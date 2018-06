HOROSCOP 8 IUNIE 2018: Se aude clinchet de pahare, aromă de petreceri în weekend

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu renunta nicio clipa sa crezi cu tarie in norocul tau, in sansa ta de a-ti indeplini un mare vis, pentru ca esti pe drumul cel bun. Trebuie sa ramâi concentrat permanent la scopul tau cel mare, deoarece e o calatorie care dureaza si in care fiecare pas facut conteaza. Crede cu tarie in succesul final si investeste in ceea ce te asteapta la capat toata energia ta, toata gândirea pozitiva, toate sperantele, pentru ca ele devin resursele unui succes de care te vei bucura ani de zile. Esti inca la faza constructiei, ridici acum zidurile puternice ale cladirii de mai târziu, dar fii sigur ca fiecare caramida e pusa la locul potrivit. Continua cu rabdare!

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nimeresti, pur si simplu, intr-un mediu tensionat in care energiile sunt descatusate aiurea, fara un motiv anume. Ai avea mai mult de câstigat daca nu te-ai baga in aceeasi oala cu cei din jur, pentru ca tu chiar nu ai nicio legatura cu problemele acestora. incearca sa zâmbesti si sa treci mai departe ca si cum n-ar fi nimic, pentru ca atitudinea ta e net superioara. Abordezi o oarecare indiferenta la ceea ce se spune in jur si, cu un dram de umor, ai putea depasi momentul critic fara urmari neplacute. Ce-a fost a fost!

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te bucuri de o stare de dolce far niente care nu te reprezinta de obicei, pe tine, un om mereu in miscare, dar probabil aveai nevoie de putina odihna. Dormi câteva ore in plus, te rasfeti in tratamente care fac bine trupului sau sufletului, iti permiti sa te ocupi de lucrurile carte iti fac placere sau poate iti permiti o zi de vacanta. Ai dori sa dureze cât mai mult aceasta stare de bine, de confort emotional, de pace interioara, dar numai de tine depinde cum reusesti sa prelungesti aceasta binefacatoare tihna!

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Ai de ales intre doua directii la fel de tentante. Pe moment, ai vrea sa le urmezi pe amândoua, pentru ca nu te poti opri asupra uneia singure, dar dupa o vreme vei ajunge la concluzia ca nu sunt valabile ambele, ca de fapt fugi dupa doi iepuri care nu duc acolo unde crezi. Asculta ce-ti transmite mintea dar si ceea ce-ti sopteste inima, deoarece e o decizie in care ambele resurse ale tale au ceva de spus. Cântareste pe indelete, nu te grabeste nimeni sa dai raspunsul pe loc, dar alege ceva ce se pliaza perfect pe sperantele tale actuale.

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ai mai multe lucruri de rezolvat in acelasi timp si vei face tot posibilul sa te achiti de toate sarcinile, fara sa dezavantajezi pe niciuna. Oricum, chiar daca te straduiesti sa le faci pe toate perfect, nu se poate spune ca ajungi la aceleasi rezultate si intr-o parte, si-n alta, deci tot va trebui sa te apleci mai mult asupra uneia singure. Daca te concentrezi asupra unui singur scop, acesta va avea efecte mult mai bune decat daca ti-ai distribui fortele si atentia pe mai multe fronturi. stii cum se spune când alergi dupa doi iepuri, nu?

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Ai mari rezerve daca sa te implici acum in planul pe care ti-l prezinta cineva cu mult aplomb. Esti mult mai suspicios ca altadata si ai mereu impresia ca in spatele aparentelor mult prea frumoase se ascunde ceva care ti-ar putea crea neplaceri, mai devreme sau mai târziu. Intuitia ta este bine dezvoltata si vei reusi sa descoperi la timp fisurile secrete astfel incât sa nu te bagi in ceva periculos pentru tine. Mai bine mai astepti, pentru ca nu e singura ocazie care ti se ofera. Vor mai veni si altele si, daca o accepti pe cea de acum, vei regreta ca te-ai pripit.

