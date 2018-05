HOROSCOP 3 MAI 2018: Stai cu urechile pâlnie si cu mintea trează. Previziunile zilei

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Joci un rol important in grupul din care faci parte, fie ca e vorba de echipa de lucru, fie de prietenii tai. Lumea iti apreciaza sfaturile si compania, pentru ca esti o sursa de energie pozitiva pentru ei. stiu ca intotdeauna se pot baza pe ajutorul tau, pentru ca tu vezi lucrurile dintr-un alt unghi decât ei, deci le poti fi de folos când ei se simt blocati in ceata. Au darul de a-i invata pe altii ce sa faca, de parca tu ai fi o enciclopedie ampla de solutii si raspunsuri, la care se poate apela usor. O faci cu sinceritate si neconditionat doar pentru ca tu detii solutia pentru ei: de ce ai tine-o doar pentru tine?

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ia-ti inima in dinti si spune clar ce gândesti, pentru ca mai sunt si altii care doresc sa ajunga la aceleasi rezultate ca tine si care au mai mult tupeu. E o chestiune de vointa aici, de determinare si de curaj, nu ajunge doar sa vrei ceva. Fa un pas in fata si revendica-ti dreptul la replica, dând la o parte pe altii care doar vorbesc, nu si fac ceea ce promit. Cu siguranta ai si tu un as in mâneca de care te poti folosi cu succes, totul e sa ai si indrazneala de a arata ce stii. Daca nu lupti, altul ti-o ia inainte!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

La ton ridicat, tu raspunde cu toleranta, la critici, tu raspunde cu apreciere, la nervi, tu raspunde cu bunatate, pentru ca numai asa poti contracara atitudinea agresiva din partea celor cu care intri azi in contact. Nu pune la suflet rautatile lor, ci incearca sa-i intelegi tu pe ei, sa le tolerezi nazurile si hachitele inerente intr-o perioada atât de tensionata, deci taci si suporta, pe cât posibil. Nu turna gaz pe foc la o banala cearta, pentru ca i-ai putea dezarma mult mai usor cu vorba dulce si cu amabilitate, decât daca ai folosi aceleasi arme! Zâmbeste, chiar daca ceilalti tipa: asa se vor potoli mai repede!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

E greu sa-ti tii in frâu energia debordanta azi, pentru ca ai avea multe de spus intr-o situatie in care altii nu prea au curaj sa intervina. Sa o faci tu, sa n-o faci, aceasta-i marea te dilema, pentru ca ti-e putin frica sa nu gresesti cumva cu atitudinea ta agresiva. Daca simti ca e sansa ta de afirmare, depaseste-ti toate temerile si complexele si fa un pas in fata. Daca altii nu se baga, ai putea profita tu de ocazie pentru a te remarca mult mai usor. Sigur ai tu un as in mâneca!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ai ajuns intr-un punct sensibil al unui proiect, dar nu din vina ta, ci din cauza interventiei nedorite a unui inamic. isi baga coada unde nu-i fierbe oala si iti strica tie planurile. Nu te revolta inutil impotriva lui, pentru ca exact asta asteapta el de la tine: sa te irite. L-ai atâta si mai tare, deci trateaza cu rabdare aceasta situatie: se va retrage singur din aceasta chestiune, când va vedea ca-l ignori si nu tii cont de piedicile tale. Când va vedea ca tu iti vezi mai departe de treaba ta cu calm si cu incredere in reusita, va fierbe de invidie, dar nu va avea nicio putere asupra ta.

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Nu accepta rautatile, criticile sau comentariile malitioase care mai vin de la ceilalti. Nu le meriti, deci nu le primi! inchide orice poarta de comunicare daca ai in fata ta oameni pesimisti, negativisti, critici, pentru ca tonul lor te poate grabi si pe tine, or ziua ta ar putea fi una de succes. Fii sigur ca atunci când toate merg bine in viata ta, se ivesc o multime de cârcotasi invidiosi care incearca sa-ti strice tie bucuria, de aceea numai de tine depinde sa-i dai afara din calea ta pe acesti oameni. imbraca-te de lumina, iubire, energie pozitiva ca intr-un scut protector, pentru ca asa ei nu te pot atinge!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Nu stii incotro s-o iei, ori pentru ca, momentan, nu ai nicio solutie, ori pentru ca ai mai multe variante la dispozitie si niciuna nu e pe placul tau. Daca tot esti in asemenea dilema, stai pe loc, nu lua azi decizia finala, pentru ca vor mai aparea unele detalii foarte curând care te vor ajuta sa intelegi mai bine pe ce nivel te afli. Cere ajutor sau indrumare, accepta sa fii calauzit pe una din aceste directii, pentru ca ai pe cineva alaturi care a depasit cu brio un astfel de hop si acum stie sa dea sfaturi si la altii. El poate fi un exemplu care a reusit si care e demn de urmat.

