HOROSCOP 29 mai 2018: Este o zi ceva mai comodă, în care ieşi cu greu din starea de confort în care ai alunecat

HOROSCOP BERBEC

Te simti exclus dintr-un colectiv din cauza unui criteriu pe care, momentan, nu-l poti onora. Nu ai varsta potrivita, nu ai experienta care se cere, nu ai banii necesari in aceasta situatie, dar nu trebuie sa te simti dat la o parte, pentru ca tu esti inca pe drumul care duce spre acel nivel la care vei fi invitat sa te alaturi si tu.

Esti deci inca pe parcurs, nu ai ajuns la punctul de maxim cand vei fi ca si ceilalti, ca atare nu lua aceasta aparenta amanare sau marginalizare prea in personal, pentru ca nu acesta e motivul. Ceilalti asteapta ca tu sa evoluezi, sa acumulezi, sa cresti, dupa care vei fi si tu unul de-al lor!

HOROSCOP TAUR

Nu te uita la ceilalti si nu te compara cu ei: ca au mai mult, ca sunt mai norocosi, ca o duc mai bine, pentru ca nu de aici iti extragi tu fericirea. Gandeste-te la abundenta de daruri frumoase pe care le ai la dispozitie, la cat de multe ti-a oferit tie viata, pentru ca sigur rezultatul suna mult mai optimist.

Intotdeauna vor exista oameni cu ceva mai presus decat tine, dar cu siguranta ai si tu atuurile tale pe care merita sa le pui mai bine in valoare. Azi ai ocazia sa descoperi ca, desi cineva are aparent mai mult decat tine, sigur are si ceva ce-i lipseste iar tu ai. El are noroc, dar n-are sanatate, are bani, dar n-are caracter s.a.m.d. Tu ai atatea altele care sa compenseze!

HOROSCOP GEMENI

Iubirea este cel mai frumos plan al acestei zile, deoarece partenerul te inconjoara cu gesturi de afectiune dintre cele mai tandre si mai calde. E o placere sa fii rasfatat asa si te bucuri de tot ce primesti cu un dram de egoism, preferand doar sa te incarci din iubirea sa, fara a oferi la fel de multe in schimb.

Cel drag te cunoaste si te intelege foarte bine, deci nu va privi comoditatea ta ca pe un defect, ci va oferi neconditionat, pentru ca stie ca ai nevoie de iubirea sa la cote maxime. Altadata vei fi tu cel care va oferi cel mai mult, dar azi preferi doar sa primesti!

HOROSCOP RAC

Aveai o mare speranta in suflet si nu mai credeai ca ea se va materializa vreodata, dar iata ca intotdeauna merita sa visezi, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, visele tale prind contur si devin realitate. Acelasi lucru simti si azi, cand ceva ce ai dorit de multa vreme, un vis pe care aproape ca l-ai uitat, se concretizeaza sub ochii tai, spre marea ta fericire.

Niciodata nu trebuie sa renunti sa speri si sa visezi ceva anume, chiar daca pare imposibil de atins, pentru ca vin momente, ca cele de azi, cand ti se ofera pe tava exact ceea ce doreai!

HOROSCOP LEU

Este o zi ceva mai comoda, in care iesi cu greu din starea de confort in care ai alunecat. Te rasfeti in lucruri frumoase si calme, de parca ai obosit sa tot tragi la o caruta care nu mai misca asa cum ai fi dorit. Ia-ti acest mic ragaz, daca ti-l poti permite, pentru ca o scurta detasare de stresul cotidian face bine, iti reincarci bateriile, creste din nou interesul pentru ceea ce ai inceput candva si iti oferi o serie de mici recompense dragute, suficient de bune cat sa te readuca in circuit.

Daca vezi ca nu apare nimic nou in peisaj, deocamdata, nu te ingrijora, pentru ca mai vin si perioade de liniste totala, acel platou in care totul pare sa fi amortit, dar nu e decat linistea dinaintea furtunii. Curand, reincepe nebunia!

HOROSCOP FECIOARA

E o zi cu doua fete, de parca treci de la o extrema la alta de cateva ori. Ceea ce incepe rau, tinde ulterior spre bine, dar nu tine mult si aluneci inapoi in zona sensibila, dar aceasta oscilatie sus-jos se va mentine pe tot parcursul zilei, incat nici nu vei putea spune, la final, daca ziua a fost buna sau rea, de vreme ce cunosti ambele fete ale monedei.

Nu trata nimic la extreme: bucura-te cu moderatie iar problemele trateaza-le cu umor, deoarece o atitudine de mijloc – nici plus, nici minus – ar fi de preferat. Constient ca ai parte si de bine si de rau la pachet, in acelasi timp, vei sti sa depasesti cu bine orice situatie.

