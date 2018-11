HOROSCOP 9 noiembrie 2018: Mahmure după petreceri, multe zodii au probleme la job. Previziunile zilei

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 BERBEC

Esti invitat sa te alaturi unei actiuni, unui proiect din care ai si tu multe de castigat, dar totusi, inainte de a culege roadele, trebuie sa si contribui cu ceea ce stii sa faci tu cel mai bine. Rezultatele foarte bune ale acestei afaceri apar din cooperare, completandu-te reciproc cu cei care au si ei un rol de jucat aici. Singuri, fiecare separat, nu ati ajunge la aceleasi roade excelente, dar asa, punand mana de la mana, umar langa umar, idee langa idee, iese un plan colectiv de toata frumusetea care va multumi pe toata lumea care participa echitabil. Poate se lasa si cu bani, dar si acestia se impart, nu doar eforturile!

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 TAUR

Esti cel mai bun, deci n-o mai face pe modestul ci arata tuturor ca te simti bine in pielea ta, ca esti mandru de tine. Unii ar putea sa trateze aceasta atitudine de invingator ca un semn de aroganta, dar nu te gandi la asta acum. Chiar meriti sa te lauzi, sa arati la ce esti tu cel mai bun, mandreste-te cu ceea ce esti sau poti, pentru ca numai alura de castigator sigur pe el te va ajuta sa ajungi la varful propus. Daca te lasi influentat de ceilalti care nu suporta sa vada ca altii au succes, risti sa te dai la o parte si sa permiti ascensiunea unui mediocru fara nici un merit. Lupta pentru sansa ta la victorie!

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 GEMENI

Nu esti bine inteles de unii care spun nu la tot ce le propui, semn ca nu le-ai explicat foarte clar ce intentii ai. Vorbeste-le pe intelesul lor, concis si la obiect, nu te abate de la subiect, pentru ca mesajul tau trebuie sa fie perceput corect daca nu vrei sa se nasca tensiuni inutile. Unii pot trata orice critica venita de la tine, chiar si una meritata, ca atac la persoana, tocmai de aceea trebuie sa ai grija ce cuvinte folosesti. Nu-ti ascunde parerile, spune-le sincer in fata, dar fa-o in asa fel incat sa nu generezi suparari din cauza unor eventuale interpretari eronate. Nu-ti convine ceva? Exprima-te liber, dar cu idei bine argumentate logic.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 RAC

Nu asculta ce spun ceilalti despre faptele tale, nici despre proiectele la care iti aduci din greu contributia. Ei nu au de unde sa stie cata pasiune investesti tu in acest sens, nu iti cunosc puterile sau resursele, ca atare bazeaza-te pe principiul taci si faci si abia la urma le vei arata tuturor ce ai realizat. Faptele vorbesc de la sine, ca atare mergi pe calea ta in stilul tau personal chiar daca multi, de pe margine, te critica sau te imping in alte directii. Nu conteaza ca lucrurile evolueaza mai lent decat ar dori unii, deci nu te abate de la ritmul propriu. Tu esti pe calea cea buna: a ta!

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 LEU

Datorită anturajului foarte tonic în care te afli, şi ziua ta va fi una de mare succes. Te molipseşti de bună dispoziţie de la cei din jurul tău şi ai o colaborare foarte bună cu toată lumea. Parcă aţi forma o mare familie deoarece fiecare participă trup şi suflet la evenimentele celorlalţi. Poate se iveşte şi o ocazie excelentă de celebrat, pentru că v-aţi adus cu toţii contribuţia la o mare reuşită care acum merită pusă mai mult în valoare. Nu se poate vorbi de o competiţie, de o luptă pentru supremaţie aici, de parcă fiecare e câştigător în felul său.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 FECIOARA

Daca iti vei uni fortele alaturi de colectivul in care lucrezi, rezultatele se vor contura mult mai repede, pentru ca sunteti foarte aproape de finish. Merita sa faceti un efort de vointa pentru a ajunge la capatul unui proiect care a evoluat bine. Mai sunt doar cativa pasi inainte de punctul final, dar vi se cere o participare totala, pentru ca sunteti atat de aproape de momentul culegerii roadelor. Ceea ce se intrevede deja la final suna promitator si va stimuleaza sa trageti tare pe ultima suta de metri.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 BALANTA

