HOROSCOP CASSANDRA: Minivacanţă cu peripeţii pentru multe zodii. Cine rămâne lefter, cine culege amintiri frumoase

BERBEC 21.03-20.04: Patru planete se afla in semnul dumneavoastra si una dintre ele este retrograda. Asta inseamna intarzieri in transport, greseli comise stupid, intalniri pierdute sau comunicati mult mai greu. Aveti insa ocazia sa reflectati mai mult la proiecte noi.

TAUR 21.04-21.05: Sunteti ocupati si dintre toate lucrurile care va streseaza iese la iveala o noua dragoste neasteptata care se va derula ca o poveste secreta. Fiti rabdatori si diplomati, deoarece exista posibilitatea unor probleme cu angajatii si colegii. Din fericire, relatiile sunt calde si delicioase.

GEMENI 22.05-21.06: Bucurati-va de compania prietenilor, in special a celor tineri. Sunteti creativi si asta se va vedea atunci cand veti lucra noi proiecte. Incepeti o munca minutioasa si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Ati putea intalni pe cineva deosebit, care, la prima vedere, vi se va parea neobisnuit.

RAC 22.06-21.07: Soarele se situeaza in partea de sus a graficului si veti arata minunat in ochii celor din jur. Continuati sa faceti o impresie buna in fata sefilor sau a unuia dintre parinti. La orizont se iveste insa, in weekend, un mic conflict. Aduceti-va aminte ca rabdarea este singurul dumneavoastra atu.

LEU 22.07-22.08: Doriti sa va extindeti lumea si din acest motiv cititi, studiati, calatoriti si vizitati locuri fascinante. Totusi, aveti grija de dumneavoastra, deoarece Marte va garateaza ca veti munci din greu ca sa duceti la final proiectele incepute de curand.

FECIOARA 23.08-22.09: Atentia se muta catre o mostenire, impozite, datorii sau asigurari. In curand veti beneficia de resursele altei persoane si veti rezolva multe dintre problemele ramase in urma. La mijlocul saptamanii, primiti un cadou-surpriza de la cineva drag.

BALANTA 23.09-22.10: In aceasta saptamana apar cateva discutii legate de un fost partener sau un vechi prieten. Se pune un accent puternic pe parteneriate datorita prezentei a patru planete care se opun in semnul dumneavoastra. Tratati cu grija situatia de acasa, pentru ca Marte creeaza tensiuni si haos.

SCORPION 23.10-21.11: Motivatia este totul pentru dumneavoastra si in aceste zile va doriti sa fiti sanatosi si sa aratati bine. La mijlocul saptamanii primiti vesti legate de locul de munca si un dar dulce. Marte va ofera multa energie si asta va motiveaza sa mergeti mai departe!

SAGETATOR 22.11-21.12: Aveti toate sansele sa plecati intr-o scurta vacanta, unde va veti bucura de evenimente legate de arte, film, sport sau activitati distractive cu cei mici. La mijlocul saptamanii veti primi niste bani obtinuti in urma finalizarii unui proiect important.

CAPRICORN 22.12-19.01: Un membru al familiei va aduce o veste buna. Intre timp, Marte este in semnul dumneavoastra si va pompeaza destula energie, facandu-va chiar agresivi si sensibili la critici. Atentie in weekend la o discutie care poate genera un conflict in familie.

VARSATOR 20.01-18.02: Toata stradania de a termina totul la timp este data peste cap de intarzieri in transport si o comunicare defectuoasa. Daca credeti ca se intampla ceva in spatele dumneavoastra, aveti dreptate! O persoana nu tocmai bine intentionata va incerca sa va scoata din sarite, creand mici dispute. Pastrati-va calmul si veti depasi usor situatia.

PESTI 19.02-20.03: La mijlocul saptamanii veti primi un dar sau veti achizitiona ceva special. Acest lucru va da o stare de bine si asta vor observa usor cei din jur. Primiti aprecieri si multumiri de la cei pe care ii veti rasfata cu mici cadouri. Succes!