HOROSCOP 5 APRILIE 2018: Nu poţi mulţumi pe toată lumea! Previziunile zilei de joi

HOROSCOP BERBEC

Buna organizare a lucrurilor iti convine de minune, pentru ca reusesti sa te incadrezi perfect in termenii pe care ii ai la dispozitie. Ba chiar te simti bine si jubilezi cand vezi ca altii se impiedica, nu reusesc sa faca nimic impinsi de la spate, dar tu parca ai fi prieten cu timpul care trece.

Duci la indeplinire o sarcina, poate chiar inainte de termen, si astfel iti mai ramane timp sa revizuiesti etapele parcurse sau sa te ocupi si de ceva pentru sufletul propriu.



HOROSCOP TAUR

Daca vezi ca unii, mai nervosi din fire, comenteaza sever tot ce spui, nu pune la suflet, ci apeleaza in continuare la o gluma sau la o ironie, care ii va dezarma imediat. Ba mai mult, stupiditatea unora te determina sa fii si mai acid in umorul tau si sa ataci mai abitir pe cel ce nu stie de gluma.

Nu suporti sa vezi ca unii au reactii absurde la ceea ce ai tu de spus, dar reusesti sa faci haz de tot ce vezi, gasind in simtul umorului ca mai buna solutie de a trece peste toate zambind.



HOROSCOP GEMENI

Privesti spre viitor cu un optimism molipsitor si nu poti vorbi de etapele urmatoare decat cu ton ridicat, vesel, pozitiv, pentru ca ai deplina incredere in ce va urma.

Pastreaza-ti acest tonus pana la capat, deoarece visul tau are sanse sa se materializeze numai daca iti mentii aceasta energie chiar daca apar obstacolele de pe parcurs. Nu te intrista nici la cea mai mica suspiciune care se infiltreaza in suflet, ci continua sa spui cu tarie ca se poate!



HOROSCOP RAC

Gandul tau zboara spre locuri insorite, calde, luminoase, si, daca ai ocazia sa evadezi din spatiul in care te afli catre un astfel de loc, ai fi cel mai fericit. Daca nu poti calatori de-adevaratelea, te vei multumi si cu vizite imaginare, citind, de exemplu, sau rasfoind fotografii cu locuri exotice.

Poate esti printre norocosii care deja isi planifica viitorul concediu, si atentia ta se indreapta spre vara, soare, litoral, mare, peisaje superbe. Pe de alta parte, un proiect inceput mai demult, care a parcurs etape numeroase si destul de obositoare, da semne ca se apropie de final si perspectivele sunt promitatoare. Abia astepti sa-i culegi roadele!



HOROSCOP LEU

Cele mai bune sfaturi vin azi din propria ta intuitie, ca atare fa putina liniste in mintea ta ca sa auzi corect ce-ti transmite. Tu ai un fler aparte, toata lumea stie ca presimti anumite aspecte in cele mai mici detalii, si acelasi lucru se intampla si azi.

In adancul inimii tale sau in cele mai ascunse unghere ale mintii tale se ascunde cea mai eficienta solutie la problemele care te framanta.

Ai invatat deja lectia, stii care e raspunsul la dilema ta actuala, deci ajunge doar sa cobori un pic in sinele tau cel mai profund, in experienta ta de viata, si sa scoti de acolo, la lumina, solutia optima. Singur stii ce e de facut, nu ai nevoie de sfaturile altora.

HOROSCOP FECIOARA

Te afli in compania unei persoane de a carei moralitate te cam indoiesti, de aceea preferi sa pastrezi discretia in preajma ei. Nu ai vrea ca reputatia ta sa aiba de suferit din cauza eventualei asocieri cu astfel de oameni, de aceea stai in banca ta, retras, tacut, suspicios, asteptand sa scapi cat mai repede de aceasta tovarasie care nu te onoreaza.

Cuvinte ca misoginism, rasism, discriminare, nu-ti sunt straine azi, si chiar daca nu e genul tau sa dai la o parte oameni care nu sunt perfecti, din punctul tau de vedere, nu te poti abtine sa nu-i tratezi un pic altfel decat pe restul lumii. Macar tii distanta (daca nu cumva ii excluzi de tot).