Chiar daca un plan pe care ti l-ai facut pentru azi pica in ultimul moment, asta nu te ia prin surprindere, pentru ca ai altceva si mai bun de facut in schimb. Ba e posibil ca varianta de rezerva la care apelezi sa se dovedeasca a fi un castig mult mai mare decat daca ai fi reusit sa duci la capat primul plan, de aceea nu trebuie sa te cramponezi de un singur scop. Daca acela nu e accesibil, ce te faci? Asa ai mereu un as in maneca de care sa te folosesti in astfel de situatii neprevazute.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 SCORPION

Ai nevoie de un stimulent, pentru ca tu ai ajuns pe un nivel cam tern in care nimic nu se mai misca, ca atare aparitia unui colaborator istet, a unei sarcini noi in program sau o motivatie cat de mica de la un superior pot fi exact scanteia pe care o asteptai pentru a reintra din nou in circuit la turatie maxima. Recunosti si tu ca te aflai de la o vreme intr-o zona pasiva, or acest punct interesant din program, iti da un chef fantastic sa te implici si sa ajungi cat mai repede la rezultatele visate.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 SAGETATOR

Ai pornit un drum nou, interesant, dar primii pasi aduc deja si primele piedici. Nu trebuie sa te lasi influentat de acestea, obstacolele sunt absolut normale la orice inceput de drum, deci trebuie sa-ti mentii interesul viu, pentru ca de hopuri nu scapa nimeni. Mergi mai departe, lupta cu ambitie impotriva celor ce ti se opun, celor care spun nu la propunerile tale, pentru ca succesul acestui proiect depinde enorm de vointa ta, de energia pozitiva pe care o investesti si de curajul de a trece peste toate oprelistile, deloc putine, care se vor ivi pe parcurs.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 CAPRICORN

Atmosfera nu prea e placuta acasa, poate pentru ca cineva drag din familie are probleme si sunteti cu totii influentati de starea tensionata creata de el. Sunt griji comune, ale intregii familii, deci nu poti ramane indiferent la tot ce auzi, de vreme ce esti si tu parte integranta din acest intreg. Nu poti trece cu vederea problemele unui parinte, ale unei frate, ale partenerului de viata, pentru ca, daca el nu e in toane bune, nici voi ca familie nu mai functionati perfect. Orice fisura in armonia familiala se reflecta asupra tuturor actiunilor voastre.

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE VARSATOR

Asezi pe umerii persoanei iubite prea multe asteptari, de parca ti-ai lega acum toate visele numai de el, dar acest lucru s-ar putea sa nu ii prea convina. Cu cat te vede mai ancorat de el, cu atat s-ar putea sa bata in retragere, ca atare nu te agata de el cu toata fiinta ta. A proiecta asupra lui tot ce visezi e o responsabilitate mult prea mare pentru un om si nu va intelege corect nevoia ta imensa de a fi cu cineva, de a iubi si a fi iubit. Pune-te un pic in pielea lui si vezi cum te-ai simti daca el s-ar prinde de tine si nu te-ar mai lasa sa respiri. Nu te-ai simti prea bine, nu-i asa? Si el e in aceeasi situatie, deci... altuia nu-ti face ce ti-e nu-ti place!

HOROSCOP 9 NOIEMBRIE PESTI

Uneori, a fi mai bun decat ceilalti nu e o garantie a integrarii tale in lumea din jur. Tu ai azi un atu numai al tau, de care esti mandru si care atrage atentia asupra ta, dar parca nu te simti in largul lui tocmai datorita acestuia. Accepta-ti unicitatea si talentul special si ajuta-i pe cei din jur sa te cunoasca asa cum esti, ca si cum nu ai fi cu nimic mai special decat ei (chiar daca esti). Te simti ca in povestea cu ratusca cea urata, dat cumva la o parte pentru ca era altfel, dar care la final s-a dovedit a fi o superba lebada. Cauta deci compania celor la fel de speciali ca si tine. A ramane printre cei multi si comuni, te poate face sa te simti inadaptat, strain, ciudat.