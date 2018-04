HOROSCOP 26 APRILIE 2018: O zi aglomerată, în aşteptarea minivacanţei. PREVIZIUNILE ZILEI

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Poate ca este mai bine daca astazi nu ti-ai asuma responsabilitati carora sa nu le faci fata, ulterior. O zi in care este de preferat sa iti lasi mintea sa zburde libera, neluand in calcul informatiile sau zvonurile primite astazi. Toate acestea pentru a evita o eventuala confuzie si pentru ca, ulterior, sa nu fi dezamagit de deznodamintele actiunilor tale.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

De necrezut in ce fel si cat de repede se schimba totul, in jurul tau. Deloc pe placul tau ceea ce observi. Cu toate acestea, ai de-a face cu o perioada de timp in care schimbarea ar fi binevenita in viata ta, deci nu te impotrivi chiar atat de mult. Asculta si crede ceea ce persoana iubita iti spune, chiar daca este vorba despre ceva ce pare incredibil, in prima instanta.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Nu-ti fie fica sa spui ceea ce gandesti; in cazul in care este posibil, creeaza cat poti de mult, exprimandu-te intr-un mod original in acest fel. O zi in care secretele nu iti sunt prietene si sinceritatea iti este cel mai bun aliat. Si, in final, nu uita sa fii persuasiv si rabdator, acesta fiind secretul unor succese pentru care de mult timp muncesti.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

O zi in care trebuie sa te pregatesti in avans pentru tot ceea ce iti doresti a intreprinde. Si o zi in care este bine sa faci tot posibilul pentru a spune exact ceea ce gandesti. Altfel, este posibil ca cei cu care interactionezi sa aiba impresia ca nu esti sigur pe tine, ceea ce nu iti este deloc de folos. Lupta pentru ceea ce iubesti. Cat de curand, Lumea va fi a ta!

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Nu crede ca totul este minunat asa cum este, astazi. O zi cu totul speciala, daca alegi sa fii rational; vei obtine mai multe decat ai sperat. Insa se poate transforma intr-o zi cat se poate de trista in cazul in care traiesti cu senzatia ca numai tu ai dreptate. Si in cazul tau sinceritatea este cel mai bun atu pe care il poti avea. Nu cere sfatul prietenilor pentru problemele personale.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Cu cat te concentrezi mai mult pe ceea ce ai de facut, cu atat mai mult risti sa pierzi nuantele politice ale contextului in care te afli. Emotiile manifestate in mod extrem nu iti sunt de folos. In ceea ce te priveste este de preferat sa nu iti impui vointa in fata persoanei iubite; nu astazi, cel putin.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Nu mai visa cu ochii deschisi la viitorul tau, cel inchipuit, deoarece este timpul sa treci la actiune, aducand la viata acel moment de glorie pe care il astepti de atat de mult timp. O zi in care cel mai rau este sa te astepti la ceva bun din partea persoanei iubite, uitand ca nu trebuie sa astepti nimic, de la nimeni, in general. Evita ezitarile si aduna-te, profitand de ajutorul astral pe care il ai.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Analizeaza-ti slabiciunile inainte sa le dai altora sfaturi de viata. Doar asa vei descoperi cum sa creezi o noua strategie care sa iti fie folositoare nu doar tie, ci si celor cu care interactionezi. In acelasi timp, observa cu atentie modul de actiune al celor din jur, pentru a invata din greselile sau reusitele lor. Nu te lasa "lovit" de comentariile rautacioase pe care le auzi.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Cu greu ii faci pe ceilalti fericiti. Important este sa nu te astepti la recunoasterea meritelor tale, nu astazi, cel putin. Este o zi in care ceea ce spui poate si va fi folosit impotriva ta, insa, nu iti este recomandat sa reactionezi. Aduna faptele, memoreaza discutiile si, cand te vei simti in apele tale, aminteste-ti-le. Abia apoi actioneaza.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Daca pana acum nu s-a schimbat nimic in viata ta, desi astepti de vreme indelungata si muncesti din greu pentru rezultatele respective, nu te grabi sa crezi ca totul se va schimba peste noapte, desi iti doresti efecte favorabile si rapide. Pastreaza-ti increderea, persevereaza si gandeste-te ca vei invinge, atat timp cat esti sincer cu tine insuti.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Pe cat posibil, evita sa cheltuiesti mai mult decat este nevoie, chiar daca cei care au nevoie de acesti bani sunt chiar copiii tai sau persoana iubita. De asemenea, a crede ca esti nemuritor si a face excese atunci cand te simti sigur pe tine, reprezinta o greseala, bazata pe o iluzie. Fii cu bagare de seama, deci.

HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Pentru a primi raspunsurile pe care le astepti, trebuie sa stii sa adresezi intrebarile corect. A crede ca totul se va rezolva peste noapte, doar pentru ca tu intentionezi asa si iti indrepti eforturile in aceasta directie, nu este deloc de bun augur si nici o dovada de gandire constructiva. Astfel, sfatul este acela de a da dovada de o moralitate crescuta, indiferent de situatiile cu care te confrunti.