HOROSCOP 30 MARTIE 2018: Duşmanii vor încerca să vă pună beţe în roate

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Iubirea te face sa te simti bine in pielea ta si il vezi si pe cel drag intr-o lumina desavarsita. Totul ti se pare perfect atunci cand iubesti si cand primesti aceleasi sentimente inapoi, de aceea esti mult mai generos in gesturi de afectiune. Cei la care tii au numai de castigat de pe urma acestei abundente de emotii frumoase si ganduri bune pe care le oferi pe tava, pentru ca, atat timp cat ii stii pe ei fericiti, ca se bucura de ceea ce ai tu de oferit, tie nu-ti mai trebuie nimic in schimb. Mai pui o caramida la relatia perfecta la care iti aduci contributia zi de zi si esti multumit de perspectivele promitatoare.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Ai curajul propriilor opinii, nu sta in banca ta lasandu-i pe altii sa-si dea cu parerea, cand ai si tu atatea comentarii interesante de facut. Poate ideile tale suna un pic altfel, mai indraznete sau mai moderne si greu de acceptat de ceilalti, dar intr-o zi lumea iti va da dreptate si va ajunge la vorba ta. Esti un vizionar, cu un pas inaintea multora, dar nu trebuie sa taci doar pentru ca vezi lucrurile altfel. Poti fi un deschizator de drumuri pentru cei care nu au curaj sa se aventureze spre directii nebatatorite. Fii tu cel care le arata ca se poate si altfel, ca exista si alte variante, si poate prin exemplu personal te vor urma!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Orice lucru minunat are la baza un sacrificiu, si merita sa faci si tu astfel de gesturi ca sa poti duce mai departe ce ai inceput. Azi traiesti, la nivel personal, ceva din balada mesterului Manole, pentru ca sacrifici ceva pentru visul tau cel mare. Nu te gandi la ce renunti sau la ce pierzi acum, ci doar la ceea ce vei obtine la capatul acestor eforturi. Merita, deci nu mai analiza tributul ce se cere platit, pentru ca recompensa pe care o vei obtine la final e un puternic sentiment de satisfactie, de implinire, care contrabalanseaza perfect toate aceste emotii negative trecatoare. Nu conteaza suferinta de acum fata de bucuria de la capat!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Cineva te impinge intr-o directie care tie nu ti se potriveste deloc, deci ai grija incotro te indrepti. Poate fi un sustinator fervent, te impinge de la spate si te incurajeaza galagios si convingator, dar nu cumva te influenteaza intr-un sens care numai pe el il avantajeaza, nu si interesele tale? Deschide bine ochii inainte de a continua acest drum, pune serios in balanta ce ai TU de castigat din acest efort, pentru ca e posibil ca tu sa nu obtii ceea ce celalalt promite cu entuziasm. El a simtit slabiciunea sau sensibilitatea ta si profita de asta: tu ai putea fi cel cu munca, si el cu victoria finala. Nu accepta sa fii condus in acest fel!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Te simti ciudat intr-un anturaj in care, altadata, erai ca acasa, dar de data aceasta te incearca o emotie greu de controlat. Parca ai presimti ca una din persoanele care iti tin companie are ceva de ascuns, de aceea preferi sa tii distanta si sa nu te deschizi prea mult in fata sa. Poate ar fi bine sa mai astepti o vreme, sa va cunoasteti mai bine, sa capatati incredere unii in altii, inainte de a incepe sa va expuneti fiecare detaliile cele mai personale. Unii abia asteapta sa afle ceva interesant despre tine si apoi sa spuna la toata lumea ce au aflat, deci discretia si respectarea intimitatii ar fi recomandabile.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Oricat ai incerca sa ramai diplomat si amabil in mediul in care te afli, nu poti tolera la nesfarsit atitudinea agresiva a unora din jur. Te abtii pana la un punct sa nu ripostezi, sa nu raspunzi la atacuri, dar incearca sa nu folosesti aceleasi arme ale celor care te ataca, adica adu-ti aminte intotdeauna de bune maniere, de politete, de toleranta, ca sa nu arati inamicilor tai ca te irita. Zambeste, chiar si fals daca e nevoie, dar nu riposta la fel de dur ca ceilalti, ca sa nu le ai satisfactie ca te-au enervat. Ei exact asta urmaresc: sa te scoata din pepeni!