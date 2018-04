Horoscop amoros: Cele 3 zodii care îţi vor frânge inima definitiv

Leu



Vei adora personalitatea puternica a nativului Leu. E mereu activ, determinat in tot ceea ce face. Doar ca va calca si pe cadavre daca va fi necesar pentru a obtine ceea ce isi doreste. Chiar si asa, va fi mereu inconjurat de oameni, iar cei care se indragostesc de el risca sa se aleaga cu inima franta. Fiindca Leul este un egoist, se va pune pe sine mai presus de orice si se va plictisi rapid daca persoana pe care o are alaturi nu va veni mereu cu ceva nou in relatie.



Sagetator

Sagetatorul e jovial si plin de viata si te va cuceri cu rasul sau puternic. E saritor, are mereu cele mai bune intentii, e capabil sa faca el totul, sa preia sarcini doar ca sa iti usureze munca, sa te scape de efort. Evident ca te vei indragosti de un astfel de personaj carismatic, dar trebuie sa stii ca ii trebuie cateva clipe ca sa iti franga inima. Cuvinte aruncate intr-o doara, fara sa le gandeasca prea mult, te vor rani grav si te vor face sa suferi cumplit.



Pesti



Il iubesti la nebunie pe nativul Pesti, fiindca e sensibil si cald si bun. Pana descoperi ca, de fapt, e extrem de parsiv si isi urmareste doar propriul sau scop. La primul semn de conflict isi va da arama pe fata si vei descoperi o alta latura a sa, care nu te va incanta deloc. Fiindca cel nascut in zodia Pesti este in realitate foarte egoist, rautacios chiar, capabil sa te jigneasca urat, sa te denigreze. Nu e capabil sa gestioneze un conflict si tocmai de aceea va ataca dur cu toate armele de care dispune.