HOROSCOP 27 OCTOMBRIE 2018: Ora de iarnă dă peste cap ceasul biologic al zodiilor. Se anunţă certuri şi despărţiri sâmbătă

HOROSCOP BERBEC

Nu te lasa invins de cei cu mai mult tupeu sau cu gura mare, pentru ca ai si tu ceva de spus. Disputele sunt la ordinea zilei, dar desi esti un negociator innascut care prefera sa faca pace foarte repede, de data aceasta contradictiile te irita si pe tine si sari la atac. Vei fi multumit ca ti-ai aparat punctul de vedere in fata celor care spun nu la orice. Nu te lasa insa atras in capcana celor nervosi, pentru ca ei abia asteapta sa te scoata din sarite si sa te domine cu agresivitatea lor.

HOROSCOP TAUR

Daca vezi ca atmosfera se tensioneaza in jurul tau din cauza unui amic ce isi elibereaza nervii pe oricine, mai bine iesi din acel mediu. Nu turna gaz pe foc, pentru ca valvataia e gata sa izbucneasca. Sunt momente cand a ignora, a te face ca nu auzi, a trece mai departe ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat sunt cele mai bune reactii in cazul momentelor critice. Taci si suporta situatia, chiar daca nu-i convine, pentru ca numai asa poti dezamorsa mai repede bomba!

HOROSCOP GEMENI

Fara un program iesit din comun, te poti apleca asupra acelor activitati de rutina pe care le-ai tot amanat inainte. Fie ca faci ordine prin hartii, corespondenta sau acte, fie faci mai serios lectiile cu copiii, te vei simti mult mai bine la finalul zilei ca ai reusit sa mai pui cate ceva la locul potrivit. Poti discuta despre o multime de lucruri marunte si aparent nesemnificative, dar dupa ce vei trage niste concluzii, iti vei da seama ca trebuia sa te ocupi odata si-odata si de ele. Azi a fost ziua potrivita!

HOROSCOP RAC

Ai si tu nevoie de o zi de odihna, ca atare ofera-ti acest ragaz chiar acum, ai nevoie sa-ti reincarci bateriile, sa te ocupi mai mult de corpul tau, de mintea ta, deci rupe-te, pe cat poti, de restul lumii. O zi de izolare nu suna chiar asa de rau, chiar daca esti o fire sociabila care se vrea mereu acompaniata de cineva, dar azi te vei simti mult mai bine daca te retragi un pic doar in lumea ta, cu gandurile tale, cu dorintele tale. Uneori, oboseala e cel mai bun motiv de a-ti aminti de persoana ta, lasandu-i pe toti ceilalti pe planul doi. Azi contezi doar tu!

HOROSCOP LEU

Nu fi comod in a-ti face dreptate, daca simti ca cineva a gresit major. Da, a te lupta cu minciuna si cu rautatea nu e usor, e un razboi al nervilor, dar daca tu consideri ca celalalt e vinovat, trebuie sa iti iei inima in dinti si sa te ridici impotriva greselilor sale. Lupa cu cei care gresesc, fie ca ti-au gresit tie, fie ca imbraci haina de justitiar pentru altii care nu au putere sa lupte. Vei dobandi victoria finala numai daca depasesti faza aceasta de usoara neincredere si lene, in care ai fi tentat sa spui, inainte de orice: nu va merge! Ba orice se poate daca apelezi la legile corecte, la dovezile cele mai solide, si se va face lumina si dreptate!

HOROSCOP FECIOARA

Pentru a echilibra o situatie tulburata, e bine sa incepi cu lucrurile marunte, sa nu te concentrezi direct la cele mai complicate probleme. Le vei rezolva si pe ele, dar mai intai ai starea potrivita pentru a te ocupa de maruntisuri, de fleacuri, de detaliile aparent nesemnificative, dar care te tin pe loc. Sunt multe si marunte, ca atare apleaca-te asupra lor, una cate una, pas cu pas, si daca reusesti sa stergi de pe lista, dintr-un foc, mai multe astfel de puncte minore, ai sa vezi ca cele care raman par dintr-o data mult mai putine si mai usoare. Scapa deci cat mai repede de chestiunile aparent banale.

