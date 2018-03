HOROSCOP 31 MARTIE 2018: Chiar dacă e weekend creativitatea va fi la cote maxime

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Ceva din interiorul tau iti spune sa nu duci mai departe un plan care a inceput sa scartaie. E semn ca trebuie sa faci unele modificari la ceea ce faceai, ca sensul in care mergi nu duce nicaieri sau se va impotmoli cand iti va fi lumea mai draga. Nu ceilalti sunt cei care iti ofera azi cele mai bune sfaturi, ci chiar intuitia ta, mult mai limpede si mai ascutita, dar si mult mai transanta. Ea iti zice: opreste-te, cei din jur iti spun sa mai incerci, sa vezi incotro te indrepti, dar de data aceasta vocea interioara e mai sonora si are dreptate. Ascult-o doar pe ea!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Nu poti face nici un pas mai departe daca te inconjori de oameni lenesi, tristi, pesimisti, negativisti, ca atare. Daca vrei ceva de succes, alege-ti cu exigenta tovarasii. Azi ai in jurul tau persoane care te trage mai mult inapoi, care asteapta doar sa li se dea si sa li se faca, care se arata neputinciosi si saraci in idei, ca atare de aici trebuie sa inceapa reusita ta: in a-ti gasi cei mai buni parteneri de munca. Vei simti imediat daca mediul in care intri e pozitiv sau negativ, ca atare nu accepta chiar orice. Degeaba esti tu plin de elan si de creativitate daca ceilalti spun nu se poate sau nu e bine la tot ce propui, deci te descurci mai bine fara ei!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Iubirea nu trebuie sa fie pasiva, calma, in care doar sa astepti sa ti se ofere ce ai nevoie, ci e un schimb continuu de emotii, de sentimente, de servicii oferite unul altuia. Implica-te mai mult, si cel drag ofera multe dar totodata pretinde si de la tine sa oferi mai mult, deci nu fi nici comod, bucurandu-te doar de darurile sale, nici egoist, asteptand sa fii doar tu onorat, rasfatat, luat in seama. Ceea ce iti place tie ii place si celuilalt, ca atare participa si tu cu aceleasi resurse la jocul iubirii. Vei vedea ce efecte fantastice are reciprocitatea, cooperarea, dialogul sincer si schimbul echitabil de gesturi frumoase. Primesti - daruiesti, dar si invers!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Te-ai cam jucat cu rabdarea celor din jur si acum vezi consecintele atitudinii tale usuratice: oamenii nu mai au incredere in ce le spui. Fa un efort sa le recapeti increderea, aratandu-le ca a fost doar amuzament din partea ta si nicidecum vreo intentie negativa. Ironia, glumele, spiritul jucaus nu e gustat de toata lumea, deci foloseste-le cu grija. Daca dai peste niste oameni care simt orice gluma drept atac la persoana, fii sigur ca reactia lor va fi complet nepotrivita mesajului pe care vrei tu sa-l transmiti. Adapteaza-ti vocabularul, tonul, modul de a vorbi si de a glumi in functie de starea psihica a celui din fata ta, ca sa nu jignesti pe cineva aflat in toane proaste care crede ca ai ceva cu el. Nu face haz de necaz chiar la orice!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Nu vrei sa te mai implici in activitatea unui prieten care nu stie sa-si arate recunostinta pentru faptul ca cei de langa el ii sunt aproape. Ai facut-o de atatea ori si nu l-ai multumit niciodata si nici macar nu a stiut sa aprecieze ce au facut altii pentru el, ca atare azi nu mai vrei sa participi. De ce sa-ti consumi timpul si energia pentru binele lui? Mai bine iti vezi de ale tale si refuzi cat poti de elegant, cautand scuze. Nu mai pune atata suflet in problemele altora, cand ei nu stiu decat sa profite de bunavointa ta!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

La mintea logica si organizata cu care esti inzestrat, azi se mai adauga un mare atu: o creativitate bogata! Daca le vei corobora intr-un sens comun, ai putea avea parte de succese deosebite, pentru ca mintea si imaginatia pot scoate la iveala adevarate capodopere. Evident, nu trebuie sa fie planuri marete si megalomanice, ci chiar si cele mai banale aspecte ale vietii de zi cu zi pot beneficia de aceste resurse minunate pentru a gasi solutii creative si inteligente deopotriva. Daca dai examene, lucrari, scrii sau vorbesti in fata publicului, te bazezi atat de cunostintele tale bogate dar si pe un talent grozav de a pune in pagina sau in scena informatia.

