HOROSCOP 27 APRILIE 2018: Se întrezăresc călătorii pe distanţe scurte şi petreceri cu anturajul apropiat

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Esti hotarat sa rezolvi multe sarcini de lucru restante la serviciu, insa si acasa te asteapta altele la fel de urgente. Ai putea ruga un coleg, la locul de munca, sau un membru al familiei sa te ajute cu treburile propuse spre rezolvare astazi. Posibil unii sa te refuze. Ocupa-te numai de prioritati si lasa restul pentru zilele urmatoare. Ai incredere ca pana la urma le vei rezolva pe toate cum se cuvine.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Ziua este favorabila dialogului cu persoana iubita sau copiii. Tonurile, vorbele, gesturile pot parcurge o gama larga, pentru ca tensiune nervoasa accentuata exista de ambele parti. Fii prudent si controleaza-ti reactiile. Partea buna a lucrurilor consta in aceea ca se pot lamuri subiecte vechi care undeva, candva au ramas fie neintelese, fie lamurite partial. Evita sa aduci acuze pentru situatii care s-au consumat demult!

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Tensiunile aparute in sanul familiei le poti diminua daca esti intelegator cu membrii familiei si accepti si parerile lor. Lucrul in gospodarie poate fi impartit, in functie de complexitatea activitatii respective si de putinta fiecaruia de a o duce la bun sfarsit. Concentreaza-te mai mult pe segmentul domestic si pe nevoile reale ale familiei si casei. Spre seara, organizeaza o masa festiva pentru toti cei dragi.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Se intrezaresc calatorii pe distante scurte si multe dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Posibil sa te agaseze la un moment dat informatiile vehiculate in preajma ta sau faptul ca multe persoane iti solicita sfaturi sau detalii ale vietii tale personale. Evita sa vorbesti prea mult si mai ales nu iti divulga intentiile, temerile sau activitatile in care esti implicat. Totul poate fi folosit impotriva ta deocamdata.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Posibil ca la indemnul prietenilor, persoanei iubite sau copiilor sa cheltuiesti sume importante de bani. Fii prudent si nu te lasa impresionat de vorbele dulci, bine ticluite ale celorlalti. Veniturile tale sunt fluctuante, iar de la altii nu se intrezaresc ajutoare materiale sau financiare. Exista sanse sa scada aceste venituri si de asemenea sa se modifice conditiile de munca. Spre seara, gandeste-te pe indelete la cele petrecute astazi.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Ziua este favorabila alcatuirii unui program nou de viata, in care sa incluzi mai multe actiuni necesare imbunatatirii sanatatii sau infatisarii tale. Evita tendinta de a riposta la tot ce vine din partea celorlalti. Exista riscul sa strici relatii si situatii bune. Spre seara, hoinareste prin locurile preferate alaturi de cei dragi. Compania celorlalti iti aduce relaxare, dar si informatii utile.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Indiferent ce se petrece in preajma ta, detaseaza-te, fii calm si lasa evenimentele sa-si urmeze cursul firesc. Sunt posibile stari nelinistitoare, insomnii si senzatia pregnanta ca dincolo de aparentele lumii fizice se țes conflicte. Rezerva-ti momente linistite si gandeste-te in tihna care-ti sunt temerile concrete. Odata ce le-ai stabilit, conștientizat, jumatate din ele sunt rezolvate. Restul vor disparea de la sine.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Opreste-te din iuresul cotidian si priveste atent la pozitia ta profesionala si la relatiile cu sustinatorii de la locul de munca. Unii te sustin, altii mai putin, altii iti pun piedici de-a dreptul. Chiar daca esti tentat sa te desprinzi de astfel de persoane sau sa ripostezi in vreun fel, de la fiecare ai câte ceva de invatat. Totul este sa-ti deschizi mintea si sufletul si sa iei lucrurile ca pe o continuă lecție de viata.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Este o zi in care ai sanse sa inveti cate ceva deosebit de la fiecare persoana intalnita. Unii probabil ca iti vor contesta meritele personale sau profesionale, dar si de la si prin acestia vei obtine un dram de intelepciune. Rafineaza-ti mentalul cu o carte buna, vizioneaza un film de Oscar sau viziteaza o expozitie de arta. Toate acestea te vor liniști și îmbogăți spiritual.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Astazi citeste, informeaza-te, discuta cu persoane din medii diferite, vizioneaza emisiuni sau mergi in vizita prin targuri de sezon. Indiferent cat de ocupat ai fi cu sarcinile personale sau profesionale cotidiene, cu putin efort si bunavointa ai reusi sa faci totul, astfel inca la finalul zilei sa te simti mai bogat moral si spiritual. Fereste-te sa vorbesti prea mult sau sa prezinti oricui situatiile in care esti implicat.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Segmentul financiar iti atrage atentia in mod special. Posibil sa fii nevoit sa cheltuiesti bani pe facturi, taxe, impozite sau sa ajuti pe cineva apropiat cu bunuri materiale sau cu sume de bani. Alcatuieste-ti un program financiar pe cel putin patru saptamani de acum incolo, pentru ca stabilind acum un buget anume pentru cheltuieli comune cu altii, ai sanse mari sa-l urmaresti indeaproape.

HOROSCOP 27 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

In plan relational poti rezolva multe amanunte legate de actiunile comune cu partenerul de viata sau cu partenerii profesionali. Sunt posibile discutii aprinse, chiar unii iti pot face reprosuri pentru ca esti concentrat numai pe interesele tale in detrimentul celorlalti. Fii prudent si accepta-ti locul in cadrul echipei de lucru! A tine cont de parerile sau nevoile celorlalti iti va aduce si tie beneficii la momentul potrivit.