HOROSCOP: 4 zodii care vor fi singure toată vara. Se despart în curând, toate planurile de concediu sunt date peste cap

Berbec

Berbecii isi spuneau la inceput de an ca vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viata lor din punct de vedere sentimental. Doar ca lucrurile se schimba, din pacate, pe parcurs si relatia a inceput deja sa scartaie, astfel ca in cateva saptamani vor ramane singuri. Fie vor fi ei cei care nu vor mai suporta situatia tensionata si ii vor pune capat, fie vor fi pur si simplu parasiti. Urmeaza o vara in care vor trai in incertitudine, se vor afla continuu in cautari si nu vor sti incotro sa se indrepte.

Leu

Ceea ce au crezut Leii ca este jumatatea lor se dovedeste a fi doar o dezamagire crunta. In scurt timp, partenerul de viata le va face o serie de surprize neplacute, care ii vor pune pe Lei pe fuga. Fie vor descoperi ca acesta ii insala, fie se distanteaza ori incepe sa devina excesiv de gelosi si posesivi, lucru pe care acesti nativi il urasc la maxim. Cert este ca ruptura devine iminenta, iar nativul Leu ramane singur exact in prag de vacanta. Va profita insa de aceasta libertate pentru a se distra cat poate de mult.

Capricorn

Credeau ca fericirea lor e vesnica si ca nu vor avea parte de suferinta. Dar iata ca timpul ii contrazice, iar luna mai le va aduce despartirea de persoana pe care o credeau pentru totdeauna alaturi. Relatia lor se va termina brusc si dureros in aceasta vara, astfel ca se vor trezi dintr-odata ca nu stiu incotro sa o apuce. Toate planurile de concediu sunt date peste cap, viata lor pare ca nu mai are niciun sens. Bine ar fi daca ar intelege ca vina despartirii nu le apartine in totalitate.

Vărsător