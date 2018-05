HOROSCOP 5 MAI 2018: Se anunţă bucurii pe linie

HOROSCOP 5 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Cu cat iti administrezi mai bine resursele (in special timpul), cu atat mai usoara aceasta zi va fi. Pe de alta parte, este posibil ca scenariile pe care ti le-ai facut, acum ceva vreme, sa aiba nevoie de o reevaluare. Poate ca limitele stabilite initial nu isi mai au rostul, la momentul actual…

HOROSCOP 5 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Ai avantajul de a vedea dincolo de aparente, mai ales dintr-o perspectiva mai ampla, ceea ce acum se intampla in viata ta. Ca atare, ceea ce momentan pare dificil de rezolvat, va deveni o realizare de nebanuit, in curand; totul este sa nu te pierzi in detalii…

HOROSCOP 5 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

A sosit si timpul tau, momentele in care sa faci tot ceea ce iti doresti, fara a mai fi nevoit sa faci ceea ce ti se spune. Faptul ca Venus se rasfata in semnul tau solar anunta bucurii, voie buna si chef de joaca, accentuand latura copilareasca a personalitatii tale. O mica vacanta, binemeritata, abia incepe, pentru tine.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Cu toate ca nu stii ce te asteapta, se pare ca traiesti cu senzatia ca ceea ce urmeaza a se intampl aface parte dintr-un vis frumos. Optimismul este esential in viata ta, dar nu uita ca nimic din ceea ce este dus la extrem nu poate fi favorabil, pe termen lung. Asigura-te ca persoana iubita stie ce simti pentru ea.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

O zi in care nu este indicat sa fii foarte rigid. Mai ales daca este vorba despre dragoste, iubire, sentimente nobile si persoane inegalabile. Si, evident, nu uita ca esti om, nicidecum vreun zeu care sa merite tot ceea ce este mai bun si special din partea muritorilor de rand…

HOROSCOP 5 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Se pare ca ceea ce acum te intereseaza este exact modul de lucru, la locul de munca, alaturi de felul in care esti perceput, ca persoana. Statutul tau nu poate suferi modificari neplacute sau nedorite, de aici si faptul ca ai mari sanse de a-ti petrece timpul facand tot ce se poate pentru a fi mai bun.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Pari a fi usor de distras, in aceasta perioada; si, bineinteles, cel mai important pentru tine este sa faci in asa fel incat sa-ti programezi concediul din acest an, probabil intr-un loc cat mai exotic. Dar nu uita ca ceea ce se intampla acum este, de fapt, viata ta. Ramai ancorat in aceasta realitate.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Atunci cand iubesti pe cineva, ai tendinta de face in asa fel incat lumile voastre sa coincida, sa devina o singura realitate. Insa, important este sa fii sigur ca persoana pe care ai ales-o merita atat atentia ta, cat si toate sentimentele pe care i le porti.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Simplitatea ar putea deveni noul tau scop; de asemenea, sentimentele mai putin intense ar putea lua locul pasiunii covarsitoare de care ai avut parte, in ultima perioada. Totul este sa nu uiti de responsabilitatile pe care ti le-ai asumat, deja. Succesul nu pare a fi usor de obtinut…

HOROSCOP 5 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Ambitiile care pana mai daunazi iti alimentau dorintele par a nu mai reprezenta ceva important, pentru tine, de aceasta data. Unde mai pui si faptul ca atentia ta este distrasa de la ceea ce este cu adevarat important. Se pare ca este o zi in care mai degraba iti alimentezi visele decat distractiile.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Fii pe atat de constient si atent pe cat poti fi, in orice moment al acestei zile. Se pare ca nu este o zi favorabila impartasirii emotiilor tale sau ale parerilor pe care le ai. Cu toate acestea, distractia si voia buna nu ar trebui sa lipseasca din viata ta. Este o zi fericita.

HOROSCOP 5 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Aminteste-ti sa iti onorezi indatoririle pe care le ai fata de familia ta, astazi. Poate ca este momentul sa te retragi din viata publica, pentru o scurta perioada de timp. Insa, orice ai decide sa faci, lasa in urma tot ceea ce a fost rau, toata negativitatea de care ai avut parte. Pastreaza-ti rabdarea.