HOROSCOP. 9 zodii care scapă de ghinion în această primăvară. Eşti printre norocoşi?

1. Fecioara

Desi nu te-ai fi asteptat sa vina vremuri mai bune din cauza perioadei incarcate pe care ai avut-o, vei fi surprins primavara aceasta. Te vor ajuta mai ales prietenii si familia sa iti indeplinesti obiectivele. Creativitatea ta va atinge cote maxime si vei atrage numai energiile pozitive.

2. Scorpion

A sosit momentul sa iti fie rasplatite eforturile din ultima perioada, mai ales acelea ce tin de sfera profesionala. Este o primavara marcata de succes si se pot indeplini chiar si cele mai marete idealuri daca iti indrepti atentia acolo unde trebuie. O sa ai momente in care o sa te simti lenes si fara chef de munca, dar ar fi bine sa te mobilizezi pentru ca acum ai norocul de partea ta.

3. Berbec

La capitolul interactiune sociala ai stat cam prost iarna trecuta si e posibil sa te fi simtit cam sigur. Odata cu venirea primaverii insa, apar si oameni noi in viata ta care, pe langa faptul ca te vor inveseli, vor lega si o prietenie sincera cu tine.

4. Pesti

Ti-ai neglijat sufletul si dorintele pana acum si te-ai concentrat mai mult pe bunastarea altora, mai cu seama a familiei. Dar primavara aceasta ti se va indeplini unul dintre cele mai mari visuri-iti vei gasi sufletul pereche.

5. Sagetator

Primavara aceasta, pentru tine va inflori dragostea. In sfera sentimentala lucrurile merg din ce in ce mai bine si reusesti cu usurinta sa creezi o legatura profunda, semnificativa, cu persoana pe care o indragesti.

6. Taur

Esti un visator, si desi nu te-ai fi asteptat ca lucrurile din viata ta sa ia o intorsatura atat de benefica tie- iata ca se intampla. Cel mai probabil va aparea si o persoana noua care va schimba scenariul vietii tale.

7. Gemeni

Ai facut cateva greseli in ultima perioada, dar primavara aceasta a sosit momentul sa le repari. Partea buna este ca nu iti va fi prea greu sa faci asta pentru ca ai foarte mult noroc in tot ceea ce faci. Urmeaza o perioada in care iti este usor sa faci tot ceea ce iti propui.

8. Balanta

Desi ai fi crezut ca primavara aceasta va fi una monotona si iti vei vedea singur de treburile zilnice- norocul iti surade. Apar persoane noi cate te pot ajuta sa te dezvolti si sa promovezi in plan profesional mai usor decat ai fi crezut.

9. Varsator

Esti o fire destul de impulsiva si iti place sa faci lucrurile diferit de ceilalti. De aceea, iarna trecuta e posibil sa fi facut niste greseli sau sa fi luat niste decizii pripite. E normal sa regreti din cand in cand anumite hotarari pe care le-ai luat in trecut. Dar nu pentru mult timp- primavara aceasta ai ocazia sa repari orice greseala care ti-ar putea afecta viitorul, ba chiar o sa urmeze o perioada deloc riscanta, plina cu oportunitati benefice.