HOROSCOP 6 APRILIE 2018: Se anunţă o zi grea pentru multe zodii

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Privesti cu o claritate de invidiat situatia in care esti implicat, ca nici tie nu-ti vine a crede cat de limpede vezi lucrurile. Se pare ca ai inteles perfect pe ce nivel de afli, nici un dubiu nu-ti da tarcoale, si, cand vorbesti despre aceasta problema, dai dovada de maturitate si inteligenta. Ai invatat enorm din procesul intreg de educatie prin care ai trecut si te bazezi pe o bogata experienta acumulata in anii anteriori. Parca ai fi un invatat, un intelept cu un bagaj de informatii si cunostinte extrem de bogat si de documentat, si stii exact ce trebuie spus sau facut in orice situatie cu care te confrunti. Totul face parte dintr-un plan pe care l-ai construit prin munca si studiu.

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Incepi ziua cu sobrietate, de parca ai devenit mai intelept peste noapte. Esti mult mai preocupat de cele sfinte, incat ti s-ar potrivi de minune o vizita la biserica sau un minut de meditatie, stand de vorba cu latura ta spirituala. Tot ce e legat de divinitate te atrage mai mult, poate pentru ca iti dai seama ca ai cam pierdut relatia cu Dumnezeu sau poate nu ai fost cel mai corect om, de aceea iti propui sa-ti faci mai mult timp si pentru acest domeniu. Parca ai ceva pe constiinta si vrei sa repari.

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai la cine apela la nevoie pentru a te imbarbata si stimula intr-un moment in care nu gasesti energie in interiorul tau. Ai pe cineva mai puternic aproape, cineva care devine o sursa suplimentara de ambitie, de curaj, de motivatie. Cand privesti la cel de langa tine, simti cum degaja forta, exact ceea ce aveai tu nevoie pentru a te implica intr-o provocare pe care nu esti foarte sigur daca o vei depasi de unul singur, dar cu asemenea tovaras alaturi, care te impinge de la spate si te ajuta sa descoperi forta si in tine, nimic nu ti se va mai parea dificil. Gravitezi in jurul acestei surse de energie precum un satelit si esti multumit de roadele acestei aliante.

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Ai nevoie de un stimulent, pentru ca tu ai ajuns pe un nivel cam tern in care nimic nu se mai misca, ca atare aparitia unui colaborator istet, a unei sarcini noi in program sau o motivatie cat de mica de la un superior pot fi exact scanteia pe care o asteptai pentru a reintra din nou in circuit la turatie maxima. Recunosti si tu ca te aflai de la o vreme intr-o zona pasiva, or acest punct interesant din program, iti da un chef fantastic sa te implici si sa ajungi cat mai repede la rezultatele visate.

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Integreaza-te in mediul care se deschide in fata ta, pentru ca te vei simti excelent printre acei oameni. Vei vedea cat de multe ai in comun cu ei, cat de usoara e comunicarea, de parca ati fi cu totii din aceeasi familie. Poate nici acasa nu esti atat de bine inteles, cum esti astazi de aceste persoane atat de diferite, si totusi atat de asemanatoare. Azi ai un puternic sentiment de apartenenta la un grup, la un colectiv bine inchegat, care te primeste cu bratele deschise ca pe unul de-al lor. De tine depinde sa te faci placut de acestia, deci fii amabil, comunicativ, pozitiv, ca sa te adaptezi de minune!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Se deschide in fata ta o etapa noua si interesanta. Iti dai seama ca exista si unele riscuri, pe ici, pe colo, dar esti gata sa ti le asumi, desi nu esti, din fire, stilul aventuros. De data aceasta te atrage prea mult directia aceasta ca sa-i poti rezista, de aceea iti iei inima in dinti si faci primul pas spre aceasta noua directie care e deocamdata necunoscuta. Ai incredere, apropie-te de acest nou tel cu mai mult curaj, fara sa te temi de hopuri. Probele de incercare vor exista intotdeauna, dar important e ca tu sa iei startul cu inima plina de optimism si entuziasm, curios sa vezi incotro duce noul sens. Mareste pasul, apropie-te de tinta care te atrage ca un magnet!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Iei taurul de coarne si iti exprimi deschis o parere desi toata lumea se asteapta la tine la o reactie timida sau la un accept tacit, fara a avea curajul raspunderii. De data aceasta ii uimesti pe toti cu atitudinea ta ferma, aratand ca ai ceva de spus si ca vrei ca parerea ta sa fie respectata. Profita de acest curtaj fantastic de a te exprima liber, pentru a iesi in fata sau pentru a te prezenta in fata unei comisii menite sa dea o nota pentru prestarea ta. Pregateste-te sufleteste si spune clar ce gandesti!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai mare noroc astazi! Desi te cam joci cu riscul – dar de obicei, n-o faci – urmarile propriilor tale neglijente nu se vad, de parca ai fi protejat de o aripa nevazuta. Faci lucruri clar riscante, care altadata ar fi generat adevarate probleme, dar de data aceasta te joci cu focul si, culmea, nu te arzi! Asta nu inseamna ca trebuie sa faci din acest tip de aventura o practica obisnuita, ca nu se stie de cate ori merge ulciorul la apa. Daca ai scapat de consecinte neplacute acum, nu inseamna ca va mai merge si altadata, ca atare nu crede ca esti invincibil. E noroc, asa e, dar nu tine vesnic!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu ai mai avut parte demult de o zi atat de buna si de energica, de parca s-au adunat in acelasi timp mai multe forte care vor conlucra in favoarea ta. Asta e sansa ta de afirmare, norocul tau de a-ti vedea visul cu ochii, o ocazie rara de succes. Parca totul se rezolva mai bine decat ai fi putut spera, ocrotit de o aripa protectoare, Profita de auspiciile grozave ale acestei zile care te pot duce chiar si mai departe decat ce ti-ai propus, un val te impinge repede si usor spre tinta cea mai inalta.

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Chiar daca vii acasa nervos dupa o zi incarcata la serviciu, prezenta celor din familie are rol benefic asupra psihicului tau. Intelegerea cu care te trateaza cei dragi, dorinta lor de a te ajuta sa uiti de probleme te impresioneaza si te relaxezi ca prin farmec. Nu pune la suflet necazurile de peste zi, pentru ca vei uita de ele imediat ce copiii te vor coplesi cu jocurile lor iar partenerul de viata iti va arata imensa intelegere. Alinare gasesti numai acasa!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Esti in fata unui nou proiect, dar pornesti totul cu o oarecare nesiguranta, pentru ca se ivesc o multime de oponenti care nu sunt de acord cu tine. Nu toate inceputurile sunt line si simple, deci inarmeaza-te cu multa rabdare, dar mai ales cu mult calm, pentru ca nu ii vei convinge usor pe cei alaturi de care vei lucra. Una vrei tu si alta vor ei, si de aici se pot naste mari contradictii in care doar argumentele logice vor avea ultimul cuvant, nu nervii!

HOROSCOP 6 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Chiar daca un plan pe care ti l-ai facut pentru azi pica in ultimul moment, asta nu te ia prin surprindere, pentru ca ai altceva si mai bun de facut in schimb. Ba e posibil ca varianta de rezerva la care apelezi sa se dovedeasca a fi un castig mult mai mare decat daca ai fi reusit sa duci la capat primul plan, de aceea nu trebuie sa te cramponezi de un singur scop. Daca acela nu e accesibil, ce te faci? Asa ai mereu un as in maneca de care sa te folosesti in astfel de situatii neprevazute.