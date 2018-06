HOROSCOP 3 IUNIE 2018. Generozitate de sentimente, ploaie de îmbrăţişări, dar şi mii necazuri. Previziuni pentru duminică

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 BERBEC

Daca vezi ca un proiect inceput demult nu mai are nimic nou de oferit, ar fi bine sa te gandesti din ce in ce mai serios sa-i pui punct decat sa-l continui fara rost. De la o vreme, nimic nu mai evolueaza, nu mai apare nimic nou, ti-ai pierdut si interesul, si cheful, si energia, deci nu mai ai nicio tragere de inima sa duci mai departe ceva ce nu se mai urneste din loc.

Te tenteaza sa-i pui punct aici, si bine faci, pentru ca ce ai avut mai bun de castigat de pe urma acestui plan tine deja de trecut. Inchide capitolul, extrage concluzia finala si cauta-ti altceva de facut!

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 TAUR

Se vede ca ti-ai cam pierdut interesul pentru un plan la care ai muncit mult. Te copleseste o stare de comoditate, care nu te reprezinta de obicei, dar pesemne ca ai nevoie de odihna. Ia-ti o zi de totala relaxare, de lene eliberatoare de stres, pentru ca ai tras destul inainte.

Cel mai bine ar fi sa refuzi orice invitatie care ar putea cere de la tine chiar si cel mai mic efort, pentru ca nu prea ai energie in tine. Daca nu apare nimic nou in program, permite-ti mai mult somn, cateva ore de lectura sau de visare, dar nu te rasfata totusi cu prea multe bunatati culinare, pentru ca te paste un kilogram in plus peste noapte.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 GEMENI

Optimismul cu care privesti spre viitorul unei actiuni anuntate in perioada urmatoare te va motiva sa duci mai departe ce ai inceput. Te apropii de un succes, la care iti aduci contributia alaturi de cei din familie, si felul in care va stimulati unii pe altii se va dovedi a fi sursa principala de energie catre succesul visat.

Spuneti cu totii ca se poate, impingeti-va unii pe altii de la spate si nu va criticati nicio secunda, pentru ca numai din acest schimb de stimulente si aprecieri se va construi un plan care sa multumeasca pe toata lumea.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 RAC

Calatoriile nu sunt cea mai buna idee pentru azi, de aceea ar fi recomandabil sa nu pleci azi la drum, deoarece surprizele cele mai neplacute de la drum pot sa apara. Ori primesti vesti proaste de departe, ori deplasarea programata pentru azi e intesata de piedici si situatii neprevazute, incat aproape ca ar fi mai bine pentru tine daca nu ai pleca nicaieri.

Se poate ivi un aspect de ultima ora care sa te opreasca sa mai ajungi la destinatia propusa, dar se pare ca e mai bine asa.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 LEU

Esti foarte preocupat de soarta unor persoane dragi care trec prin momente dificile si incerci, atat cat iti sta in putinta, sa le ridici moralul cu o vorba buna, cu o incurajare, chiar cu o mana de ajutor. Prezenta ta le face bine, pentru ca tu le vorbesti din experienta proprie si stii ce sfaturi s-ar potrivi cel mai bine in acest caz. Si tu ai trecut candva prin astfel de momente si poate si ei ti-au fost alaturi in mod similar, deci a venit vremea sa le intorci cumva serviciile si sa fii tu sursa lor de energie pozitiva si curaj.

Indeamna-i sa vada in ceea ce li se intampla o lectie buna prin care mai au ceva util de invatat despre viata. Ti ai atins intelepciunea si poti preda si altora ce stii.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 FECIOARA

Inima ta bate din ce in ce mai tare pentru ca se apropie un eveniment care provoaca emotii intense. Abia astepti sa se intample, dar totodata esti un pic nesigur, pentru ca ti-e teama ca nu cumva sa faci vreo greseala. Relaxeaza-te, bucura-te de trairile tale de acum, pentru ca ele anunta de fapt ceva cu totul deosebit care iti poate schimba viata!

