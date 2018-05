HOROSCOP 4 MAI 2018: Cineva trage ponoasele pentru oalele sparte de alţii

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

De tine depinde sa iesi din pasa fragila emotional in care te-au tras altii fara voia ta, ca atare paraseste tu singur acel loc in care simti ca planeaza tristetea, suferinta, saracia, boala. Tu nu rezonezi cu problemele celor din jur, oricat de empatic ai fi, ca atare gandeste-te mai presus de orice la linistea ta, la pacea ta interioara si exterioara, la zambetul de pe propriul chip, si pleaca din acele spatii tensionate. E o chestiune de vointa sa spui adio dramelor care chiar nu te privesc pe tine, deci de ce te sacrifici pentru ca altul, alaturi de tine, nu a stiut sa-si rezolve problemele? Ce vina ai tu?

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca ai si tu orgoliile tale si nu-ti place sa fii tratat ca si cum ai fi fragil, sunt momente in care trebuie sa accepti ca ai si tu nevoie de ajutor. E frustrant pentru cineva ca tine sa vezi ca lumea iti poarta de grija, te priveste cu mila, te alina cu vorbe dulci, dar om esti si tu, nu esti de piatra! Topeste-ti inima in fata lor, accepta-le gesturile de afectiune, care sunt foarte sincere, lasa garda jos! Ce-ar fi sa le arati ca esti si tu sensibil? Chiar daca esti mai rational din fire, sunt momente in care trebuie sa dai platosa de auto-protectie jos si sa-ti arati sufletul. Un copil, un animal, o floare, un peisaj nu se poate sa nu te miste!

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu te gandi la ce va spune lumea daca tu te exprimi intr-o maniera diferita decat restul! Ai tot dreptul sa fii original, sa fii altfel, unic in felul tau! Ceea ce te diferentiaza astazi clar de restul lumii e propria ta spiritualitate. Din respect pentru ceilalti, nu ai nimic impotriva modului in care ei isi urmeaza credinta si principiile spirituale dupa care se ghideaza, nici a modului lor de a se apleca spre cele sfinte, dar nu vei tolera criticile lor, daca se iau cumva de crezul tau! Ai stilul tau de a te ruga, de a te raporta la divinitate, deci nu accepta sa ti se tina predici despre cum se cade, cum trebuie, cum e bine… De unde stiu ei cum e mai bine pentru tine, deci urmeaza-ti calea ta!

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Iubirea cere responsabilitate, fermitate, maturitate, nu mai e de joaca. Simti ca pe umerii tai apasa acum o greutate cu totul speciala. Vine vremea unor angajamente serioase din partea ta, prin care trebuie sa-i arati persoanei iubite ce esti in stare sa faci pentru relatia voastra. E vremea logodnelor sau casatoriilor, a mutarii impreuna sau a legamintelor de iubire in care nu mai e loc de distractie, de gluma, de experimente. Daca nu ai facut pasul casatoriei, incepi sa te gandesti din ce in ce mai serios la asta, pentru ca doar o astfel de sarcina matur asumata i-ar arata celui drag ce esti in stare sa faci pentru a-l pastra alaturi.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Faci echipa buna cu cel drag intr-o actiune in care tu, singur, nu detii toate resursele. Tu ai idei practice, solutii concrete, experiente deja acumulate, dar iti lipseste forta psihica de a face fata confruntarii. Daca iti unesti fortele cu cel de alaturi care stie sa te imbarbateze cu vorbele cele mai potrivite pentru a te motiva, totul va parea mult mai simplu. Primeste cu incredere stimulentele celuilalt si fa si tu la fel daca are nevoie.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Au ramas multe lucruri neimplinite in trecut, si uneori te gandesti ce-ar fi sa le reiei pe unele din ele si sa le duci acum la indeplinire? Bine faci, pentru ca, privind inapoi, spre alte vremuri, descoperi vise care nu au ajuns la implinire, scopuri care nu au fost atinse, planuri abandonate pe parcurs care ar putea reporni acum cu mai multe sanse de reusita. Intoarce-te la acel vis frumos de odinioara si reconstruieste-l acum. Nu te teme sa iei de la capat un scop de demult, chiar daca a stat o vreme pe linie moarta. intre timp ai mai adunat informatie, ai mai acumulat experienta, si ii dai mai multi sorti de izbanda.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai grija cui iti oferi ajutorul astazi, deoarece dai peste profitori gata sa primeasca tot ce ai tu de oferit fara a da in schimb nici macar un multumesc. Fii deci ceva mai rezervat in fata celor care stii ca nu fac altceva decat sa cerseasca bunavointa altora, oricat de mult ai dori tu sa fii de ajutor. Unii chiar nu merita atata generozitate, pentru ca tu esti gata sa le dai tot ce ai si… cu ce ramai? Cu o mare dezamagire cu privire la adevaratul caracter al oamenilor.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Din cauza interventiei nefaste a unui colaborator nepriceput, stai acum pe loc ca sa repari oalele sparte de acesta. Regreti ca ai avut incredere in el si te-ai bazat pe promisiunile sale care s-au dovedit a fi mai degraba o complicatie decat un ajutor pentru tine. Nu trece mai departe ducand dupa tine o serie intreaga de erori cauzate de cel care a stat o vreme alaturi de tine. Fii exigent si mai bine scapa de ajutorul lui, pentru ca nu-ti este de nici un folos. Te descurci mai bine singur decat cu asemenea tovaras!

