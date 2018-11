HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018: E nevoie de stimulente amoroase şi financiare. Ce zodii le primesc

HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi va veti bucura de sprijinul financiar discret al unei persoane care prefera sa ramana in culise si sa urmareasca atent destinatia banilor donati. Aparatul respirator va functioneaza normal, incheieturile bratelor nu va fac probleme, iar digestia nu va da dureri de cap - sunteti sanatos. Veti visa o contopire profunda, nu doar cu celalalt, ci cu toti oamenii, care sa transceada definitiile inguste ale profesiei, sexului, varstei si originii etnice. Nu va vor lipsi tenacitatea, increderea si vointa de a reusi in viata, de a gasi un nou serviciu.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Incercati-va norocul, caci astazi aveti spor la negociat salariul dumneavoastra care poate creste considerabil datorita rezultatelor remarcabile in plan profesional din ultimul timp. Nu luati in consideratie factorii de stres, relaxati-va si astfel veti fi multumiti de starea dumneavoastra de sanatate. In cuplurile stabile este bine sa va exercitati talentul de a asculta ce spune si celalalt si, in felul acesta, puteti discuta cu folos cu partenerul de cuplu care va va aprecia si mai mult. Sustinuti de o puternica ambitie si de o energie venita din inaltimi, va mobilizati fortele pentru a va realiza proiectele la care sunteti angajati.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Va ocupati cu eficienta de bani, deoarece aveti aplombul necesar de a negocia bine; veti avea succes in perioada potrivita semnarii de contracte. O cura cu ulei de catina ii poate oferi ficatului dumneavoastra protectia de care are nevoie. Avantul primavaratec va prieste, stati grozav la capitolul comunicare si va exprimati deschis sentimentele fata de persoana iubita. In cazul in care va mentineti o atitudine obiectiva veti primi rasplata meritata atunci cand opiniile dumneavoastra vor fi bine primite de cei alaturi de care lucrati.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Inventiile pe care le-ati facut in ultimul timp s-au dovedit a fi spornice, incat va bucurati de castiguri neasteptate, starnind un vartej existential. Sunteti intr-o forma buna, mintea va functioneaza la cote maxime, iar ochii vad numai partile frumoase ale existentei dumneavoastra. Libertatea si individualitatea pe care le-ati pretuit atata in anii din urma, vor fi inlocuite acum de o nevoie imperioasa de apartenenta, de renuntare la sine, pentru a trai prin aproapele vostru. Soarele apare din nou pe strada dumneavoastra, cand atrageti bunavointa sefilor care va ofera posibilitatea unei promovari sau a unei calatorii profesionale.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)



Puteti rezolva cu usurinta probleme legate de bani si de statutul social si profesional.Fuga de durere e tot o forma de evaziune, va mandriti cu o sanatate exemplara, demna de invidiat. Veti visa o contopire profunda, nu doar cu celalalt, ci cu toti oamenii, care sa transceada definitiile inguste ale profesiei, sexului, varstei si originii etnice. Traiti un moment in care nicio ambitie nu vi se pare prea mare, fiindca norocul si oportunitatile nu va ocolesc in cariera pe care o imbratisati.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Aceia dintre dumneavoastra, care se pregatesc sa aiba un nou serviciu, au mare spor la negociat si castigul salarial poate creste considerabil. Starea dumneavoastra de sanatate are efecte pozitive pentru zona lombara a coloanei vertebrale si pentru nervul sciatic. Veti fi binecuvantati cu dragoste, fiindca sunteti nu numai ce ganditi si inventati, ci si ceea ce simtiti sau visati, sunteti ceea ce credeti. Ezitarile de a iesi mai tare in fata sunt justificate, dar se intruneste contextul potrivit pentru a demara un proiect care sa va faca cunoscuti in domeniul in care munciti.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Aveti spor si fler in rezolvarea problemelor banesti care va vor aduce confort, stabilitate materiala si financiara. Dormiti bine, drept pentru care veti avea o mare pofta de munca si de distractii. Va merge bine in amor, aveti ocazia sa puneti la punct probleme nerezolvate in trecut, puteti calatori cu persoana iubita. Daca exista activitati initiate si neterminate, ele merita reluate si duse la indeplinire; momentul este prielnic si veti culege curand roadele muncii depuse.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Desi 'banii nu aduc fericirea', in urmatoarea etapa, din perspectiva astologiei financiare, aveti predispozitie spre castiguri substantiale din munca proprie. Preveniti puseurile de tensiune printr-un tratament adecvat si printr-un regim alimentar riguros. Dragostea familiala este in prim-plan si e bine sa cultivati legaturile de rudenie; acestea va vor da nu doar o stare de bine si de unitate, ci va vor putea inspira sa indrazniti sa faceti mai multe cu viata dumneavoastra. Aveti planuri grandioase, in care se tinteste clar si precis, in care scopul e urmarit cu tenacitate, iar succesele va vor coplesi adesea.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Aveti spor si fler in rezolvarea problemelor banesti care va vor aduce confort, stabilitate materiala si financiara. Energia corporala va fi la cote inalte, va veti simti protejati si ghidati de forte divine in mentinerea sanatatii fizice si mentale. Steaua iubirii este favorabila cuplurilor nou formate si celor cu niste convingeri originale, care pot uimi prin decizii bruste de a se casatori. Aspiratiile dumneavoastra profesionale se pot realiza ca prin farmec din moment ce efortuirle fizice si mentale se ridica la cote maxime.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Sunt posibile schimbari de directie profesionala, menite sa va aduca mai aproape de puterea dorita, sa va creeze oportunitati noi de afaceri. Rinichii dumnevoastra pot fi impulsionati cu ajutorul ceaiului din matasea porumbului; iar circulatia venoasa se poate stimula cu un consum de afine. Relatiile de familie sunt foarte placute, incat va creeza momente deosebit tandre si iubitoare. Ganditi pozitiv, sunteti optimisti si sunteti mai dispusi sa va implicati in tot felul de proiecte noi.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Ar fi cazul sa va ocupati de bani: puteti finaliza o negociere de contract in termeni care va avantajeaza si va aduc profituri financiare. Treceti printr-o perioada de imbunatatire a sanatatii dumneavoastra, este o perioada de maxima forma fizica sustinuta de miscare si de consum alimentar ponderat. Aveti o viata emotionala bogata si veti lua o decizie importanta privind existenta personala si cea afectiva. Legaturile contractuale sunt aproape de finalizare, deoarece comunicarea este buna si veti reusi in munca dumneavoastra.



HOROSCOP 7 NOIEMBRIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)



Sunt posibile schimbari de directie profesionala, menite sa va aduca mai aproape de puterea dorita, sa va creeze oportunitati noi de afaceri. Sistemul imunitar are in continuare nevoie de stimulente, insa incepe sa lucreze din ce in ce mai eficient. Puteti sa infiripati o idila care, alimentata de ambii parteneri, sa se transforme intr-o mare dragoste. Propunerile dumneavoastra creative intrunesc aprecierea sefilor; este cel mai bine sa va ocupati singuri de proiectele in cauza.