aceste cuvinte simte la fel pentru tine. Merita sa arati ce simti si sa-ti demonstrezi dragostea la modul cel mai vizibil posibil!