HOROSCOP BALANTA

Daca poti, stai pe margine azi si nu face nici un pas in nicio directie. Inactivitatea e chiar un avantaj in cazul de fata, pentru ca nu te lasa sa faci vreo greseala. Esti tinut pe loc de un mare blocaj pe care, deocamdata, nu il poti depasi, dar poate acest ragaz care ti se ofera din senin se va dovedi a fi benefic pentru tine.

E o zi in care a nu face nimic este exact solutia cea mai potrivita, deci nu insista nici sa te bati cu morile de vant, nici sa depasesti cu orice pret impasul, pentru ca n-ar fi decat un consum inutil de resurse. Asteapta, ai rabdare, va trece de la sine.



HOROSCOP SCORPION

Te poti trezi cu niste sume de bani promise mai demult, dar care, din diverse motive, au tot intarziat sa apara. Se pot redresa o serie de probleme financiare mai vechi si ai numai motive de satisfactie ca totul revine incet la normal.

Totul e ca, furat de bucuria incasarii banilor, sa nu iesi deja la cumparaturi si sa dai iama prin ei, pentru ca nu par sa fie intr-o cantitate prea mare. E doar ceea ce ti se cuvenea de mai demult si are rolul de a restabili echilibrul de care nu ai mai beneficiat de ceva vreme, deci ai grija cum gestionezi acesti bani.



HOROSCOP SAGETATOR

Desi tu esti, de regula, un mare visator, azi detii si toate instrumentele sa construiesti ceea ce visezi. Esti ca un arhitect care creeaza planurile in cele mai mici detalii, dar dupa aceea pune si mana pe unelte ca sa puna in aplicare ce a gandit.

Fii sigur ca ideile tale vor duce acolo unde visezi, vor prinde contur din ce in ce mai bine, pentru ca ai toate resursele potrivite unei constructii durabile, solide, de care sa fii mandru. Nu te crampona de fiecare cui sau caramida pe care le asezi in proiectul tau, ci priveste in perspectiva, la rezultatul final al acestei constructii.



HOROSCOP CAPRICORN

Nu poti multumi pe toata lumea pentru ca asa e viata: cand unul castiga altul pierde. Azi e momentul tau de glorie si ar trebui sa te gandesti numai la persoana ta. Nu te lasa impresionat de lacrimile celor din jur, nici de nemultumirile invidioase pe care le emit cei care se simt defavorizati de reusita ta.

Si tu ai fost in locul lor altadata, dar iata ca roata s-a invartit si acum tu esti cel care se bucura de victorie. Nu te lasa influentat de zvonurile negative, de barfele ironice, de mutrele bosumflate ale celor care nu pot suporta succesul altora, ci aseaza-te doar pe tine in prim plan. Meriti acest succes!



HOROSCOP VARSATOR

Fii corect in aprecieri si nu te arunca la o concluzie daca nu cunosti lucrurile in profunzime. Fii sigur ca ai adunat toate informatiile necesare si ai invartit situatia pe toate partile, ca nu cumva sa emiti o opinie incorecta sau partiala.

Informeaza-te din surse sigure inainte de a extrage concluzia finala si mai ales detaseaza-te de miezul evenimentelor. Daca incerci sa exprimi o parere cat esti direct implicat, ai putea fi subiectiv si nu tocmai corect in estimare.



HOROSCOP PESTI

Oricat de ranit ai fi de un eveniment in trecut peste care nu poti trece, fa un compromis si macar deschide usa spre o discutie.

Posibil ca la mijloc sa fi fost o neintelegere, o interpretare pripita a unor aspecte care nu erau deloc atat de rele pe cat ti s-au parut tie, deci inainte de a o rupe complet cu cel care ti-a creat neplacerile, mai da-i o sansa de a da explicatii.

E o buna ocazie de a va impaca, de a ierta si de a uita, pentru ca ar fi pacat sa pierzi poate un prieten sau o iubire doar din cauza unui orgoliu de moment. Poate si tu ai o vina pe undeva, deci n-ar strica un dialog foarte sincer. Fii deschis spre iertare!