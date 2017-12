HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017: Şanse de reuşite pentru toate domeniile

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel toata lumea sa-ti remarce suprematia si calitatile. Lumea va vorbi despre tine azi in termeni elogiosi, semn ca ti se recunoaste valoarea si unicitatea intr-un anumit domeniu, ca atare fa un pas in fata si arata lumii mai clar la ce esti tu cel mai bun. Orice examen, orice confruntare de forte, orice comparatie cu restul lumii te aseaza pe tine in prim plan, pentru ca meriti toate laudele prin ceea ce reprezinti. Ai motive sa fii mandru de tine!

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Incearca sa nu ai nici un fel de reactie la vestile care vin astazi catre tine sau la actiunile altora fata de tine, pentru ca s-ar putea sa nu fie reactia cea mai potrivita. Nu e nevoie nici de agresivitate, nici de bucurie exagerata, ci gandeste-te cum sa ramai complet rece la tot ce vezi azi. Vei vedea ca lipsa unei reactii e cel mai bun lucru in situatia de fata, ca sa nu te chinuiesti mai apoi sa repari un eventual raspuns neadecvat. Nu rade, dar nici nu plange, nu porni nimic dar nici nu incheia nimic, stai pe loc, fara nici un fel de decizie. Sunt momente cand pasivitatea sau indiferenta sunt de preferat, ca si acum: nu fa nimic deci!

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Planul pe care-l pornesti azi te entuziasmeaza la maximum si faci tot posibilul sa treci repede de fazele de inceput, cele de pregatire a terenului. Deja vrei rezultate, nu-ti plac tatonarile initiale cand stabilesti incotro sa mergi, de aceea tragi tare in primele ore pentru a ajunge la un nivel superior al acestei actiuni. Nu te astepta la roade imediate, e un proiect dificil, epuizant, mare consumator de resurse, dar ai toate calitatile pentru a-l duce la indeplinire. Atat timp cat interesul tau este inca viu iar energia este la cote maxime, te apropii cu pasi mari de reusita.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Ai doua cai diferite la dispozitie si nu stii pe care s-o apuci. Ambele contin si avantaje si dezavantaje, fata de fiecare ai anumite presentimente, si bune si rele, tocmai de aceea esti atat de derutat. Daca vreuna din ele ar fi clar dezavantajoasa, ai elimina-o din start, dar nu poti spune asta despre niciun dintre ele. Ambele au si ceva bun de oferit, dar si un pret de platit, ca atare balanta inclina in mod egal spre amandoua. Totul depinde de starea ta, pentru ca vei alege in functie de emotia pe care ti-o creeaza ori una, ori alta dintre cele doua directii.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Leu (23 iulie - 22 august)

Nu te astepta sa sara prea multa lume in ajutorul tau, nici macar daca le ceri asta foarte clar. In astfel de momente poti descoperi cati prieteni adevarati ai iar azi ai putea avea surpriza sa descoperi ca… e cam gol in preajma ta. E o lectie buna de viata pentru tine, tu care iti dai si camasa de pe tine uneori pentru cei care au nevoie de sprijin, si cand ai avea si tu nevoie, cine e alaturi de tine? Ei, n-o lua chiar in tragic, pentru ca daca e gol in jurul tau e semn ca doar tu esti cel care detine solutia la situatia in care te afli, deci te descurci mult mai bine singur. Priveste lucrurile asa, in avantajul tau, si nu te gandi doar ca prietenii dau bir cu fugitii.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Nu poti bate din palme ca sa se intample o minune si visul tau cel mai mare sa devina deja realitate, ca atare educa-ti rabdarea pana ajungi acolo unde vrei. Esti pe drumul cel bun, asta conteaza, chiar daca evolutia e mai lenta decat ai dori tu. Se stie ca esti o fire grabita si impulsiva care nu prea are rabdare sa inainteze incetisor, dar de data aceasta nu ai incotro. Trebuie sa te supui acestui ritm lent de inaintare, care are si el rostul lui. Daca te-ai grabi si ai sari peste etape, te-ai trezi la final cu cine stie ce puncte lipsa din constructia ta si vei fi nevoit sa te intorci inapoi sa le rezolvi si pe ele. Ia-o incet, conform evolutiei normale!

