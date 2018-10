Horoscop Cassandra 29 octombrie - 4 noiembrie 2018: Tranziţia dintre luni aduce multe turbulenţe pentru zodii

BERBEC 21.03-20.04: Atentia principala continua sa se mentina pe parteneriate si prietenii stranse. Aveti in continuare oportunitati de a beneficia de bogatia si resursele altora, in special a partenerilor de viata, iar unii dintre dumneavoastra puteti beneficia de o mostenire. Este timpul pentru a va alimenta resursele.

TAUR 21.04-21.05: Va ganditi sa va gestionati mai bine viata si sa acordati prioritate responsabilitatilor. Folositi energia motivanta de care dispuneti, mai ales ca in cateva zile vi se vor schimba prioritatile. Cei din jur va vor ajuta si veti beneficia de cateva cadouri, favoruri sau bunuri.

GEMENI 22.05-21.06: Tot ce tine de romantism, evenimente sportive si tot ce are legatura cu activitatile artistice sunt alegeri grozave pentru dumneavoastra. Dorinta de a calatori si de a invata ceva nou este vie si chiar va inscrieti la un nou curs. Beneficiati de o sanatate aflata la cote ridicate.

RAC 22.06-21.07: Continuati sa puneti accentul pe casa si familie, in special implicandu-va ca parinte. Toate celelalte lucruri distractive nu se vor amesteca si atentia vi se va schimba curand. Aveti curajul de a fi voi insiva si exprimati-va opinia fara teama sau scuze.

LEU 22.07-22.08: Marte a fost vizavi de semnul dumneavoastra o mare parte a acestui an, fapt neobisnuit de altfel. Acest lucru a facut sa deveniti irascibili cu partenerul si prietenii si nu a fost bine. In curand aceasta opozitie va disparea si in sfarsit veti deveni mai optimisti si generosi. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Banii sunt prezenti in mintea dumneavoastra si va ganditi foarte mult la valorile de baza ale vietii, care ar putea fi determinate de evenimentele din jur si care va provoaca sa va concentrati doar pe ceea ce intr-adevar conteaza. Profitati la maximum de acest lucru.

BALANTA 23.09-22.10: Aveti sansa de a va mari veniturile si de a va creste bogatia. Puteti actualiza in viata dumneavoastra ceea ce pretuiti cel mai mult (poate suna magic, dar e adevarat!). Este important sa intelegeti cum sa va folositi resursele pentru o viata mai placuta.

SCORPION 23.10-21.11: Ce usurare! Agitatia nebuna care a fost prezenta de o perioada la domiciliul dumneavoastra incepe sa scada. Propria locuinta poate deveni propriul refugiu. Intre timp, norocosul Jupiter va atrage oameni si resurse pentru propriul folos. Succes!

SAGETATOR 22.11-21.12: Ritmul indraznet al vietii dumneavoastra pare sa se schimbe simtitor. Va mai linistiti cu rearanjarea casei si va ocupati si de propriul spirit. Daca va este mai usor dumneavoastra, le va fi si celorlalti la fel. Cei apropiati pot conta pe sprijin si pe intelegere.

CAPRICORN 22.12-19.01: Marte este inca prezent in casa dumneavoastra de bani si va va stimula ambitia de a castiga bani, dar va va incuraja sa cheltuiti mai mult. Prudenta trebuie insa sa o pastrati, mai ales ca va lasati dusi de val la cumparaturi. Puteti sa va multumiti si doar cu cateva lucruri.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti impulsionati de energia si de vitalitatea fizica, mai ales ca lucrati intr-un ritm alert si va doriti sa realizati cat mai multe. Intampinati sansa de a va spori popularitatea si reputatia in ochii colegilor si a familiei. Profitati la maximum de aceste oportunitati.

PESTI 19.02-20.03: Continuati sa va perfectionati abilitatile si sa va pregatiti performanta. Doriti sa invatati mai mult si sa va extindeti lumea, mai ales ca vreti sa va pregatiti pentru viitorul ce se anunta promitator. Va puteti folosi de resursele altora pentru propriul beneficiu.