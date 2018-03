HOROSCOP APRILIE 2018: cele trei zodii lovite de Cupidon

Berbec

Printre norocosii horoscopului in luna aprilie se numara si berbecii, care se vor bucura de succes in plan sentimental in luna aprilie. Pentru ca dragostea va fi in prim plan pentru ei, acestia vor avea parte de momente magice, presarate de afectiune. Evident exista si schimbari pentru acesti nativi, intrucat exista posibilitatea sa cunoasca pe cineva care sa le schimbe perceptia despre iubire si sa descopere conceptul de iubire adevarata.

Taur

Luna aprilie se anunta extrem de frumoasa pentru nativii nascuti sub semnul taur. Desi ar putea fi o perioada dificila din punct de vedere al carierei, intrucat nu vor atinge performantele de alta data, acestia se vor bucura de momente inedite in ceea ce priveste viata sentimentala. Daca cei singuri vor avea posibilitatea de a cunoaste pe cineva care la va aduce bucuria si linistea de care aveau atata nevoie, cei care sunt implicati intr-o relatie vor trai momente magice alaturi de persoana iubita, ceea ce le va suda si mai tare povestea de iubire.

Scorpion

Pentru persoanele nascute sub semnul zodiacal scorpion se anunta o luna aprilie caracterizata numai de liniste sufleteasca si dragoste cat cuprinde. Asadar, fie ca sunt implicate intr-o relatie, fie ca sunt la inceputul unei povesti de iubire, acestia vor fi impliniti in plan personal si-si vor exprima cu drag si cu usurinta sentimentele.

Ba mai mult, acest lucru va duce, fara doar si poate, la imbunatatirea relatiei celor care traiesc o poveste de iubire de mai mult timp, ceea ce poate duce in viitorul apropiat chiar la casatorie sau logodna.