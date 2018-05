HOROSCOP 7 MAI 2018: Cuadratura Venus-Neptun poate aduce necazuri. Evitaţi-le de lunea!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu esti de acord cu raspunsul pe care il primesti la o solicitare legala pe care ai facut-o la o institutie abilitata, dar unde-i lege nu-i tocmeala si nu prea mai poti face nimic decat sa te supui ei. Asta nu inseamna ca nu vei profita de ocazie atunci cand se va ivi pentru a-ti lua revansa si a scoate adevarul la iveala, pentru ca tu consideri ca ai dreptate. Esti frustrat sa accepti niste conditii clar defavorabile tie, dar ambitia ta creste si mai mult la gandul ca vei milita in continuare pentru a avea in final tot tu ultimul cuvant. Nu abandona lupta pentru dreptate!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai invatat destule din experientele anterioare ca sa stii acum sa iei masuri intelepte. Ceea ce nu ti-a placut, nu se va repeta, pentru ca acum te ghidezi dupa principiul paza buna trece primejdia rea. Asta da maturitate, asta da prudenta, pentru ca nu te mai arunci cu capul inainte intr-o directie din care altadata nu ai cules cele mai pozitive roade. Adu-ti aminte cum ai rezolvat situatiile similare inainte si acum calca mai precaut inainte. Nu trece la etapa urmatoare fara sa analizezi situatia in care te afli, amintindu-ti de fiecare data de trecut, de lectiile deja acumulate pe aceasta tema. Arunca o privire peste umar si repeta lectia!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu pune la suflet conflictele care mai apar in mediile prin care treci. Daca te lasi pacalit de aparenta agresivitate a inainte de a atrage atentia asupra ta pentru o eventuala noua iubire, ar trebui sa te privesti pe tine insuti cu mai multa afectiune. Acorda-ti mai multa atentie, ocupa-te mai mult de corpul tau sau de aspectul exterior. Este un moment bun sa faci o schimbare in modul tau de a fi, deci poti incepe cu alimentatia, cu regimul de viata, cu lookul, cu parul sau machiajul, pentru ca de aici ar putea surveni si o serie de schimbari in modul in care te vor vedea ceilalti. Ai toate sansele sa atragi ochii tuturor asupra ta daca decizi chiar de azi o transformare profunda, vizibila, uimitoare pentru ceilalti si chiar si pentru tine.

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Invata sa renunti la nu, invata sa transformi fiecare declaratie pe care o faci in afirmatie, pentru ca energia cuvantului Da va fi fantastica. Ceea ce pornesti acum, ceea ce visezi sa atingi, ceea ce se prefigureaza la orizont este posibil numai daca imbraci fiecare gand intr-o haina pozitiva, stralucitoare, increzatoare. Poti orice iti propui, nu exista nici nu pot, nici nu stiu, ci doar o singura directie: spre reusita. Din momentul cand vei folosi cuvantul da cu incapatanare, cu insistenta, chiar si spre iritarea tuturor, vei vedea ca miracolele incep sa se arate. Spune da, asa, mai tare!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Amintirile te tin captiv intr-o zona din trecut care nu mai are nimic de oferit. Devii nostalgic si un pic romantic, dar intoarcerea cu gandul la vremuri de odinioara nu este neaparat benefica, mai ales daca scoti de la naftalina evenimente triste sau esecuri de atunci. Rupe-o cu trecutul odata pentru totdeauna, pentru ca azi ai ocazia sa inchizi definitiv un capitol care nu mai are nici un rol in viata ta de acum inainte. Fa un efort sa nu te mai intorci iar si iar in acelasi loc, iarta si uita, sterge cu buretele ce a fost ca sa poti trece la etapele urmatoare.

