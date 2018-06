HOROSCOP 7 IUNIE 2018: controverse şi animozităţi, ce zodii au de suferit

HOROSCOP BERBEC

Nu nimeresti in cea mai vesela companie iar tristetea celor din jur te influenteaza si pe tine. Iti pierzi curajul, energia, cheful, buna dispozitie cand te uiti la ei cum isi plang permanent de mila si nu gasesti in tine forta de a-i ridica tu pe ei inapoi la lumina, practic, ei te trag pe tine mai jos, pe panta depresiei si a pesimismului, incat te alaturi lor intr-un cor al plangerii. Poate ai si tu motivele tale de nefericire incat e normal sa rezonezi mai usor la problemele altora, decat la bucurie.

HOROSCOP TAUR

O afacere pe cont propriu ar fi cea mai inteleapta decizie pe care ai putea s-o iei acum. Poate deja ai acumulat un capital care asteapta sa fie investit intr-o directie din care, intr-o zi, ar putea aparea beneficii materiale promitatoare. Daca te bate demult gandul sa pornesti de unul singur intr-o afacere sau un proiect cu conotatii financiare, acum ar fi momentul ideal, dar nu te astepta la castiguri peste noapte. Ti se cere efort, rabdare si curaj pana vor aparea si rezultatele sperate!

HOROSCOP GEMENI

Se vede ca esti obosit, pentru ca practic nu ai chef de nicio activitate care te-ar putea solicita catusi de putin. Ai nevoie de somn, de liniste, de odihna, vrei sa stai pe acasa fara sa te bata nimeni la cap, dar crezi ca ai parte de asa ceva? Exact cand ti-e lumea mai draga, apar tot felul de situatii zgomotoase si iritante ce te deconecteaza de la sursa ta de relaxare. Si azi mai ai de muncit, si azi mai ai de depus eforturi pentru diverse activitati de week-end, dar nu cracnesti. Ti le asumi cu responsabilitate si faci tot posibilul sa te achiti cat mai repede de sarcini.

HOROSCOP RAC

Asteapta-te la discutii in contradictoriu, la controverse si animozitati in orice incercare de comunicare, pentru ca nici tu, nici ceilalti nu va puteti abtine de la remarci acide. Parca ai fi prins in mijlocul unei furtuni si nu stii incotro sa mergi, orice ai face. Lucrurile se precipita si nasc o stare de nervozitate extrema. Si tu esti irascibil, fara indoiala, dar ai si ghinionul sa te afli printre oameni agresivi din fire care toarna gaz pe foc la o banala disputa.

HOROSCOP LEU

Te afli intr-un anturaj constructiv, in care simti ca dai randament in orice activitate colectiva. Va completati unii pe altii, va sustineti reciproc si, la cooperarea de care dati dovada, si roadele vor fi foarte promitatoare. Incearca sa te alaturi oamenilor deschisi la dialog si fii si tu la fel de cooperant, pentru ca numai impreuna puteti ajunge la roade de care va veti folosi cu totii. Singur iti va fi mai greu si vei avea mereu impresia ca ai nevoie de cineva alaturi sa te ajute. Azi ai pe cine te baza!

HOROSCOP FECIOARA

Ai o rezistenta de invidiat, pentru ca tu suporti orice situatie, oricat de complicata ar fi. Se vede ca ai trecut prin multe si nu renunti cand pare mai dificil, dimpotriva, te inarmezi cu atata forta, incat nimic nu te clinteste! Viata te-a invatat atatea lucruri utile care acum te ajuta sa rezisti. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de rabdare, asteptare, perseverenta, tenacitate, vointa, pentru ca tu nu te grabesti. Esti de parere ca totul are o rezolvare, oricat ar dura, de aceea iti vezi de treaba fara sa pretinzi rezultate imediate.

HOROSCOP BALANTA

Piedica ce apare azi in calea ta te tine pe loc incat consideri ca singura iesire din impas e sa pui punct aici si sa te apuci de altceva. Poate n-ar strica sa te gandesti la asta daca vezi ca niciuna din variantele incercate nu aduce nimic nou ci totul stagneaza de ceva vreme. Mai bine ia o pauza, pentru ca un ragaz te ajuta sa te detasezi de miezul evenimentelor si sa gasesti unde se ascunde fisura. Esti pe cale sa renunti la un plan care nu mai evolueaza de la o vreme si e mai bine asa decat sa incerci sa resuscitezi ceva mort deja.

HOROSCOP SCORPION

Esti pregatit pentru o mare schimbare in viata ta, de care iti legi acum toate sperantele! Ca e vorba de sansa de a-ti schimba sensul in cariera sau de o mutare de domiciliu, ai mari asteptari de la acest moment caruia ii acorzi o semnificatie cu iz de unicat in destin. Esti sigur ca faci pasul cel bun, ca de acum inainte lucrurile evolueaza pe un nivel superior decat inainte deci cum sa nu privesti totul intr-o nota optimista? Abia astepti ca ceea ce acum decizi sau deja pornesti sa ajunga la apogeu, pentru ca simti ca va fi o realizare personala demna de mandrie si lauda!

HOROSCOP SAGETATOR

Atitudinea cu care te inconjoara cei din jur este motorul principal de energie pozitiva pentru tot ce ti-ai propus pentru azi. Faptul ca peste tot esti primit cu simpatie, cu zambetul pe buze, cu o vorba buna, se va dovedi a fi exact ce aveai nevoie pentru a prinde curaj si a duce la capat proiectul la care iti aduci contributia. E o placere sa lucrezi intr-o atmosfera atat de cooperanta, de amicala, de optimista, pentru ca esti sustinut si apreciat sincer, ceea ce te motiveaza sa mergi si mai departe. Totul iti iese de minune si ai de ce sa fii mandru!

HOROSCOP CAPRICORN

Faci echipa buna cu o persoana la fel de energica si de implicata in proiectul care te preocupa si va stimulati excelent unul pe altul. Gasesti in el colaboratorul cel mai eficient care te impinge si pe tine de la spate, te motiveaza sa depui toate eforturile pentru a ajunge cat mai repede la rezultatul dorit. Chiar daca uneori mai ridica tonul si se comporta agresiv, nu te deranjeaza atitudinea sa, pentru ca are efect benefic asupra ta in momentele cand iti pierzi increderea. Nu te lasa sa micsorezi ritmul ci te obliga sa vaslesti mai departe!

HOROSCOP VARSATOR

E o zi cu totul speciala pentru tine, deoarece ai toate calitatile necesare pentru a te remarca si a culege laurii unei victorii de toata frumusetea. E bine ca tintesti spre cele mai inalte varfuri, caci nu te multumesti cu putin, de aceea nu bati deloc in retragere daca ai contra-candidati la fel de buni ca tine sau chiar persoane de elita cu care, altadata, nu ai fi avut curajul sa te compari. Azi poti iesi primul din orice confruntare de forte, spre satisfactia si mandria ta deplina!

HOROSCOP PESTI

Privesti la cineva de langa tine cum sarbatoreste o mare reusita, pentru care a muncit enorm. Poate fi un exemplu demn de lauda, pe care il poti urma indeaproape, pentru ca, daca el a reusit, poti si tu, daca folosesti reteta succesului sau. Cere-i sfatul, profita de experienta pe care o impartaseste cu drag si altora, fa exact ceea ce spune, pentru ca metodele pe care le transmite celor dornici sa asculte sunt deja verificate. Daca la el a mers, de ce n-ar merge si la tine? Valorifica din plin experienta altora, pentru ca se potriveste de minune si in cazul tau!

Sursa: acvaria.com