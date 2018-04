HOROSCOP APRILIE 2018: Toate le merg din plin, zodiile care au noroc chior la bani în această lună

Capricorn

Adora sa aiba mereu portofelul plin, dar fac eforturi sustinute pentru ca acest lucru sa se intample. Persoanele nascute sub semnul Capricorn vor avea parte de bani in luna aprilie, insa vor fi nevoite sa-si sacrifice timpul liber. Vor avea, insa, satisfactia banilor si pot sa puna mana pe contracte avantajoase. Totusi, trebuie sa fie atenti pe ce cheltuie bani.

Taur

Si persoanele nascute sub semnul Taur vor avea noroc de bani in luna aprilie. Daca in primele trei luni ale anului le-a fost greu din punct de vedere financiar, acum, norocul le va zambi. Astfel, nu doar ca vor reusi sa castige bani mai multi, insa persoanele carora le-au imprumutat bani le vor recompensa. De asemenea, si la locul de munca vor fi recompensati si vor primi anumite bonusuri.

Scorpioni

Luna aprilie se anunta a fi productiva pentru nativii din Balanta. Nu doar ca se vor bucura de succes la locul de munca, insa vor avea parte de castiguri insemnate. Astfel, cu banii obtinuti ei isi vor putea indeplini visul de a pleca intr-o calatorie sau pot sa-si achizitioneze casa mult visata. De asemenea, se pare ca investitiile in bijuterii, obiecte de arta sunt favorabile in aceasta perioada, asa ca daca sunteti pasionati de acest domeniu, nu ezitati sa dati curs.