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Esti suparat ca lucrurile nu pot evolua in directia visata deocamdata, dar nu sari la concluzii finale. Lucrurile sunt inca intr-o continua schimbare, practic nu s-a ajuns la nivelul la care poti spune ca intelegi exact situatia, deci mai ai putintica rabdare. Mai ai de trecut printr-un hop inainte de a primi ceea ce doresti, ca atare nu-ti pierde increderea, speranta ca va fi bine. Acum, pe moment, esti nervos si nemultumit ca visul tau nu s-a implinit, dar mai sunt inca unele aspecte care de-abia de acum urmeaza sa apara si sa completeze tabloul general. Nu azi, dar mâine… poate?

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu te mai gândi la ce a fost, nici de unde vii, nici ce ai lasat in urma, ci incearca sa te concentrezi mai mult la timpul prezent, la ceea ce faci in acest moment. Daca tot te refugiezi in trecut, in amintiri, in doruri de altadata, pierzi din vedere ce se petrece chiar acum sub ochii tai. Fa un efort sa te detasezi odata de ce ai trait cândva, chiar daca sunt experiente importante si marcante, pentru ca te ocupi de un proiect care cere sa te apleci numai asupra sarcinilor actuale. Sigur, ele se bazeaza pe experientele trecutului, dar nu e momentul sa vorbesti doar de ce a fost odata, ce ai facut acum trei ani, ce grozav era odinioara… Prezentul e cel care cere toata atentia!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Nu te lua dupa judecatile aspre ale celor din jur, care au ales un anumit punct sensibil din ceea ce au facut tu cândva si numai de acela se leaga. Tu intre timp ai evoluat, ai acumulat experienta, dar ei tot la vechea ta eroare se raporteaza, uitând ca omul cât traieste invata. Nu te lua dupa cei nedrepti care te acuza de cine stie ce erori demult comise, dar pe care tu intre timp le-ai reparat deja, ai invatat din ele, te-ai perfectionat si ai urcat treapta cu treapta spre mai bine, deci felul in care te privesc ei nici nu mai este valabil. E ca si cum ei te privesc la nivelul din liceu, când tu ai ajuns deja la nivel de doctorat, deci ai rabdare cu ei sa afle cine esti!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Stai cu urechile pâlnie si cu mintea treaza, pentru ca azi vin catre tine o multime de informatii si trebuie sa discerni rapid ce e adevarat in ele. Nu toate te ajuta, tot asa cum nu toate sunt corecte, dar mintea ta e ascutita si concentrata la orice detaliu. Foarte receptiv si atent la tot ce afli, iti sare imediat in ochi adevarul, deci nu e un efort prea mare pentru tine sa tragi o linie clara intre bine si rau, intre adevarat si fals, intre asa da si asa nu… Foloseste-te de acest atu al tau, care te va ajuta sa faci cele mai corecte alegeri, deci cântareste repede si sigur pe tine datele care vin catre tine din toate partile. Doar tu poti face ordine intre ele!

HOROSCOP 3 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Priveste lumea cu luciditate, nu te mai amagi singur, nu invalui totul intr-o aura falsa. Nici sa idealizezi lucrurile nu e bine, pentru ca atunci ai asteptari prea mari de la ceilalti, dar nici sa vezi in jur doar defecte nu e in avantajul tau, pentru ca asa iti pierzi increderea in oricine. incearca sa fii cât se poate de corect in aprecieri, nici sa vezi lucrurile in roz, dar nici in negru, ci cauta calea de mijloc, cea obiectiva si clara! Daca ceva nu-ti convine din ceea ce vezi in jur, ai tendinta de a prelua tot pe umerii tai toata vina, fara motiv, deci nu lua la modul personal nimic din ceea ce nu e chiar perfect in preajma. Asta e realitatea, ia-o ca atare!