HOROSCOP BALANTA

Nu prelua pe umerii tai vini care nu iti apartin, doar pentru ca cei din jur se plang intruna. Da, vrei sa-i ajuti, fara indoiala, dar nu-i ajuti cu nimic daca te simti vinovat pentru problemele lor. Nu ai nicio contributie in situatia in care ei se afla si doar ei sunt cei care pot face lumina. Si tu esti impovarat de o vina care nu te lasa in pace, dar poti discuta cu un parinte sau cu jumatatea ta ca sa descoperi ca iti faci griji fara motiv. Nu te auto-pedepsi si nici nu da vina pe altii, ci priveste lucrurile cu detasare, convins ca totul se va echilibra exact asa cum se cuvine.

HOROSCOP SCORPION

Faci unele comparatii nepotrivite, caci, in loc sa vezi ce ai TU in plus fata de altii, ai tendinta de a-ti vedea doar punctele lipsa. Nu e abordarea cea mai buna in cazul de fata, pentru ca daca incepi sa faci o lista cu ce-ti lipseste, o sa pierzi din vedere comorile imense cu care esti inzestrat. Lasa deoparte astfel de comparatii: ca acela e mai bogat, sau mai fericit, sau mai sanatos, sau mai frumos… Nu ai de ce sa te uiti in curtea vecina, cand ai si tu cu ce te mandri in propria ta curte. Fiecare, in fond, e cu norocul sau pe aceasta lume, cu ceea ce stie mai bine, deci bucura-te ca esti perfect asa cum esti!

HOROSCOP SAGETATOR

Prietenia adevarata nu inseamna ca trebuie sa-l schimbi pe cel de langa tine. Daca tii la el, il placi asa cum e, deci incearca sa-l vezi ca pe omul care te completeaza, nu neaparat ca pe cel care face totul dupa cum ii spui tu. Azi vei primi dovezi clare de prietenie din partea unei persoane care iti sta alaturi la bine si la greu, poate chiar o persoana de la care nu asteptai asemenea gesturi de loialitate, deci il poti privi de acum inainte ca pe un companion de nadejde. Priveste cu calm si cu rabdare relatia care se leaga intre voi, pentru ca sunt mari sanse ca de aici sa se nasca o prietenie de durata, daca amandoi o tratati la fel de serios.

HOROSCOP CAPRICORN

Imaginatia poate fi calea catre cele mai inteligente solutii, ca atare lasa-ti mintea sa zburde in voie, pentru ca va naste idei excelente pentru problemele care te macina acum. Nu te lasa dominat de altii mai rigizi sau mai demodati care iti spun ca numai unele cai duc acolo unde vrei, pentru ca tu ai la dispozitie un instrument invincibil: creativitatea. Foloseste-te de ea cu incredere, din abundenta, si ai curajul sa inventezi noi si noi solutii. Nu te opri la ceea ce iti spun altii ca e bine sau corect. Tu trebuie sa indraznesti sa treci si in zona iluziei, a visului, pentru ca acolo vei gasi idei de exceptie. Vizeaza liber, inventeaza!

HOROSCOP VARSATOR

Se deschide in fata ta o etapa noua si interesanta. Iti dai seama ca exista si unele riscuri, pe ici, pe colo, dar esti gata sa ti le asumi, pentru ca esti, din fire, mai aventuros. De data aceasta te atrage prea mult directia aceasta ca sa-i poti rezista, de aceea iti iei inima in dinti si faci primul pas spre aceasta noua directie care e deocamdata necunoscuta. Ai incredere, apropie-te de acest nou tel cu mai mult curaj, fara sa te temi de hopuri. Probele de incercare vor exista intotdeauna, dar important e ca tu sa iei startul cu inima plina de optimism si entuziasm, curios sa vezi incotro duce noul sens. Mareste pasul, apropie-te de tinta care te atrage ca un magnet!

HOROSCOP PESTI

E frustrant pentru tine sa stai pe loc acum, cand esti prins intr-un proiect important care iti acaparase toata atentia. Daca ar fi dupa tine, ai munci si azi, ca atare, chiar daca ar e zi libera, nu poti sta degeaba si mai arunci macar o privire peste etapele parcurse pana acum. Ai putea descoperi cateva puncte slabe care ar putea fi reparate in cel mai scurt timp. Vezi ce important e sa faci uneori o pauza si sa privesti lucrurile detasat, fara sa fii stresat de termene limita? De pe margine, vezi exact ce ar mai trebui facut si ce nu a mers ca la carte.

Acest horoscop este oferit de acvaria.com