Poate e vorba de o intalnire care va avea un rol marcant de acum inainte. Poate e o decizie de zile mari de a porni pe o cale complet noua. In fata unei astfel de situatii e si normal sa ai asemenea emotii!

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 BALANTA

Azi intalnesti exact persoana de care aveai cea mai mare nevoie, deoarece ea detine solutia cheie la problema care te preocupa. Asculti ce-ti spune cu entuziasm si pui imediat in practica sfaturile sale, ceea ce va reprezenta un mare salt inainte in planurile tale.

Daca ai fi continuat sa cauti singur solutia problemei, fara sa ceri sau sa accepti ajutor de la nimeni, ai fi batut mult timp pasul pe loc, dar asa prietenul apare exact in momentul cel mai important pentru a mai inainta cateva etape. El iti impartaseste din experienta sa de viata, oferindu-ti o rezolvare deja verificata, care la el a dat roade bune, deci la fel va fi si la tine.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 SCORPION

Se deschide in fata ta o aventura foarte interesanta care te atrage ca un magnet. Greu sa-i rezisti, ca atare trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa te opui temerilor care te incearca, indeciziei care te insoteste, chiar daca nu stii ce te asteapta la capat. Fa primul pas cu incredere deplina. Surprizele se vor tine lant, din ce in ce mai bune si mai incitante, dar cel mai greu e acest moment: startul.

Ceva te cheama, altceva te opreste, dar norocul tau e acel imbold interior care te copleseste si, intr-un final, te impinge sa dai curs acestei atractii. Pornesti la drum curios si entuziast, atras de luminita care se vede deocamdata palid la capat!

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 SAGETATOR

Dragostea este frumoasa si senzuala, asa cum o vezi tu azi, existand un schimb reciproc foarte intim intre voi: de la suflet la suflet. Daca azi cunosti pe cineva nou, atractia va fi spontana si vei descoperi in ochii celuilalt acelasi interes pe care il ai si tu fata de el.

Se poate naste o idila de toata frumusetea, daca esti in cautarea. In cuplurile deja inchegate, declaratiile de dragoste amintesc de vremurile bune ale relatiei. Fii generos in sentimente si exprima-le intr-o forma romantica.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 CAPRICORN

Ai ajuns intr-un punct mort din care nu mai vezi nicio iesire. Incearca sa nu iei decizii acum, sub imperiul emotiei, pentru ca, dupa o vreme, s-ar putea sa gasesti solutii mult mai valoroase decat cele la care ai putea ajunge acum. Pe moment, esti tentat sa abandonezi totul, considerand ca nu se mai poate continua asa, dar daca astepti si lasi primul val sa treaca fara gesturi drastice, lucrurile se vor aseza mult mai usor pe un fagas normal.

Ai rabdare, suporta situatia de acum, chiar faca pare dura, pentru ca foarte curand se vor ivi si rezolvarile.

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 VARSATOR

Ia-ti inima in dinti si da startul planului pe care il pregatesti de ceva vreme, pentru ca acum e momentul cel mai bun pentru a incepe. Te simti pregatit sufleteste sa faci fata provocarii, caci initiativele pornite azi vor duce repede la succes.

Nu amana pe altadata, pentru ca azi apar conditiile cele mai bune pentru a incepe un plan ce va ajunge repede la rezultatele visate. Ai si energie, si chef, si calitatile necesare pentru a reusi, deci totul e sa faci primul pas. Dar acum!

HOROSCOP 3 IUNIE 2018 PESTI

Nu te grabi sa pornesti intr-o directie noua fara o analiza obiectiva a resurselor de care dispui. Este momentul cel mai bun sa stai si sa chibzuiesti profund asupra sensului de mers, pentru ca rezultatele de pe parcurs depind enorm de felul in care iei startul.

Daca ai la purtator elan, energie pozitiva, entuziasm si incredere in scopul pe care vrei sa-l atingi, ritmul de evolutie va fi unul bun, de aceea trebuie sa incepi doar in momentul in care simti ca toate sunt la cote maxime.