HOROSCOP CASSANDRA: Ce se întâmplă la sfârșitul lunii martie. Cumpene mari pentru multe zodii

BERBEC 21.03-20.04: Se stie ca Berbecii sunt arhetipul eroului din zodiacul european, asa ca In aceste zile puteti vedea destule modalitati de a face bine lumii din jur. Marte va face dornici de calatorii si veti pune In aplicare noi idei care va vor aduce numai satisfactii.

TAUR 21.04-21.05: Va bucurati de compania unor oameni inteligenti si creativi. S-ar putea sa va alaturati unui grup unde veti afla cateva raspunsuri la Intrebarile ce va framanta. Este o vreme prielnica pentru afaceri, mai ales pentru activitati comerciale. Oricum, sunteti Intr-un proces de schimbare evidenta.

GEMENI 22.05-21.06: Nu este Intotdeauna usor sa faceti o impresie buna. Jupiter este In casa banilor si a sanatatii. Practic, asta Inseamna ca veti face cam tot ce va doriti. Aveti o binecuvantare temporara si este bine sa o folositi In propriul avantaj.

RAC 22.06-21.07: Este timpul sa explorati, mai ales ca va este foame de noi informatii. Puteti chiar sa va luati o scurta vacanta daca va simtiti epuizati. Acesta este si motivul pentru care veti vizita tot felul de muzee, expozitii, poate un alt oras. Mare atentie Insa la excesele alimentare.

LEU 22.07-22.08: Numerar, castiguri, impozite, datorii, mosteniri, asigurari – o multime de chestiuni legate de finante – cam asta va preocupa In aceste zile. Nu este plictisitor, Insa trebuie sa aveti grija, mai ales ca puteti beneficia de bogatia sau resursele altora, inclusiv a unei institutii bancare. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Acum contati pe ajutorul partenerilor sau a prietenilor mai mult ca de obicei. Cea mai buna metoda de reusita este Insa rabdarea cu ceilalti. Amintiti-va ca, In general, problemele mari nu Incep deodata. Puteti Incerca sa le rezolvati de cum apar.

BALANTA 23.09-22.10: Doriti sa fiti eficienti In tot ce faceti si ati Intocmit din timp o lista cu proiecte si ambitii pe care le vreti realizate. Cateva mici tensiuni cu colegii sunt trecatoare si nu este cazul sa va faceti prea multe griji. Va puteti descurca. Aveti motivatia necesara organizarii fiecarui aspect al propriei vieti.

SCORPION 23.10-21.11: Urmeaza o saptamana usor dificila, mai ales ca sunteti prinsi In tot felul de proiecte. Si dorinta de a castiga bani In plus va determina sa lucrati din greu. Cu toate acestea, veti petrece In weekend alaturi de cei dragi dar, tineti cont, distractia poate costa bani!

SAGETATOR 22.11-21.12: Va concentrati pe casa si pe familie, dorind sa rezolvati cat mai multe lucruri, reparatiile fiind pe primul plan. Vreti sa redecorati locuinta si sa o faceti mai atractiva. Sunt posibile mici discutii In familie dar cu diplomatie, treceti si peste acest incident.

CAPRICORN 22.12-19.01: Ritmul accentuat In care sunteti prinsi continua si In aceste zile. Va fi o saptamana rodnica mai ales pentru cei care vand, negociaza, Invata sau scriu. Aveti harul cuvintelor si aproape Ii vrajiti pe toti interlocutorii dumneavoastra. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Cheltuielile dar si castigurile continua sa fie In atentia dumneavoastra. Aveti Incredere In propria imaginatie, care va permite sa vedeti un viitor mai bun pentru toata familia. In aceasta saptamana veti cumpara ceva pretios iar o Intalnire cu prietenii va va revigora motoarele.

PESTI 19.02-20.03: Aveti prezente In zodia dumneavoastra patru planete si trebuie sa va bucurati de energia pe care acestea v-o propulseaza. Mercur va face mai vorbareti, Venus, mai fermecatori si diplomati, Jupiter va Inalta si va mareste lucrurile bune, iar Marte va starneste ambitia. Sunt Indeajuns de multe calitati si ar trebui sa profitati de ele.