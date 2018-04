HOROSCOP 5 APRILIE 2018: Ai nevoie de o pauză binemeritată

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Astazi este o zi in care e recomandat sa iei o mica pauza de la proiectele tale ambitioase si sa profiti de entuziasm devenind pentru ceilalti un exemplu motivant prin puterea discursului tau carismatic. Si, daca alegi sa calatoresti sau doar sa intri in contact cu oameni care-ti permit accesul la alte viziuni, vei avea ocazia sa inveti la randul tau ceva ce-ti va folosi.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Starea de nemultumire vis-a vis de relatiile tale parteneriale are probabil si un substrat cu tema financiara care constituie un subiect in plus de anxietate. Totusi, este o buna ocazie sa-ti infrunti temerile cu o doza rezonabila de detasare, fara a incerca sa controlezi oameni si situatii. Colegii de serviciu te pot ajuta sa faci anumite corelatii si sa treci mai usor peste aceste momente.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Relatia cu partenerul tau de cuplu poate beneficia de un suflu de aer proaspat, simtind dorinta de a va aventura impreuna si de a iesi din rutina cotidiana. Te simti increzator in si capabil de a duce la bun sfarsit proiectele stabilite, directionand excesul de energie catre sustinerea argumentata a ideilor si ajungerea la compromis. Banii insa, raman inca o tema fierbinte.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Astazi probabil ca vei simti ca programul fix de lucru te constrange destul de tare si ca ai prea multa energie ca sa stai pe loc, asa ca incearca sa-ti canalizezi energia in alte directii. Activitatile sportive ar fi o buna sursa de relaxare, mai ales daca alegi sa le desfasori in natura. Sfatul cuiva din familie, dar si deschiderea catre alte idei, te pot ajuta in gasirea unei noi solutii pentru sanatate.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Voia buna, dar si dorinta de a experimenta tot felul de lucruri alaturi de persoana iubita sunt caracteristice pentru ziua de azi. Pune la cale o excursie intr-un loc exotic sau fa o surpriza vizitand niste rude pe care nu le-ai vazut de ceva timp. Grijile legate de felul cum iti imparti timpul intre cariera si familie nu vor trece din senin, dar ingaduie-ti azi o zi mai lejera.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Poate esti astazi mai mult in preajma familiei si a locuintei personale, dar rutina activitatilor este departe de a pune stapanire pe tine. Cauta sa gasesti alaturi de cei dragi solutii privind bugetul, tine cont de parerile lor, iar daca apar unele divergente, treci cu optimism mai departe. Emotiile sunt inca destul de implicate in definirea planurilor tale, dar le poti stapani.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Desi inca preocupat de gasirea unor surse de finantare, dar si de gestionare mai eficienta a bugetului personal, astazi intalnirile si toate drumurile pe care va trebui sa le faci par sa-ti scoata in cale persoane care sa te ajute. Chiar si un sfat pertinent sau o recomandare te pot face sa vezi intr-un mod optimist situatia. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, deci ai rabdare.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Fie ca esti in cautarea unor resurse pentru a-ti materializa o pasiune mai putin cunoscuta, fie ca ai nevoie de solutii noi pentru a rezolva o problema de sanatate, ai parte de intuitii bune in acest sens, cu conditia sa nu scapi din vedere aspectele finanaciare. Relatiile parteneriale par a te nemultumi daca nu pot indeplini criteriile ce privesc seriozitatea si asumarea angajamentelor.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Cu Luna aflata in propriul semn, ai multa energie de consumat dar si emotii fluctuante. Poate iti pasa mai mult de ce zice lumea astazi, dar vei gasi o cale de a-ti tempera reactiile directionandu-ti atentia catre activitati alaturi de bunii tai prieteni. Dornic de aventura si de noi provocari, poti fi tentat sa-ti depasesti limitele, dar nu-ti asuma riscuri exagerate.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Daca iti este greu sa meditezi in liniste acasa, nu rata aceasta zi si gaseste locuri in natura unde sa poti sa-ti clarifici gandurile, dar si emotiile. Relaxeaza-te si priveste lucrurile in ansamblul lor. Probabil ca treci prin momente frustrante in iubire, dar apeland la experienta celor din familie trecuti si ei prin viata, ai sanse sa intrevezi mai rapid solutii sau sa tragi invataminte.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Cum familia, dar si strategiile tale de viitor sunt astazi subiecte destul de apasatoare pentru tine, o evadare din cotidian alaturi de prieteni pare cea mai tentanta solutie. Impreuna cu acestia ai sanse sa-ti hranesti curiozitatile si sa ai acces la puncte de vedere originale. Important este sa-ti amintesti ca nu e bine sa-ti fortezi norocul aventurandu-te in actiuni cu doze mari de adrenalina.

HOROSCOP 5 APRILIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Planurile de dezvoltare a carierei in directii noi sunt astazi in atentia ta si ai sanse sa gasesti sursele necesare de finantare, unele chiar la care nu te-ai fi asteptat. Oamenii potriviti cu care poti face afaceri par sa fie din strainatate, dar comunicarea si aspectele legislative nu merg tocmai in ritmul dorit, generand frustrare. Fii optimist si expune-ti curajos viziunea ta.