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Nu te compara cu cei din preajma ta, pentru ca azi nu atragi langa tine oameni care sa-ti semene sau care macar sa aiba ceva in comun cu tine. Daca te privesti pe tine prin prisma lor, ca si cum ei te-ar reflecta pe tine, gresesti amarnic. Tu nu esti asa: nici pesimist ca ei, nici trist ca ei, nici neputincios ca ei, ca atare fa abstractie de oamenii care iti stau prin preajma si nu te implica in treburile lor. Da, poate ai dori sa le ridici moralul, dar nu te ajuta cu nimic compasiunea cu care ii tratezi. Ei vor incerca sa te traga pe tine in jos, pentru ca nu suporta ca altii sa se simta mai bine, deci mai bine pleci de langa asemenea surse de energie negativa.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Discutiile pe care le porti cu familia au o conotatie extrem de serioasa, de parca ati fi in fata unei decizii majore de destin. Fiecare membru al familiei are un cuvant de spus in aceasta problema, deci nu poti decide doar tu pentru ei. Aveti viziuni diferite si dorinte diametral opuse, dar care pot fi combinate perfect intr-un scop comun de care sa profitati cu totii. Este vremea angajamentelor, a declaratiilor de dragoste credibile, a gesturilor prin care fiecare demonstreaza cat de serios priveste relatia, semn ca ati depasit faza fluturilor din stomac si incepeti sa construiti ceva solid si de perspectiva.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Nu ai ajuns acolo unde ai sperat, dar nici nu te lasi coplesit de esecul partial la care ai ajuns. Reusesti sa schimbi imediat macazul, fara a te crampona de un hop de moment, deci incearca sa intelegi din cele intamplate ceea ce iti va fi de folos cu alte ocazii. In alte momente, ai fi clacat si ai fi abandonat rapid, or, de data aceasta, nu te pierzi cu firea, ci gasesti imediat un plan de rezerva catre care sa-ti concentrezi fortele si a recupera ce se mai poate. Nu e un capat de drum, ci sansa unei schimbari de sens radicale.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Stai bine din punct de vedere financiar, chiar daca ai fi tentat sa spui ca nu, dar fa o comparatie simpla cu ce aveai acum o luna sau cu ce are cineva din preajma ta si ai sa vezi diferenta in avantajul tau. Nu te crampona de banale lipsuri sau datorii, de care oricum nu vei scapa niciodata, ci descopera ce ai in plus, nu ce ai in minus. Comparativ cu alte vremuri, situatia materiala de acum e cu un pas mai sus si ai mai multe motive sa fii multumit decat nemultumit. Simte-te bine in pielea ta cu ce ai la dispozitie, pentru ca tot e ceva decat deloc. Vezi jumatatea plina a paharului.

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Ai nevoie de cineva langa inima ta care sa te asculte, sa te aline, sa-ti abata gandurile de la o problema care te macina. Exista o astfel de persoana, cineva nascut in zodie de apa care are efect e balsam asupra ta. Te linisteste cu vocea sa calma, te mangaie cu vorbe bune, te invaluie cu iubire neconditionata si pura. Nimeni nu-ti inspira aceasta pace fantastica, atat la exterior, cat si la interior, deci cand stai in preajma sa, parca te-ai afla langa o apa lina. Ajunge doar s-o asculti sau s-o privesti si te calmezi ca prin farmec!

HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Pești (19 februarie - 20 martie)

Asculta cu atentie ce iti transmite vocea interioara pe care numai tu o poti auzi, pentru ca te avertizeaza asupra unei situatii ce contine un mare factor de risc. Daca nu esti atent la detalii, daca nu tii cont de semnalele de alarma, risti sa aluneci intr-o zona nefasta care genereaza crize, depresii sau ghinioane greu de tinut sub control, dar norocul tau e intuitia care iti sopteste in ureche sa nu faci un anumit lucru! Ascult-o cu luare aminte si ai sa-i multumesti mai apoi ca te-a tras la timp de maneca, desi un pic cam abrupt poate.