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Fii atent cum te porti azi in fata unui profesor sau superior care, daca nu e de acord cu atitudinea ta, are chiar puterea de a te sanctiona aspru. Nu ai dori sa atragi replici severe la adresa ta, ca atare taci si suporti o situatie chiar daca nu esti deloc de acord cu ea. Consideri ca uneori trebuie sa mai accepti si conditii defavorabile, constient ca acestea sunt pretul ce se cere platit pentru succesele tale viitoare. Oricum tu esti obisnuit cu sacrificiile, deci nu e chiar greu pentru tine sa tolerezi situatia.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Valoarea ta este contestata de o serie de colegi invidiosi pe tine, dar nu te lasi tu doborat de acestia. Dimpotriva, cand vezi ca ai rivali, inseamna ca esti valoros si trebuie sa tii la ideile tale pana in panzele albe. Totusi, asculta si parerile celorlalti, chiar daca par diametral opuse alor tale, pentru ca au si ei suficiente argumente pentru a se face auziti, doar ca tu esti cu un cap deasupra lor si te faci auzit mai usor. Agresivitatea lor nu ii ajuta sa isi impuna parerile, ci doar sa tulbure putin apele, dar pana la un punct au si ei dreptate.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Cariera este in centrul atentiei, de parca a sosit un moment decisiv pentru viitorul tau profesional. Te-ai pregatit puternic, ai studiat, ti-ai facut temele cat ai putut de bine iar acum te prezinti cu incredere in fata unei comisii care are rolul de a-ti verifica atent cunostintele acumulate. Esti sigur pe tine iar aceasta atitudine de bun profesionist te va ajuta sa lasi o impresie perfecta ce poate atrage o nota maxima la orice gen de confruntare: examene, concursuri, interviu de angajare etc.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Te cam opui schimbarii, desi, in sinea ta, iti dai seama ca nu mai poti continua in aceeasi directie ca pana acum. Sufletul tau vrea altceva, dar totodata ii este frica sa ia decizii. Poate ar fi bine sa lasi lucrurile sa curga de la sine, o vreme, pana te obisnuiesti cu ideea ca va veni si momentul schimbarii, la un moment dat. Cand vei fi prins deja in iuresul acelor transformari inevitabile, le vei accepta ca atare. Uneori, cel mai usor sa inveti sa inoti, e sa fii aruncat direct in apa. Cam asa pasesti si tu acum: esti aruncat in toiul unei furtuni reformatoare si te adaptezi din mers noului, fie ca esti sau nu dornic de schimbare. Vei fi, pana la urma!

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Muncesti cu sarg, pentru ca ai nevoie de bani si esti convins ca la finalul eforturilor de acum te asteapta si rezultatele palpabile pe care le astepti. Ba chiar esti capabil sa lucrezi si peste program, peste puterile tale practic, pentru ca fiecare ora care trece te apropie si mai mult de roadele pe care le visezi. Merita sa tragi tare acum, pentru ca nu mai e mult pana la scopul propus, dar nici nu aluneca spre exces de zel sau extenuare, care te pot face sa gresesti. Organizeaza-te mai bine, fara a-ti consuma toate resursele de energie.

HOROSCOP 30 MARTIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Uneori, nu stii sa profiti de sansele bune ci le lasi sa treaca pe langa tine din cauza inhibitiilor sau a neincrederii in propria persoana. Ti se ofera pe tava un moment benefic tie, dar s-ar putea sa nu pui mana pe el din cauza pesimismului. Spui nu la orice, iti gasesti numai defecte si daca iti pui singur bete in roate, cum ai vrea sa duci la capat ceea ce ai inceput. Te lasi prea repede invins de obstacole si nu ai de ce te agata ca sa scapi de aceasta stare de neputinta. Ai tendinta de a da vina numai pe tine sau… pe ghinion.