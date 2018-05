HOROSCOP 8 mai 2018. Totul este contracronometru marţi. Previziuni pentru fieare zodie

HOROSCOP 8 mai 2018 - Berbec

Tocmai pe cand credeai ca nimic nu te mai poate scoate din rutina zilnica, se intampla ceva ce te ia prin surprindere si te face sa iti pui anumite intrebari. Spre seara totul revine la normal.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Taur

Esti atat de prins cu proiectul la care muncesti, incat nici nu-i vezi si nici nu-i auzi pe cei din jur. Ai de terminat ceva pana seara si nu iti permiti sa pierzi timpul cu nimic. Mergi pana acolo incat iti inchizi si telefonul.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Gemeni

A sosit momentul sa pui niste intrebari. Asta, pentru ca atitudinea unei persoane pe care o cunosti de foarte multi ani te pune, de ceva timp, pe ganduri. Chiar nu intelegi ce se intampla. Daca ai gresit cu ceva, vrei sa stii.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Rac

Primesti o suma de bani si gandul iti zboara imediat la o minivacanta. Te razgandesti si te decizi sa cumperi ceva pentru casa. Mai bine discuta despre asta si cu partenerul, s-ar putea sa prefere mica escapada.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Leu

Cineva apropiat vrea sa faca o investitie si iti cere sa i te alaturi. Nu zi "da" inainte sa analizezi cu atentie tot ce implica acest lucru. Daca esti nevoit sa apelezi la un imprumut, gandeste-te de doua ori inainte!

HOROSCOP 8 mai 2018 - Fecioara

Iti incepi dimineata cu o sedinta si ramai prins acolo pana spre pranz. La final esti epuizat, dar multumit. Deciziile luate sunt in favoarea ta. Nu te asteptai la asa ceva. Seara poti iesi sa sarbatoresti.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Balanta

Fereste-te sa intri in polemici cu niste colegi pusi pe harta astazi. Ai ajuns acolo unde ti-ai propus insa, nu poti sa scapi usor de invidia unor persoane... Nu te opri, treci mai departe!

HOROSCOP 8 mai 2018 - Scorpion

Cineva din familie are nevoie de ajutorul tau astazi. Esti gata sa-ti anulezi tot programul pentru ca totul sa fie bine. Totusi, fii atent sa nu incurci pe nimeni cu schimbarile de ultim moment...

HOROSCOP 8 mai 2018 - Sagetator

Dimineata mergi la munca, dar nu esti deloc interesat de ceea ce se intampla acolo. Imediat dupa program trebuie sa ajungi la o intalnire cu prietenii si gandul iti sta doar la asta. Asigura-te, totusi, ca ceea ce faci e bine facut!

HOROSCOP 8 mai 2018 - Capricorn

Ai o dispozitie de zile mari astazi. Totul se datoreaza unei vesti primite de dimineata. Abia astepti dupa-amiaza sa pui mana pe telefon si iti inviti prietenii in oras. Ai multe sa le povestesti...

HOROSCOP 8 mai 2018 - Varsator

Ai foarte mult de munca astazi si esti putin cam agitat. Problema e ca totul trebuie facut contra cronometru si te temi ca nu vei face fata. Lasa emotiile pentru ca va fi bine. Trebuie doar sa fii atent la detalii.

HOROSCOP 8 mai 2018 - Pesti

Niciodata nu te-ai dat in laturi cand a fost vorba de munca in plus. Asa se intampla si acum, insa, uneori mai astepti ca efortul tau sa fie si rasplatit. Daca nu financiar, macar o vorba buna...