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Uneori, nu primesti chiar ceea ce-ti doresti dintr-o anumita directie, deci nu-ti agata toate sperantele de un singur scop! incearca sa ai mai multe cai de a ajunge acolo unde visezi, ca, in caz ca un plan pica, sa poti schimba rapid macazul in cealalta directie. Azi poti descoperi cat de frustrant e sa ai o singura sageata in tolba si ca sansa de a tinti pasarea din cer din prima incercare e infima. E o lectie buna sa nu te cramponezi de un unic scop, sa nu-ti pui toate ouale intr-un cos, sa nu mizezi pe o singura carte! Vezi cate vorbe din popor avertizau acelasi lucru? Se pare ca nu te-ai gandit din timp ca ai nevoie si de planuri de rezerva.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Fii mai modest, mai moderat, mai cumpatat in tot ce faci, pentru ca ai o oarecare tendinta spre exagerare azi. Orice exces de zel tot pe tine te costa intr-un final, deci ce rost are sa investesti intr-un scop mai multa energie decat ar fi necesar? Cantareste cu atentie ce resurse merita sa pui in joc pentru ceea ce ti-ai propus, pentru ca la un consum mai mare de resurse nu vei obtine rezultate mai bune. Daca cineva te trage de maneca s-o lasi mai moale, sa nu te agiti atata, sa nu te stresezi mai mult decat e cazul, ar fi bine sa-l asculti. El poate fi greierasul de langa urechea ta care iti spuna ce e mai bine sa faci.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Nu te lasa impresionat de lacrimile sau povestile triste ale celor din jur care incearca astfel sa umble la coarda ta sensibila. Tu nu esti asa, esti puternic, nu tii cont de slabiciuni, ca atare fragilitatea afisata de cei din jurul tu e un avantaj pentru tine ca sa iesi in fata sa te remarci. Cand ii vezi pe altii emotivi si timizi, profita de auspiciile bune care te propulseaza direct in fata. Tu nu dai dovada de nicio urma de sensibilitate acum, ci dimpotriva, esti ambitios si ai ceva de spus inaintea tuturor.

HOROSCOP 4 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Nu te mai intoarce in trecut, in vremuri care nu-ti amintesc decat de lucruri neplacute. Numai de tine depinde sa inchizi odata acel capitol care te-a ranit, si sa spui adio dramelor din viata ta. Sigur, ai invatat enorm din ele, dar a vorbi mereu doar de tristetile vremurilor de odinioara nu face decat sa dea putere acelor emotii negative care iar iti invadeaza sufletul. Priveste cu detasare si luciditate acele amintiri, fara sa le alimentezi din nou, accepta faptul ca s-au dus si nu te mai pot atinge dupa atata vreme. E vremea sa arhivezi aceste amintiri in pod si sa le lasi acolo!