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Te uiti in jurul tau si vezi ca e cam gol pe langa tine, incât ai fi tentat sa spui ca nu ai pe cine te baza. Gresit: esti singur pentru ca esti cu o suta de metri inaintea celorlalti care alerga in spatele tau. Bucura-te de aceasta solitudine – seamana cu singuratatea alergatorului de cursa lunga – pentru ca, neavând pe nimeni alaturi de tine, e semn ca tu esti in fruntea plutonului, ca esti cel mai aproape de finish, si deci nu ai motive sa te temi de concurenta care e atât de departe in urma. Tu esti liderul, deschizatorul de drumuri, capitanul de echipa, si, prin exemplu personal, le arati ce inseamna sa fii primul!

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Decât sa stai si sa-ti faci atâtea procese de constiinta ca nu stii cum sa iesi dintr-un impas, mai bine te-ai elibera de griji si temeri si ti-ai pune imaginatia bogata la treaba. Esti prin de idei excelente, numai gândirea negativa te blocheaza sa te manifesti in voie, ca atare e nevoie de un efort de vointa din partea ta ca sa te rupi de starea sumbra in care ai alunecat. Nu te mai plânge, nu te mai teme de orice, nu mai vedea in jur doar riscuri si pericole, ci lasa-ti mintea sa inventeze libera, pentru ca propria ta creativitate va gasi azi cele mai interesante solutii. stii ce ai de facut, doar ca preferi sa spui prea repede: nu pot.

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nu poti ajunge la succes chiar din prima. Gandeste-te la campioni, de cate ori au cazut pana au ajuns pe podium. Inventatorii de câte ori au esuat, pana au spus evrika. La fel si tu: experimentezi intruna, incerci ba una, ba alta, strici si o iei de la capat de nenumarate ori pâna intr-o zi cand vei putea spune cu mândrie ca ti-ai atins marele scop. Nu te teme deci de esecuri, de hopuri, de probele nereusite, pentru ca ele sunt absolut firesti in ascensiunea oricarui om catre succesul deplin. Ai de invatat din fiecare etapa care, aparent, nu ajunge inca unde doresti, dar… insista!

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Se aude clinchet de pahare, de parca ar aparea motiv de celebrat in mediul tau apropiat de prieteni. Daca nu iesi undeva cu amicii dupa serviciu, la o cafea sau la o bere, atunci lucrurile pot deveni si mai sofisticate, in sensul ca ai putea primi o invitatie la o receptie sau la o nunta. Clar ca la asemenea ocazie trebuie sa te prezinti impecabil, ca atare cea mai mare preocupare a ta va deveni vestimentatia. Esti influentat si de cei din jur, pentru ca daca ii vezi pe ceilalti imbracati la patru ace, preocupati de tot ce-i mai scump si mai modern, nu poti fi mai prejos, deci vei face unele investitii in haine mai scumpe. Dar motivul ce se cere sarbatorit merita din plin efortul, caci distractia va fi maxima.

HOROSCOP 8 IUNIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Tot ti-ai pus intrebari dificile despre viata dar nu prea ai gasit raspunsuri. E semn ca nu le-ai cautat unde trebuie, de aceea trebuie sa lasi in urma dilemele neclare ale trecutului si sa fii deschis spre ceva nou. E posibil sa incepi o noua scoala a vietii, pentru ca iti dai seama ca etapele parcurse anterior nu au fost cele mai adecvate, deci nu renunta sa-ti pui intrebari existentiale. Curiozitatea e un prim pas spre intelepciune, deci recunoaste ca nu le stii pe toate si invata mai departe. Gaseste cursul, cartea, profesorul, mentorul potrivit care sa te lumineze!

HOROSCOP 2 IUNIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Pune-ti o dorinta, pentru ca azi ai de partea ta un duh prietenos care e pregatit sa-ti asculte toate comenzile! Nu e o joaca, e chiar ceva cât se poate de real, dar pentru ca dorinta ta sa devina realitate, trebuie sa te concentrezi numai asupra viitorului. Nu-ti mai aminti ca ai mai trecut prin astfel de momente si nimic n-a iesit, ca ai mai avut astfel de dorinte si nu s-au materializat, pentru ca a face comparatie mereu cu trecutul nu e decât o forma de a-ti taia singur creanga de sub picioare. Crede cu tarie in visul tau si apoi lasa duhul tau bun sa se ocupe de el! Tu esti doar sursa dorintei, deoarece mijloacele de a ajunge la concretizare chiar nu mai sunt treaba ta: asteapta miracolul!