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Nu te poti debarasa de o amintire urata din trecut care are inca efecte negative asupra ta. Ar fi trebuit sa uiti demult acele momente triste, dar tu continui sa te tii de acea situatie neplacuta pe care o porti in memorie ca pe o pata neagra a vietii tale. S-ar putea sa se iveasca acum ocazia de a repara greseala, de a sterge aceasta pata din amintirea sau de pe reputatia ta, dar de tine depinde ce eforturi faci pentru a da totul uitarii. E vremea sa uiti, sa ierti, sa repari, sa recunosti greseala si sa mergi mai departe eliberat.

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Nu cu nervi si nici cu ambitie vei depasi situatia in care te afli acum, ci cu enorma toleranta. Cheama-i pe cei dragi alaturi, pentru ca prezenta lor va avea efecte relaxante asupra ta. Ori de cate ori vei ridica tonul, partenerul de viata te va trage de maneca. Daca vii nervos acasa, copiii te vor inconjura cu iubire si distractie si vei uita motivele de suparare de peste zi. Cel mai bun medicament impotriva tuturor motivelor de stres de pe parcursul zilei se va dovedi a fi familia, ca atare lasa toate grijile la usa atunci cand te intorci acasa si primeste leacul lor miraculos!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Nu pune la suflet nici criticile care vin de la ceilalti, nici ironiile desantate cu care te trateaza unii azi, pentru ca nu au intentii negative. Asa sunt unii, mai nervosi si isi elibereaza nervii pe oricine, dar noroc ca nu se resimte totusi energie negativa in replicile lor. Clar ca sunt glume neadecvate pentru starea in care te afli acum, dar ce-ar fi sa le raspunzi cu aceeasi moneda? Daca intorci armele catre ei si ii ataci cu aceleasi ironii, ii vei dezarma mult mai repede decat daca te-ai infuria si ai face-o pe jignitul. Si tu te poti folosi de umor cu aceleasi efecte!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Ai norocul de a discuta azi cu o persoana inteligenta, care iti inspira respect si incredere. Te poti baza intru totul pe informatiile pe care ti le transmite, pentru ca ele vin din experienta sa bogata din domeniul in care tu inca faci pasi timizi. Il poti considera un foarte bun profesor pentru ca ai enorm de invatat de la el. E o scoala sau o predare de stafeta, pentru ca el iti incredinteaza acum un bagaj de cunostinte de care te vei folosi incepand de azi. Va veni ziua cand si tu vei transmite mai departe ceea ce primesti acum, deci deschide-ti memoria pentru ca in curand tot ce afli isi va demonstra utilitatea.

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Te inarmezi cu toata puterea pentru a te avanta intr-un proiect nou de anvergura care va necesita resurse imense de energie din partea ta. Le ai la dispozitie, exista ceva ce te motiveaza indeajuns de bine ca sa te apuci serios de acest plan maret. Cat timp ai ceva de castigat de pe urma acestui demers (autoritate, succes, recunoastere sau doar un premiu motivant), nimic nu te poate opri din elan. Nu e o noutate la tine o atitudine atat de razbatatoare si puternica, pentru ca detii resurse infinite pentru a lupta cu oricine, chiar si cu cei mult mai puternici decat tine. Cu cat mai dificila provocarea, cu atat mai mare ti-e ambitia!

HOROSCOP 31 MARTIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Felul in care te comporti supara pe cei care te asculta si nu faci altceva decat sa creezi animozitati in jurul tau. Esti stresat, se vede ca ceva nu-ti convine, dar chiar daca ai motive sa o faci pe suparatul, incearca sa nu-ti eliberezi nervii pe cei din jur, pentru ca le strici si lor tot cheful. Esti implicat intr-un fel de razboi cu toata lumea, dar nu esti singurul in aceasta situatie, de parca ai aduna alaturi de tine mai multe persoane cu acelasi of, dorind sa militati impreuna pentru un drept sau pentru un scop. Nu prea sunt sanse sa obtii victoria, ca atare mai redu tonul, cat de cat.