HOROSCOP BALANTA

Visele tale cele mai frumoase in acest moment sunt direct legate de viata sentimentala. Poate tocmai te-ai indragostit de cineva si descoperi ca aluneci din ce in ce mai des pe ganduri si numai la el te gandesti. E frumos sa visezi, dar inainte de a construi castele inalte din iluzii, ar fi bine sa afli mai concret si ce simte celalalt pentru tine, ca nu cumva sa fie doar o iubire unilaterala... sau iluzorie... sau imposibila... Poate fi ceva reciproc, dar tot s-ar cere o discutie lamuritoare intre voi, o declaratie, o marturisire, o intalnire in doi ochi in ochi, fata-n fata, ca sa descoperiti ce e in inima voastra.

Poate iesi de aici o poveste de dragoste asa, ca-n basme, dar inainte de a te lasa coplesit de tandrete si visare, cunoaste-l mai bine pe cel care te-a cucerit.

HOROSCOP SCORPION

Daca un plan nu iese asa cum ai fi dorit, nu te lasa coplesit de disperare, de panica, de dezamagire, ci cauta sa schimbi imediat macazul spre altceva. Ba chiar e posibil ca un lucru sa nu iasa asa cum ai fi dorit tu pentru ca exista o alta varianta mult mai buna pe care nu ai gasit-o inca, dar ea apare dupa ce toate incercarile tale anterioare au dat gres.

Ca atare cauta imediat directia cea noua catre care sa-ti canalizezi energia si atentia, pentru ca alta e calea cea mai buna pentru tine. Nu te crampona de un obstacol aparut acum, ci incearca sa intelegi ce semnal de alarma primesti cu aceasta ocazie. Nu cumva meritai altceva si mai bun?

HOROSCOP SAGETATOR

Uneori, un mare hop nu e un capat drum de care nu mai poti trece, ci poate fi motivatia ideala de a o lua de la capat. Ajungi intr-un punct mort al proiectelor tale, din cauza interventiei nefaste a unor rivali care au vrut, astfel, sa te trimita spre esec.

Desi, pe moment, ai fi tentat sa spui ca te-au invins, ca interventia lor malitioasa a dat roade, vei vedea ca totul raul e spre bine, intr-un final. Nu e un esec, nu e timp pierdut in zadar, ci dimpotriva: ai invatat ceva util din toate acestea. Pentru ca trebuie s-o iei iar de la zero, de data aceasta s-ar putea sa iasa mult mai bine. Daca nu ar fi aparut acest hop, nu ai fi stiut ca se poate si mai bine de atat, deoarece a doua oara iese excelent!

HOROSCOP CAPRICORN

Tot amani un moment decisiv de care depind unele proiecte de serviciu. Nu te simti foarte pregatit pentru confruntarea cea mare, de aceea tot cauti scuze sa scapi de raspundere. Probabil mai ai ceva de lucrat, de studiat, de acumulat, nu detii toate resursele necesare si, daca intri acum in competitie, nu vei lua nota maxima.

E bine sa recunosti deschis ca nu esti pregatit si sa ceri o amanare a termenului, decat sa te implici si sa nu faci fata asa cum ai dori. Pe de alta parte, poate amanarea vine pur si simplu asa, din senin, fara sa ceri tu o derogare, ca atare e un noroc pentru tine ca ti se mai ofera un ragaz. Profita de el si aduna repede resursele lipsa!

HOROSCOP VARSATOR

Unele lucruri cer o schimbare radicala, dar nu trebuie sa te ocupi doar de efecte, ci si de cauza lor. Ca atare cauta sursa actualelor tale probleme si intervino direct acolo! Detii toate instrumentele pentru a redresa situatia cu brio, si rabdare, si intelepciune, si capacitate de concentrare, si solutii concrete de a stabiliza din nou balanta.

Nu te multumi sa schimbi cateva fleacuri de pe parcurs, ci cauta sa te intorci chiar de la primul pas facut, pentru ca inca se mai poate face ceva. Probabil ai sansa de a o lua de la capat, un nou inceput, strici tot ca sa reconstruiesti totul ca de data aceasta sa iasa mult mai bine. Reset and restart!

HOROSCOP PESTI

Nu te simti in apele tale, parca ceva lipseste pentru a vedea si tu soarele pe cer si frumusetea lucrurilor. Singuratatea nu-ti prieste de fel, ca atare evita sa stai izolat astazi. Iesi in lume, accepta orice invitatie de a merge in oras, plimba-te in natura, inconjoara-te de familie, de cei dragi, de prieteni, pentru ca prezenta lor iti va face foarte bine!

Asa iti vei recapata mult mai usor buna dispozitie si optimismul, intr-o companie vesela si tonica, ce iti va abate gandurile de la problemele pe care, in singuratate, ai tendinta de a le agrava mai mult decat ar merita.