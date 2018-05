HOROSCOP: Aceste zodii pot schimba Universul

Berbec

Nativul Berbec are o energie uriasa si un spirit de initiativa greu de egalat. Ideologia sa este foarte bine conturata, nu actioneaza niciodata fara sa se fi gandit de doua ori inainte. Este motivat in tot ceea ce face si ar putea conduce lumea la cat de bine stie sa se organizeze pe sine si pe ceilalti. Nu asteapta dupa nimeni, actioneaza mai intai el, asa incat se transforma intr-un lider care va fi urmat de multi.

Fecioara

Fecioara este foarte inteligenta si isi foloseste acest atu in orice situatie. Gaseste intotdeauna solutii potrivite la toate problemele. Nu face nimic in graba, ci doar dupa ce a cantarit de doua ori si a evaluat bine riscurile. Isi doreste sa schimbe lumea si chiar va elabora o strategie complexa in acest sens. Transformarile pe care le propune sunt grandioase, iar succesul sau nu va intarzia sa apara.