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Apar atatea nimicuri in calea ta astazi care cer atentie de la tine, incat ajungi epuizat acasa. Nici macar nu sunt sarcini dificile, ca macar sa ai o scuza ca ai tras tare, dar sunt multe si marunte si nu le poti ignora. inarmeaza-te azi cu multa rabdare pentru a te ocupa de chestiuni de rutina, caci s-au acumulat deja prea multe si trebuie sa le iei la rand, una cate una. E ca si cum ai tot dat la o parte azi un fleac, maine un fleac, pana cand s-a creat un maldar imens. Daca te-ai fi ocupat de ele cat erau simple si putine, nu ar fi parut atat de complicate, deci invata din asta: sa nu mai lasi pe maine ce poti face azi!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Nu te simti bine in mediul in care te afli azi, ci gandul tau e in cu totul alta parte. Daca ar depinde de tine, ai fugi din acel loc in care planeaza boala, tristetea, saracia, pentru ca te influenteaza negativ mult prea tare, incat iti va strica si tie ziua. Esti o fire impresionabila, ca atare povestile celor din jur – care vad in tine o ureche buna de ascultat sau un umar bun de plans – te vor atinge rapid la coarda sensibila. Nu ai nevoie de asa ceva, pentru ca ai si tu propriile tale probleme, ca atare nu trebuie sa accepti sa te impovareze si cu ale lor. Iesi din acest mediu!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Te simti ciudat in pielea ta, avand mereu impresia ca cei din jur te privesc cu ostilitate si nu au incredere in tine. Daca ai fi mai atent, ti-ai da seama ca ceea ce simti e doar o reflectare a parerii pe care o ai despre tine insuti in acest moment. Nu ceilalti iti gasesc atatea defecte, nu ceilalti te judeca atat de aspru, ci tu, singur, iti iei pe umeri o vina care nici macar nu te reprezinta. Suferi de o usoara manie a persecutiei, avand mereu senzatia ca cineva te pandeste din umbra doar ca sa te critice, dar nimeni nu are nimic cu tine. Esti nemultumit de propria ta persoana, pentru ca te privesti printr-o oglinda deformata: vezi orice punct slab ca pe un dezastru!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Chiar daca e agitatie mare in jurul tau si parerile vehiculate par sa se bata in cap, vei descoperi intr-o zi ca era necesara aceasta lupta de idei. Tocmai prin varietatea lor si prin energia emanata de acest conflict de opinii se va ajunge mai repede la o concluzie, pentru ca fiecare isi va pune mai intens mintea la contributie pentru a ajunge la o solutie. Nu privi discutiile cu ceilalti ca pe un atac la persoana, ci ca pe o provocare ce are ca scop gasirea unei solutii care sa multumeasca pe toata lumea, dar trebuie sa fii constient ca o vreme spiritele vor fi mai incinse!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Merita sa intri in competitia de idei care se naste azi, pentru ca vei descoperi o multime de pareri diferite de ale tale, dar de care te vei putea folosi la un moment dat. Nu le considera conflicte inutile, desi tensiunea creste cu fiecare replica dura care este spusa de participanti, caci vei vedea ca toate aceste opinii diametral opuse se vor lega intr-o directie comuna si constructiva. Oricare ar fi subiectul pe marginea carora se nasc atatea controverse, ai si tu un cuvant de spus peste toate, tot asa cum ai si ceva nou de invatat din ce auzi.

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Tu nu ai curaj sa spui stop unei situatii care nu mai poate continua in acelasi mod. Exista altcineva alaturi de tine care ofera o solutie mai buna in situatia de fata. Ba e chiar ceea ce aveai nevoie, dar cel mai greu, pentru orgoliul tau, e sa recunosti ca e solutia optima. Ceva iti spune ca e jenant pentru reputatia ta sa recunosti ca nu stii ce trebuie facut, dar daca ideea sosita de la aceasta persoana cu mai multa experienta e buna, nu strica sa o apreciezi sincer si sa o pui in practica. Nu poti fi doar tu primul sau cel mai bun de fiecare data; mai exista si altii deasupra ta!

HOROSCOP 7 MAI 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Daca vrei o zi excelenta, inconjoara-te de oameni optimisti si tonici, conform starii tale de bine de azi! Daca atragi aproape doar pe cei tristi, care se plang intruna de problemele vietii, iti strici si tu tot cheful. Atitudinea pe care o ai pe parcursul acestei zile sta la baza rezultatelor excelente cu care vei fi rasplatit, ca atare lupta din rasputeri cu incercarile celor din jur de a te intrista, de a te impovara cu necazuri, de a te trage inapoi in oala suferintelor care nici macar nu-ti apartin. Pastreaza-ti zambetul pe buze si increderea in mai bine, orice ar fi!