HOROSCOP 7 ianuarie 2018. Ultima zi a săptămânii vine cu surprize. Previziuni complete pentru duminică

HOROSCOP BERBEC

Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate.

Fii deschis la propuneri, invitatii, discutii, noi cunostinte, pentru ca din contactul direct cu alte persoane se vor naste azi cele mai interesante planuri. Numarul doi are o importanta cu totul speciala, deci tot ce faci in tandem cu altcineva va avea succes si evolueaza pe teren sigur. Nu sta singur, asadar!

HOROSCOP TAUR

Nu te juca nici cu nervii celor din jur si nici cu rabdarea lor, pentru ca ai o atitudine superficiala care poate deranja pe multa lume. Mai ales pe cei mai maturi, care nu vor privi cu ochi buni atractia ta spre distractie. Chiar daca tu te simti bine in pielea ta si ai tendinta de a le lua pe toate peste picior, nu ai alaturi de tine oameni la fel de relaxati.

Unii sunt prea rigizi, conservatori, invechiti si ar putea intelege din amuzamentul cu care tratezi tot ce se petrece ca o dovada de superficialitate din partea ta, ca atare ajusteaza-ti tonul in functie de interlocutor, tinand cont de toanele acestuia.

HOROSCOP GEMENI

Stai de vorba cu persoana iubita si puneti tara la cale pentru perioada urmatoare. Aveti amandoi starea potrivita pentru a asculta cu atentie si de a exprima cu mai mult curaj ce aveti fiecare in minte, caci dialogul se desfasoara pe un teren echilibrat, armonios, pasnic, in care amandoi va aflati pe acelasi nivel.

Este momentul potrivit pentru a repara unele animozitati mai vechi, probabil atmosfera fiind excelenta pentru a va asculta unul pe altul si cu inima. Pui mare pret pe sfatul si sustinerea partenerului.



HOROSCOP RAC

Relatia de iubire nou inceputa inainteaza intr-o directie promitatoare ce te motiveaza sa depui si mai multa pasiune in acest sens. Primesti din partea celui care ti-a furat inima, energie pozitiva, interes de a cladi ceva solid impreuna, sustinere si intelegere, adica valorile potrivite pentru o iubire adevarata si de viitor.

Primesti din partea sa anumite semnale care iti ofera garantii certe ca te vei putea baza pe el de acum inainte, ca si el doreste sa mergeti mai departe cu incredere deplina in relatia care prinde contur din ce in ce mai bine.



HOROSCOP LEU

Amintirile te tin captiv intr-o zona din trecut care nu mai are nimic de oferit. Devii nostalgic si un pic romantic, dar intoarcerea cu gandul la vremuri de odinioara nu este neaparat benefica, mai ales daca scoti de la naftalina evenimente triste sau esecuri de atunci.

Rupe-o cu trecutul odata pentru totdeauna, pentru ca azi ai ocazia sa inchizi definitiv un capitol care nu mai are nici un rol in viata ta de acum inainte. Fa un efort sa nu te mai intorci iar si iar in acelasi loc, iarta si uita, sterge cu buretele ce a fost ca sa poti trece la etapele urmatoare.

HOROSCOP FECIOARA

Ai mare grija ce alegi astazi, pentru ca esti in fata unei decizii si nu esti foarte atent la consecintele alegerii tale. Ai tendinta de a trata totul in gluma, de parca optiunile disponibile ar fi floare la ureche, dar mai tarziu s-ar putea sa incepi sa te gandesti daca nu cumva cealalta varianta era mai buna.

Cantareste lucid si serios sensul pe care vrei sa pornesti, chiar daca s-ar putea sa primesti la pachetul si norocul de a ti se oferi, la nevoie, si o a doua sansa. Totusi ce-ar fi sa faci alegerea buna din prima?



HOROSCOP BALANTA

Daca aveai o calatorie in plan pentru astazi, se poate ivi o situatie care sa-ti cam strice cheful de a mai pleca la drum. Nici macar o informare prealabila nu ar fi de ajuns, pentru ca neprevazutul apare dupa ce vei fi plecat deja de acasa, incat calatoria in sine poate fi mai degraba un chin, decat o placere.

Ca atare inarmeaza-te cu rabdare, pentru ca nu-ti ies toate asa cum ai stabilit la plecare. Ori se schimba vremea de la o ora la alta, ori la destinatie nu te asteapta ceea ce ai sperat, ori masina iti creeaza unele probleme.

HOROSCOP SCORPION

Rabdarea ta are si ea o limita, deci nu mai poti tolera la nesfarsit o situatie care se tergiverseaza deja de prea multa vreme. Esti pregatit sa pui capat aici, chiar daca nu ai ajuns la rezultatul promis, pentru ca incepi sa observi cu ochii tai ca nu se intrevede nimic clar la orizont.

Chiar daca unii te sfatuiesc sa mai astepti, pentru ca e un proiect care se cladeste greu, tu esti gata sa pui punctul final, ca sa te poti elibera. Astfel, vei putea trece la altceva nou fara sa tot bati pasul pe loc.



HOROSCOP SAGETATOR

Ai alaturi un om a carui valoare o recunosti in felul tau, dar nu poti sa iti controlezi invidia care te cam macina atunci cand te compari cu el. Ti-e superior din anumite puncte de vedere si ai uneori tendinta de a-l critica decat sa-l apreciezi sincer pentru ceea ce reprezinta.

E un exemplu demn de urmat, dar gelozia iti pune bete in roate si nu iti permite sa faci precum iti arata celalalt ca ar fi bine. Preferi sa i te opui cu orice pret, decat sa faci cum spune el ca ar fi mai bine, dar intr-o zi vei ajunge tot la vorba lui.

HOROSCOP CAPRICORN

Persoana iubita nu mai este alaturi de tine, asa cum ai dori. Ori a fost nevoita sa plece in alta parte si ii duci dorul, ori este chiar alaturi de tine, dar comunicarea dintre voi nu mai merge la fel de bine.

Tot greul cade pe umerii tai, dar tu esti un as in domeniul comunicarii si vei gasi usor calea optima de a ajunge din nou la inima celui drag. Ai un talent aparte de a-l ajuta sa alunge grijile si problemele, ca sa restabiliti puntea care va unea altadata. De tine depinde sa refaci armonia!

HOROSCOP VARSATOR

Apare o piedica greu de trecut din cauza careia multe planuri de astazi vor sta pe loc sau vor fi amanate. E o lectie a rabdarii, pentru ca stai pe loc cu scopul de a mai invata ceva sau de a repara o veche eroare ce iese abia acum la iveala.

E nevoie de acest ragaz, chiar daca, pe moment, ai tendinta de a-l considera finalul tuturor eforturilor tale, dar dupa ce va trece valul cel mai dificil, vei incepe sa-i intelegi rostul. Stand un pic pe loc, vezi altfel lucrurile, si la fel se va intampla si azi, descoperind, chiar din miezul acestui hop, cea mai utila idee de a iesi din impas.



HOROSCOP PESTI

Esti aproape de un prieten care trece prin momente dificile, mai ales in privinta banilor, dar noroc ca esti alaturi de el pentru a-l ajuta sa treaca peste acest impas.

Esti omul care stie ce inseamna sa evaluezi totul prin prisma banilor, de aceea te pui in pielea celuilalt si iti dai seama prin ce trece cand rezervele sale financiare sunt atat de fragile. Il ajuti cum poti: cu un sprijin moral sau cu unul material, depinde care iti este tie la indemana, pentru ca vrei cu adevarat sa nu sufere.