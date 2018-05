HOROSCOP 27 MAI 2018: Se anunţă clipe minunate, ce v-au rezervat astrele în duminica de Rusalii

HOROSCOP 27 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Gandurile si atentia iti vor fi atrase de felul in care se cheltuiesc banii in familie de ceva vreme. Pe langa faptul ca poti achita facturi, taxe sau datorii restante vei avea ocazii bune de a dezbate cu membrii familiei, cu partenerul de viata, cu neamurile, bugetul pentru urmatoarele saptamani. Vor intra in discutie si planurile de investitii sau mostenirile. Ai idei financiare bune chiar si pentru parteneriatele profesionale.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Relatiile parteneriale te provoaca mult la sfarsitul acestei saptamani. Din cand in cand este nevoie sa privesti atent la ceilalti, pentru ca ei sunt fațete ale tale. Posibil ca unele sa-ti displacă total, dar ai multe sanse de a le imbunatati. Fii un bun colaborator sau partener de viata si accepta-ti pe ceilalti asa cum sunt. Astfel vei primi respectul, admiratia si tot sprijinul din partea celorlalti.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Chiar daca este weekend vei fi tentat sa-ti continui activitatea profesionala sau sa te afunzi in treburile cotidiene ale casei. Alege doar prioritatile si apoi profita de linistea si relaxarea perioadei. Sanatatea este vulnerabila, asa incat bine ai face daca te-ai ingriji ceva mai mult. Pe de alta parte planuieste analize sau consultatii cu diversi specialisti in sanatate, pentru ca ai sanse sa intalnesti persoane deosebite.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Te poti bucura de compania persoanei iubite sau a copiilor. Activitatile recreative comune, planurile de vacanta, discutarea evenimentelor din ultimele zile vor aduce relaxare, confort mental si sufletesc, chiar si sfaturi utile pentru fiecare. Posibil sa apara si niscai neintelegeri pe teme financiare sau gelozii vizavi alte persoane din anturajul comun. Fii prudent si evita contradictiile si escaladarea conflictelor.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Zilele acestui sfarsit de saptamana este potrivit activitatilor domestice, alcatuirii planurilor de imbunatatire a spatiului de locuit si dialogului cu membrii familiei. Chiar daca primesti multe provocari din partea celorlalti, chiar daca ai multe treburi restanțe la serviciu, ar fi bine sa te detasezi de toate acestea si pur sisimplu sa stai acasa si sa faci numai ce-ti place. Cei dragi te sprijina neconditionat.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

O calatorie scurta in vizita la cineva drag sau in natura, participarea la cursuri scurte si dialogurile cu diverse persoane reprezinta propunerile astrelor pentru tine in aceste zile de weekend. Pentru ca forfota mentala este mare si dificil de controlat ar fi bine sa-ti dozezi discutiile si sa vorbesti strictul necesar. Unii vor incerca sa te provoace, aducand in discutie actiuni comune vechi.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Se pare ca iti vor creste veniturile din activitatea profesionala sau vei primi cadouri si favoruri din partea celor dragi. Bine ar fi sa dramuiesti fiecare cheltuiala si sa eviti extravagantele. Pe de alta parte, gandeste-te la modificarea stilului de viata, insa pornind de la modificarea sistemului de valori morale si personale. Membrii familiei te pot sfatui foarte bine in acest sens. Odihneste-te si buucra-te de tot ce te inconjoara.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Weekend-ul iti aduce dorinta de schimbare pe toate planurile vietii. Insa, deocamdata esti si impulsiv si ignorant in anumite privinte. Rezerva-ti momente de liniste si singuratate si gandeste-te numai la interesele tale. Mentalitatea ti se schimba incet, dar sigur, felul in care relationezi cu ceilalti se schimba si el, astfel ca este dificil sa pastrezi un echilibru intre sufletul tau si mediul inconjurator, dar se poate.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Finalul acestei saptamani este potrivit odihnei, detasarii de cotidian si trasarii unor planuri noi de viitor. Posibil sa se evidentieze unele afectiuni ale sistemului uro-genital, de aceea fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. De evitat, pe cat posibil consultatiile si analizele medicale, deoarece rezultatele pot fi eronate. De mare folos iti sunt dialogurile de taina cu membrii familiei. Dar asculta mai mult si vorbeste strictul necesar.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Te poti bucura de compania prietenilor si de sfaturile lor la finalul acestei saptamani. Controleaza-ti tendinta de a riposta la orice vine din partea celorlalti sau de a provoca pe oricine intalnesti in cale. Toleranta, rabdarea, acceptarea celorlalti asa cum sunt, fara sa emiti judecati pripite, pe de o parte iti conserva sanatatea, iar pe de alta parte te ajuta sa pastrezi in continuare relatii bune cu prietenii vechi.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

In zilele acestui weekend este posibil sa fii invitat la reuniuni cu multa lume, fie in domeniul profesional, fie acasa, printre rude si membrii familiei. Pentru ca tonusul tau lasa de dorit ar fi bine sa accepti aceste invitatii numai dupa o analiza atenta a situatiei. Oricum, undeva tot va trebui sa iesi, sa-ti imbunatatesti starea de spirit, iar compania altora chiar iti face bine. Bucura-te de relatiile cu ceilalti.

HOROSCOP 27 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Minunate ocazii se vor ivi la sfarsitul acestei saptamani de a dialoga cu prietenii dragi din strainatate, de a planifica o calatorie sau de a participa la cursuri scurte. Informatiile pe care le vei afla iti vor fi de mare ajutor si iti vor rafina sufletul si mentalul. Posibil sa cunosti persoane noi, erudite, care vor contribui la remodelarea filozofiei tale de viata. Ia aminte la tot ce se discuta in preajma ta.