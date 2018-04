HOROSCOP CASSANDRA 2-8 APRILIE 2018: Cum începi luna în funcţie de zodie

BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile apar unele aspecte neplacute legate de sanatate si de locul de munca, iar problemele devin urgent de rezolvat. La serviciu se pot ivi vechi conflicte ramase neclarificate. Este vremea revizuirii, deoarece s-ar putea sa fi luat decizii gresite. Fiti prevazatori!

TAUR 21.04-21.05: Sunteti interesati de activitatile casnice si va preocupa relatiile cu familia. Cu rabdare si intelegere puteti rezolva situatiile delicate ce se ivesc. Exista mici tensiuni mocnite si trebuie sa fiti atenti la copii si la relatiile sentimentale. In weekend, o etapa se finalizeaza definitiv.

GEMENI 22.05-21.06: Alaturi de persoanele din anturajul apropiat deveniti guralivi. Trebuie insa sa fiti atenti ce vorbiti, pentru ca s-ar putea sa jigniti pe cineva fara intentie. Apare si dorinta de a sta mai mult alaturi de familie. Veti petrece cu acestia tot weekendul.

RAC 22.06-21.07: Saptamana aceasta va preocupa cresterea veniturilor obtinute prin munca proprie. Este posibil sa primiti cadouri sau recompense si sa fiti nevoiti sa le oferiti altora. De asemenea, astrele va vor activa si zona legata de calatorii sau studii pe termen scurt. O legatura cu o ruda poate lua o turnura noua.

LEU 22.07-22.08: Inceputul saptamanii se anunta agreabil pentru dumneavoastra, deoarece aveti sansa unei reinnoiri a planurilor care isi asteapta de mult timp randul. Este minunat, mai ales ca sunteti entuziasti si increzatori in fortele proprii. Fiti prevazatori cu sanatatea si nu faceti abuzuri alimentare!

FECIOARA 23.08-22.09: Predispunerea la interiorizare si o stare sufleteasca fluctuanta va determina sa va revizuiti planurile si, unde e cazul, sa va schimbati viata. Fie conceptiile despre anumite capitole ale vietii se vor schimba, fie realizati ceea ce va trebuie, fara a mai amana deciziile importante.

BALANTA 23.09-22.10: Prietenii va sustin segmentul social si veti selecta atent cateva persoane carora va trebui sa le acordati incredere si in fata acestora va veti destainui. Exista unele persoane care nu privesc cu ochi buni ascensiunea dumneavoastra la locul de munca.

SCORPION 23.10-21.11: Cariera profesionala si imaginea dumneavoastra in societate sunt aspecte carora ar fi bine sa le acordati importanta inca din primele zile ale saptamanii. Unii va admira, altii mai putin, insa exista si persoane carora le este indiferent ce faceti. Ar trebui sa decideti singuri ce va doriti concret si sa trasati un plan viabil in acest sens.

SAGETATOR 22.11-21.12: Sanatatea si locul de munca incep sa fie in atentia astrelor. Fiti prudenti in relatiile de serviciu cu sefii si colegii deoarece pot aparea surprize de proportii. Este bine sa va puneti la punct planuri pentru a termina proiectele aflate in lucru.

CAPRICORN 22.12-19.01: Saptamana debuteaza cu vesti legate de o mostenire. Pe langa toate aceste aspecte legate de finante, aspirati spre o apropiere de spiritual. Dorinta de a va imbunatati mediul in care traiti si lucrati este la cote inalte dar nu imposibil de atins.

VARSATOR 20.01-18.02: In sfera relatiilor profesionale treceti prin cateva situatii dinamice. Sunt posibile chiar mici neplaceri trecatoare. Apar informatii tainuite privitoare la bani sau bunuri comune, sau descoperiti o neregula veche pe care o veti rezolva urgent.

PESTI 19.02-20.03: La locul de munca treceti prin tot soiul de situatii delicate dar va veti descurca de minune. Atentie la comunicare, deoarece sunt cateva zone tensionate. O situatie nerezolvata este solutionata, iar pentru a fi inteleasa bine trebuie judecata cu rabdare. Succes!